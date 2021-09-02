唐心慧《人生有所謂，決斷無所畏》：當個女強人，還是能幹的女人？

文：唐心慧

03 女強人 vs. 能幹的女人

放下強勢，把「能力」發揮在婚姻與家庭的經營。

我選擇成為專業經理人，長期待在同一個產業中發展，先生則踏上需要大膽冒險的創業之路。我們做了不同的職涯決定與事業規劃，也因此有不同的際遇和人生歷練。先生白手起家，凡事親力親為，從無到有開創夢想中的事業。創業期間要面臨和克服的困難，遠比在一家穩當的大公司上班要艱難許多。

在創業初期，我感覺得到先生心裡的不安，那是因為他的自我要求與想成功的渴望。他的夢想是將航太工業用的特殊碳纖維材料，研發設計成獨具品味的生活用品，創造讓台灣人驕傲的世界品牌。他有強大的熱情和理想，也願意承擔創業的莫大壓力，難能可貴，我佩服他為了夢想全力以赴的堅持。

身為創業者的妻子，我照顧好家庭，也有一份安定的工作，讓他無後顧之憂地闖天下拚事業，是我對他的祝福與鼓勵。

身為女性高階經理人，媒體採訪常有這一題：「妳如何做到家庭與事業平衡？」有人問得更直接：「面對事業有成的太太，先生會不會有壓力？」

我們夫妻各有想追求的夢想，不會以頭銜或名片來評估一個人的能力與成就。正因為肯定彼此在工作上的投入，當另一半受到肯定或有所成就時，我們真心為彼此喝采。先生對我的工作表現感到驕傲，而先生的努力、勇氣和能力也贏得我對他的尊敬。

當別人問到如何與一個女強人太太相處，先生總是這麼說：「我太太不是女強人，她是能幹的女人。」

女強人是強勢到底不知變通，不管在職場或家裡，都扮演老闆或強者的角色，習慣用指揮或強硬的態度與伴侶或家人相處，婚姻當然容易失敗。能幹的女人則知道，女性的「強」是展現強韌精神，面對逆境與挑戰，不服輸不抱怨，在不同場域能屈能伸，扮演不同角色從容得體，而不是態度強悍，要把別人比下去。

我知道自己控制欲強、辯才無礙，回家後，我會刻意轉變姿態身段和先生相處。另一半不是我的部屬，我們是相互扶持的隊友，互相尊重也互相照顧。

記得結婚剛滿週年時，先生問我，婚後有何心得？忙於工作的我，一時沒有察覺他的用意：「沒有太大的改變，只是換張床睡覺。」他淡淡提醒我，婚後我把百分之七十的時間給了工作，其餘百分之三十給了娘家和婆家，他其實想說，我們應該要有更多時間經營家庭和婚姻關係。

先生並沒有責怪的意味，但我讀到了他的表態與期待，為此，我改變了原來二十四小時工作待命的習慣，回家後先將公事放一邊，專心陪伴家人，晚上十一點後將手機關機，我們倆相處的時間開始重質也重量。

我不否認自己是個能幹的女人，我把能力發揮在懂得應對進退，管理好我的工作，照顧好娘家、婆家和孩子，也協助先生一起解決問題，經營我們珍惜的人際關係。

家是兩個人共同的責任，沒有誰一定要做什麼，也沒有所謂的公平，不計較也不設限但能共同擔當是我們的經營之道。我提醒自己，工作事業能順遂，別忘了感謝伴侶和家人的支持。先生以我為榮，不時激勵我更勇敢，嘗試更大的挑戰，站上更大的舞台，為此我衷心感激。

美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama），在接受脫口秀主持人歐普拉採訪時曾表示：「婚姻必須是一段真誠的夥伴關係。你必須真的喜歡、尊敬對方，因為這不是一條容易的路。婚姻總是起起伏伏，但只要到最後，你還能夠望著對方的雙眼，對他說出我愛你，那就足夠了。」這段話我也深刻領悟。

我們學著發現與關心對方的需要，在彼此眼中看見相互的欣賞。

Netflix於二○一九年推出的電影《婚姻故事》，上映後頗受好評。女星史嘉蕾．喬韓森（Scarlett Johansson）扮演的女主角妮可，本是耀眼的劇場演員，為了婚姻放棄事業，先生卻在外意氣風發，日子久了，兩人職涯的落差讓彼此漸行漸遠，女主角發現她慢慢失去存在感，過去強大的自我變得愈來愈渺小。「我發現我從來沒為自己活過，我一直只為他而活。」從相愛到分手，電影並沒有否定婚姻的意義，反而提醒我們，夫妻必須共同成長。

既然決定走入家庭，就要正視它的重要性，無論是男人還是女人，都需要另一半的關心和疼愛，期待對方能尊重自己、為家庭付出。

婚姻如同天平，不能過輕或過重，任何一方過於強勢或過於弱小，對婚姻來說都不健康。

在現代社會中，女性有能力也有機會與男性在許多場域中並駕齊驅，但我也發現，很多時候，或許是過往受到兩性不平等的影響，新時代女性為了展現能力，往往刻意把自己形塑成權威有魄力的形象，忘記了女性該保有的柔軟特質與優勢，總想要控制主導，反而造成關係的緊張。

婚姻關係中我學會理直氣和，避免得理不饒人。女性職場上的專業訓練，其實是經營婚姻很好的助力，因為它幫助釐清也能解決問題；帶領團隊的經驗，幫助女性懂得變換不同的視角，同理對方的需求，分工又協作創造更大的成果，這都能讓婚姻關係變得健康清爽些。

我總是鼓勵女性不要輕易放棄工作，在職場中因為競爭與挑戰，人會被迫不斷學習與成長；工作的經濟收入，更提供了生活的基本保障與安全感。唯有能自我認同，才有能力引導婚姻關係的平衡。

隨著社會的開放和演進，產生各色各樣的婚姻問題，有人遭逢外遇打擊，有人在家庭價值觀和文化差異之間兩難，有人受迫財務壓力而飽受折磨，也有人在看透關係裡沒有愛後，還是想竭力守住不知為何而戰的婚姻，在執念中受苦。當面對困境時，問問自己要的是什麼？值不值得？

情感關係裡的決策智慧，一定要留意「妥協」不要變成「犧牲」，更不該扭曲或扼殺自我。

有些人願意隱忍丈夫的風流，因為她需要經濟依靠或輸不起面子；有些人則為了孩子的幸福選擇忍耐。一段婚姻關係中如果只剩一方在努力守護或犧牲，對方卻毫無反應，甚至變本加厲，我會建議，對不值得的人別留戀，放手吧！因為人生很短，讓自己活得快樂、自在，以及沒有遺憾，真的很重要。

書籍介紹

本文摘錄自《人生有所謂，決斷無所畏：電通集團CEO唐心慧分享如何做好決定，告別糾結人生！（附「練出決斷力」引導式筆記）》，聯經出版

作者：唐心慧

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附「練出決斷力」引導式筆記

由唐心慧親自設計問題，幫助讀者透過問答思考人生，為自己做決定！

了解內心的渴望，有做決策的智慧和勇氣，展現承擔後果的實力，就算失敗，仍繼續好好活著的意志力，這才是真正的決斷力。——唐心慧

唐心慧年僅14歲時就帶弟弟出國讀書，在異地自立生活了8年，

回國後憑著對行銷創意的熱情，從最基層的AE做起，

並在37歲時成為國際廣告公司最年輕的董事總經理，

目前則擔任電通集團的台灣區執行長，在廣告行銷領域一待就是25年，

並帶領十間公司、一千多位夥伴，。

人生不會一帆風順，前方的路總會在想不到的地方轉彎，

唐心慧認為，能在關鍵時刻做好決斷，將影響你人生後來的發展，練就決斷力，能為我們指引方向。

她無私分享經驗，盼能幫助讀者在面臨人生、愛情、親情、事業上的困難時，

更勇於決斷，獲得幸福——達到「內在喜悅」（Inner Joy）的境界。

重新定義屬於「自己」的正確題目

唐心慧歸納心法，她認為決斷力是帶有強烈想望、意志力、行動力與勇氣的展現，

面對問題時，先誠實面對自己，重新定義屬於自己的正確題目，才能幫助我們做出更好的決定。

她相信決斷力就像許多技能，是一種熟能生巧的訓練結果，

當你願意正面學習、鍛鍊、內化，就有機會破關並掌握它的力量，進而改變人生。

助你鍛鍊心志、強化意志力、培養獨特價值的人生決斷學！

當你面臨抉擇、感到徬徨或不知該如何決定時，都可以利用這套決斷學來思考，

幫助做出更好的決定，像是：

【夢想】有夢，就捍衛它。如果你想要什麼，盡全力去爭取。

【工作】創造自己在職場上不可被利用或無可取代的價值，是舉世不變的硬道理。

【管理】真正的領導是開創，不是被動或被迫一直在回應或解決問題。

【危機】「超前部署」是關鍵，也反映主事者是否「先知先覺」做好風險控管。

【愛情】不做不必要的讓步，不美其名「為愛犧牲」而造成未來的怨懟。

【教養】幫助孩子成為強大的個體，而非夢想中的我。

【搶先看】一句入心，唐心慧的人生語錄——

想擁有決斷力，第一步先要有「想要、想主導」的欲望。

人總是輸給自己的膽小，而不是輸給挑戰。

「完美之選」並不存在，只要有七成的把握，不妨就大膽出手。

我們不能因為困於為難，就不做決定，或因此把決定權讓給他人。

每個決定，都是人生的藝術。

依賴會讓人失能，也浪費了才能。

當一個人漫無目標，或只是為五斗米折腰，日子就會變得枯燥、漫長甚至痛苦。

超越界線的付出，只會破壞情感、製造痛苦。

兩個人如果真得綁在一起才能過下去，那代表兩個人各自都沒有能力讓自己過得更好。

物以類聚是真理，選擇和誰交往，反映了我們是怎樣的人，以及未來將成為怎樣的人。

本書特色

以真實經驗為主軸，脈絡清晰且易讀。 每章皆附QA問題，讓唐心慧回答你最苦惱的問題。 全書穿插唐心慧的金句名言，鍛鍊心志更有感。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九