2021/08/25,
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開卷有益？獨裁者眼中的哲學家

開卷有益？獨裁者眼中的哲學家
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

哲學對獨裁者而言，都只有工具價值。重點不是哲學家說了甚麼，而是希特拉只是想從當中，抽取符合自己偏見的片言隻語。

獨裁者容不下異見聲音，利用不同的手段控制言論，累見不鮮。歷史上出現過不少的焚書事件，最簡單的理由當然是不容許人民有思想的自由。可是反過來，獨裁者同時又是嗜書成狂，會否駭人聽聞？放在近代的歷史脈絡，似乎不難明白。嗜書成狂，同時又是二十世紀浩劫的始作俑者。古人說開卷有益，真的是這樣嗎？

不要誤會，我說的不是中國近代的歷史的政治人物，而是德國的希特拉。

柏林的波茨坦廣場（Potsdamer Platz），有一普遍住宅區，表面看來沒甚特別。住宅空地路旁，樹立了一個告示板。上面簡單介紹這小區的歷史。事實上，這是希特拉自殺的地方，即是所謂他最後日子的「元首地堡」（Führerbunker）。二戰將近結束，部分的地堡被炸毀。兩德統一後，地堡的地表興建住宅，部分的結構也被毀掉。同時，地堡不對外開放，德國政府也不想高調處理，防止成為新納粹主義的朝勝地。

希特拉在地堡最後的日子，仍不忘讀書，隨身帶著八十本書到地下室閱讀。這個二十世紀的混世大魔王，每天都讀書，讀過的書都有不同的批注，有他自己的解釋。美國的學者Timothy Ryback，在2008年出版過一本書叫《Hitler’s Private Library》，詳細分析了希特拉讀書經驗，以及影響他的著作。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

一般大眾都有種印象，德國哲學家尼采（Friedrich Nietzsche）對希特拉的影響甚大。希特拉甚至親身去了尼采在威瑪（Weimar）的故居拜訪。作者Timothy Ryback卻有不同的看法。希特拉「認真」研讀的兩位哲學家，其實是叔本華（Arthur Schopenhauer）與費希特（Johann Gottlieb Fichte），他並不太識欣賞尼采。希特拉告訴自己的近衛隊，在一戰前線作戰時，仍不忘閱讀叔本華的畢生重要著作《世界作為意志與表象》（Die Welt als Wille und Vorstellung）。不過，其實並沒有足夠的證據，證明希特拉真的認真地研究過哲學，更多只是為政治宣傳。甚至，在他的筆記中，他連叔本華的名字也寫錯。更不用說他對康德、歌德、席勒等的思想巨人的挪用，更多時僅是用來標榜自己的工具。

被希特拉直接利用的哲學家，其實是德國觀念論之父——費希特，特別是演講稿《對德意志民族的演講》（Reden an die deutsche Nation）以及一些反猶的片言隻語。1933年6月20日，當時德國女導演蘭妮．萊芬斯坦（Leni Riefenstahl）與希特拉是朋友。受別人提議，她送給希特拉費希特全集的第一版，總共8卷，在1848年出版。第一冊的書本上，還有萊芬斯坦的親筆簽名及獻媚句子：「給我親愛的元首，致以最祟高的敬意。（Meinem geliebten Führer in tiefster Verehrung.）」

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Photo Credit: Wikimedia Commons, Public Domain
費希特（Johann Gottlieb Fichte）

為甚麼要讀費希特，而不是其他的叔本華？原因是費希特比起叔本華「少一點學究味」。特別是費希特演講用詞，表面意思可被希特拉挪用扭曲。特別是《對德意志民族的演講》一書，是費希特當時鼓勵德意志民族，團結起來對抗拿破崙的激昂演說。費希特甚至親自參與對抗拿破崙的戰爭，鼓勵德意志人民行動。費希特在演說中提到這是「人民戰爭」（Volkskrieg），提到德國的例如狀態、德語有別於拉丁語系、思考也有別於其他歐洲民族等。甚至他提到猶太人是阻礙德國統一的進程，因此應該排斥其思想等等。姑且不論演講時的脈絡，單從表面的意思，的確是很容易令人誤會。

然而，不管是尼采、叔本華、費希特，對希特拉而言，都只是工具價值。重點不是哲學家說了甚麼，而是希特拉只是想從當中，抽取符合自己偏見的片言隻語，反對他的想法的證據一概視而不見。在這意義下，哲學家當然不需求為他的學說被扭曲而負責。希特拉嗜書成狂，可是他並不是真正在讀書，僅是從書海中尋找東西來肯定自己的偏見，不論「讀」多少書，都不會有進步。不幸地，他是嗜書成狂的獨裁者，災害更大。香港曾有人提倡以希特拉學說來救港，無知至此，能不悲乎？

開卷有益？也要看看讀者是何許人也。

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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