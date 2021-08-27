《重新想像資本主義》：「華盛頓共識」主導全球經濟發展，事實擺在眼前這是一個錯誤

文：瑞貝卡．韓德森（Rebecca Henderson）

大願景：建立我們需要的政府

究竟哪一種政治制度對經濟成長和社會福祉最有利，始終是爭論不休的問題。1980年代和1990年代，已開發國家和開發中國家的政治思想，都聚焦在自由市場如何推動經濟繁榮和政治自由上。全球經濟發展主要由「華盛頓共識」（Washington Consensus）主導，這是一種完全以自由市場的力量來推動經濟成長的世界觀，世界銀行和國際貨幣基金組織等重要機構，都以這個共識為依據，推動開發中國家實行影響深遠的管制鬆綁和私有化、向全球開放國內市場，並允許資本自由流動以做為發展的基礎，這些舉措完全沒有顧及對當地政治或社會制度是否帶來不良的影響。

現在事實擺在眼前，這麼做是一個錯誤。許多實施華盛頓共識的國家表現不如預期，特別是蘇聯瓦解後的俄羅斯，市場太快開放之後旋即陷入極端的裙帶資本主義，而所謂的亞洲四小龍，尤其台灣、新加坡和南韓的經濟成就，則是來自於市場自由發展與政府大力介入雙管齊下。

運作良好的政府是維持自由市場和自由社會的重要夥伴。例如，美國國防部是電腦產業的第一位客戶，最初是由聯邦政府出資投入研究發明，這個產業才開始起步。國家對研發的大量投資，造就了革命性的技術， 衍生出 iPhone、iPad、網際網路、全球衛星定位系統、觸控螢幕，以及大多數的通訊技術。

政府管制解決了各式各樣的環境問題。1973年，化學家弗蘭克・舍伍德・羅蘭（Frank Sherwood Rowland）和馬里奧・莫利納（Mario Molina）發現，用於噴霧劑和冷媒的氟氯碳化合物（CFC）分子可以穩定地進入平流層，造成臭氧層的破壞。羅蘭和莫利納呼籲政府應該盡快禁止CFC的使用。

這項主張遭到CFC產業強烈的質疑，杜邦公司 （DuPont）的董事長就說，臭氧層耗損理論是「科幻小說 ⋯⋯ 一派胡言 ⋯⋯ 完全子虛烏有」。杜邦公司是當時規模最大的CFC製造商，該公司預估，單單在美國，淘汰CFC的成本就可能超過1350億美元，「整個產業都會倒閉」。

但十二年後，三位科學家在南極上空的臭氧層發現一個破洞，面積比任何人想像的都要大得多。CFC的問題如果不解決，到2030年，還將再有60萬人死於皮膚癌， 800萬人罹患白內障，動植物的健康也會遭到極大損害。儘管業界持續反對，《蒙特婁議定書》（Montreal Protocol）還是在一年後簽署，將逐步淘汰破壞臭氧層的化學物質。這項協議非常成功，事實證明，CFC的替代品不久就找到了，南極上空的臭氧層破洞可望在2030年恢復到1980年的狀態，全球溫室氣體排放量也因此減少了5.5％左右。

因為政府的管制，食物和水供應無虞，工人在日常工作中不會遭受欺壓虐待。由於有國民年金計畫和政府資助的老年健康照護，數百萬的人不再需要擔心老後面臨貧病交迫。誠然，政府的管制和措施並不完美，有時也會讓人覺得難搞，但制度的本質就是這樣，政治過程本就有捨有得，再加上政府是以公益而非私利為目的，這就表示政府永遠都會顯得不如私部門「有效率」。然而，效率不應是衡量政府的標準，我們應該衡量的是政府是否清廉、積極、透明和民主。

擺在我們眼前的問題反映出一個事實：要解決當前的全球重大問題，就必須建立有效的全球性制度——問題是，包容式制度在全世界都不斷受到攻擊。

而企業應該成為支持包容式制度的積極夥伴，這不是在支持特定政策或推動某種政治價值觀，這是在撐起人類社會的基礎。企業一定要懂得系統性地思考，問題不在於「這項政策對我有沒有好處」，而在於「怎樣保護那些讓我們變得富裕和自由的制度」。

書籍介紹

本文摘錄自《重新想像資本主義：全面實踐ESG，打造永續新商模》，天下雜誌出版

作者：瑞貝卡．韓德森（Rebecca Henderson）

譯者：張靖之

誰說永續、獲利只能二選一？

本書為投資人和企業經營者提供實際作法

全面實踐ESG，打造兼具永續與獲利的新商模

曾經帶動經濟成長、創造榮景的資本主義，如今也讓我們付出慘重代價：氣溫持續上升、信任不斷下降、價值體制崩壞。企業背負著惡名，也飽嚐苦果，需要新的經營模式來化解危機！

本書作者、名列哈佛大學25位「校級教授」之一的韓德森，是當今研究環境、社會、公司治理（ESG）領域的權威，她指出，「為了賺快錢，我們正在摧毀世界、破壞社會的根基。在整個系統分崩離析之前，我們必須跨越股東價值極大化的簡單思維。」

韓德森以其在經濟學、心理學和組織行為方面的嚴謹研究，加上過去15年來與Nike、IBM、聯合利華、沃爾瑪、豐田汽車等多家企業合作的結果，找出可以在獲利的同時也兼顧永續，並為社會的公平與正義負起責任，甚至可以賺更多的具體方法。

書中援引不同產業、不同規模的大量實例，為經營者提供價值理念、金融財務、公司治理、領導力，乃至社會體制等面向上的變革新方向。包括：

將「利社會」納入企業願景；

視員工為事業夥伴，打造共同使命；

奉行ESG永續指標，削減投資人權力；

與同業、供應鏈、第三部門結為同盟；

重建體制、整頓政府。

而身為個人，當然也能發揮影響、成為改變的力量。就從累積生活中微小的行動開始，包括：想想自己生命中最重要的是什麼；身體力行地做對環境有益的事；把價值觀融入工作中；進入政府部門工作；加入你認同的政治團體，為理念發聲；好好照顧自己，也要記得樂在其中。

Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航