時隔108天本土「+0」：高端疫苗接種後死亡計3例，確切死因待釐清

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增1例境外移入COVID-19病例（案16049），自南非入境；另確診個案中新增1例死亡。

本日境內「加零」、另新增1例死亡

指揮中心表示，案16049為南非籍20多歲男性，未接種COVID-19疫苗，於8月22日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時在機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，於今日確診。個案在臺期間並無症狀，衛生單位已匡列同班機接觸者3人，均列居家隔離；其餘接觸者匡列中。

指揮中心說明，新增之死亡個案（案15845）為70多歲女性，具慢性病史及其他確診個案接觸史，7月1日因其他原因住院，8月2日因醫院有病患確診，故安排個案進行採檢，8月4日確診，8月22日死亡。

加零令人高興，但真正清零還有一段距離

陳時中指出，今日「加零」確實令人高興，但這並不代表已經清零，距離真正清零恐怕還有一段距離。但現在本土疫情相對穩定，接下來如果可以仔細做好疫調、維持住疫情，確實是可以期待的。

然而，境外移入的威脅還在，陳時中強調還是要嚴守邊境，尤其偷渡客、走私仍然是威脅的可能因子，會和海巡單位加強合作，把可能性降到最低。

至於跨國伴侶是否能夠來台，陳時中表示，只能透過外館提出事實認定和來台必要，重要的是入境後要嚴守相關防疫規定。

有記者問到八大行業是否可能開放，陳時中表示剛剛達到加零，要把成果維持住，因此一定要再觀察一段時間，才會有進一步放鬆。至於9月7日措施會不會放寬，陳時中強調，這兩個禮拜是觀察期，今天算是一個好的開始。

預約平台9月27日提供接種第2劑高端疫苗

針對高端疫苗第2劑的施打期程，陳時中指出，目前預計是在28天左右施打，才能確保效果。指揮中心表示，公費疫苗預約平台預計於9月27日提供接種第2劑，屆時符合預約資格或收到簡訊提醒者即可預約接種。

另外，若有出國急迫性，須於第一劑後滿28天接種者，會請合約醫療院所於9月27日前酌情提供接種。

至於打第2劑高端當週，會如何安排接種的疫苗種類，陳時中表示，當週就可能兩種一起打。

記者會中陳時中也透露，第7輪疫苗預約應該是接種AZ疫苗，目前還是以第1劑為重，同時保留第2劑。第8輪的接種種類還未定，還有多種可能性。

新增3例疑高端接種後死亡，指揮中心詳釋個案情況

昨日施打13萬4490劑高端疫苗，目前疫苗覆蓋率是40.91％，昨天到今天中午有3例接種後不良反應的死亡案件。

發言人莊人祥表示，有1案是桃園市的40多歲男性，有糖尿病史、體重120至130公斤，在8月23日接種疫苗後，今日工作中昏倒、失去生命跡象，現場做了4次電擊後送醫急救，於到院前死亡，死因後續會做司法相驗。

另外，還有一位基隆市40多歲女性，24日上午在基隆市接種高端疫苗，施打完無明顯不適，但於下午4點多出現手腳麻痺、胸悶等症狀，約5點半前往台大醫院急診就醫。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，個案於診療過程中突然倒下，急救完暫時心跳恢復，做電腦斷層掃描時發現有主動脈剝離現象，剝離範圍非常大，延伸到主動脈和心臟相接的地方，破裂到心包膜內，造成心包膜內大量積血、壓迫到心臟，而沒辦法正常發揮功能，後來還是沒辦法救回，於晚上八點多宣告死亡。後續還會進行司法相驗，來做最後的判定。

最後還有1例不良反應死亡案件，是新北市蘆洲30幾歲男性，沒有慢性病史、有吸食毒品紀錄，8月23日施打第1劑，施打後沒有特別症狀，8月24日早上，家屬有看到該案施打毒品。

針對這例有藥癮、吸毒紀錄的個案，記者提問是否會建議有特殊情形或藥癮的民眾暫緩接種，陳時中回應：「應該要呼籲大家不要吸毒」。

有民代表示，打了高端疫苗後會有「肚子餓」的感覺，張上淳直言：「我不太清楚」相關疫苗報告都沒有特別提到這樣的狀況，「學理上我們也實在想不出有什麼道理會有這樣的情形」。但若確實有民眾接種後有這個反應，就會再多加觀察。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺