唐心慧《人生有所謂，決斷無所畏》：當個女強人，還是能幹的女人？
我們想讓你知道的是
婚姻關係中我學會理直氣和，避免得理不饒人。女性職場上的專業訓練，其實是經營婚姻很好的助力，因為它幫助釐清也能解決問題；帶領團隊的經驗，幫助女性懂得變換不同的視角，同理對方的需求，分工又協作創造更大的成果，這都能讓婚姻關係變得健康清爽些。
文：唐心慧
03 女強人 vs. 能幹的女人
放下強勢，把「能力」發揮在婚姻與家庭的經營。
我選擇成為專業經理人，長期待在同一個產業中發展，先生則踏上需要大膽冒險的創業之路。我們做了不同的職涯決定與事業規劃，也因此有不同的際遇和人生歷練。先生白手起家，凡事親力親為，從無到有開創夢想中的事業。創業期間要面臨和克服的困難，遠比在一家穩當的大公司上班要艱難許多。
在創業初期，我感覺得到先生心裡的不安，那是因為他的自我要求與想成功的渴望。他的夢想是將航太工業用的特殊碳纖維材料，研發設計成獨具品味的生活用品，創造讓台灣人驕傲的世界品牌。他有強大的熱情和理想，也願意承擔創業的莫大壓力，難能可貴，我佩服他為了夢想全力以赴的堅持。
身為創業者的妻子，我照顧好家庭，也有一份安定的工作，讓他無後顧之憂地闖天下拚事業，是我對他的祝福與鼓勵。
身為女性高階經理人，媒體採訪常有這一題：「妳如何做到家庭與事業平衡？」有人問得更直接：「面對事業有成的太太，先生會不會有壓力？」
我們夫妻各有想追求的夢想，不會以頭銜或名片來評估一個人的能力與成就。正因為肯定彼此在工作上的投入，當另一半受到肯定或有所成就時，我們真心為彼此喝采。先生對我的工作表現感到驕傲，而先生的努力、勇氣和能力也贏得我對他的尊敬。
當別人問到如何與一個女強人太太相處，先生總是這麼說：「我太太不是女強人，她是能幹的女人。」
女強人是強勢到底不知變通，不管在職場或家裡，都扮演老闆或強者的角色，習慣用指揮或強硬的態度與伴侶或家人相處，婚姻當然容易失敗。能幹的女人則知道，女性的「強」是展現強韌精神，面對逆境與挑戰，不服輸不抱怨，在不同場域能屈能伸，扮演不同角色從容得體，而不是態度強悍，要把別人比下去。
我知道自己控制欲強、辯才無礙，回家後，我會刻意轉變姿態身段和先生相處。另一半不是我的部屬，我們是相互扶持的隊友，互相尊重也互相照顧。
記得結婚剛滿週年時，先生問我，婚後有何心得？忙於工作的我，一時沒有察覺他的用意：「沒有太大的改變，只是換張床睡覺。」他淡淡提醒我，婚後我把百分之七十的時間給了工作，其餘百分之三十給了娘家和婆家，他其實想說，我們應該要有更多時間經營家庭和婚姻關係。
先生並沒有責怪的意味，但我讀到了他的表態與期待，為此，我改變了原來二十四小時工作待命的習慣，回家後先將公事放一邊，專心陪伴家人，晚上十一點後將手機關機，我們倆相處的時間開始重質也重量。
我不否認自己是個能幹的女人，我把能力發揮在懂得應對進退，管理好我的工作，照顧好娘家、婆家和孩子，也協助先生一起解決問題，經營我們珍惜的人際關係。
家是兩個人共同的責任，沒有誰一定要做什麼，也沒有所謂的公平，不計較也不設限但能共同擔當是我們的經營之道。我提醒自己，工作事業能順遂，別忘了感謝伴侶和家人的支持。先生以我為榮，不時激勵我更勇敢，嘗試更大的挑戰，站上更大的舞台，為此我衷心感激。
美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama），在接受脫口秀主持人歐普拉採訪時曾表示：「婚姻必須是一段真誠的夥伴關係。你必須真的喜歡、尊敬對方，因為這不是一條容易的路。婚姻總是起起伏伏，但只要到最後，你還能夠望著對方的雙眼，對他說出我愛你，那就足夠了。」這段話我也深刻領悟。
我們學著發現與關心對方的需要，在彼此眼中看見相互的欣賞。
Netflix於二○一九年推出的電影《婚姻故事》，上映後頗受好評。女星史嘉蕾．喬韓森（Scarlett Johansson）扮演的女主角妮可，本是耀眼的劇場演員，為了婚姻放棄事業，先生卻在外意氣風發，日子久了，兩人職涯的落差讓彼此漸行漸遠，女主角發現她慢慢失去存在感，過去強大的自我變得愈來愈渺小。「我發現我從來沒為自己活過，我一直只為他而活。」從相愛到分手，電影並沒有否定婚姻的意義，反而提醒我們，夫妻必須共同成長。
既然決定走入家庭，就要正視它的重要性，無論是男人還是女人，都需要另一半的關心和疼愛，期待對方能尊重自己、為家庭付出。
婚姻如同天平，不能過輕或過重，任何一方過於強勢或過於弱小，對婚姻來說都不健康。
在現代社會中，女性有能力也有機會與男性在許多場域中並駕齊驅，但我也發現，很多時候，或許是過往受到兩性不平等的影響，新時代女性為了展現能力，往往刻意把自己形塑成權威有魄力的形象，忘記了女性該保有的柔軟特質與優勢，總想要控制主導，反而造成關係的緊張。
婚姻關係中我學會理直氣和，避免得理不饒人。女性職場上的專業訓練，其實是經營婚姻很好的助力，因為它幫助釐清也能解決問題；帶領團隊的經驗，幫助女性懂得變換不同的視角，同理對方的需求，分工又協作創造更大的成果，這都能讓婚姻關係變得健康清爽些。
我總是鼓勵女性不要輕易放棄工作，在職場中因為競爭與挑戰，人會被迫不斷學習與成長；工作的經濟收入，更提供了生活的基本保障與安全感。唯有能自我認同，才有能力引導婚姻關係的平衡。
隨著社會的開放和演進，產生各色各樣的婚姻問題，有人遭逢外遇打擊，有人在家庭價值觀和文化差異之間兩難，有人受迫財務壓力而飽受折磨，也有人在看透關係裡沒有愛後，還是想竭力守住不知為何而戰的婚姻，在執念中受苦。當面對困境時，問問自己要的是什麼？值不值得？
情感關係裡的決策智慧，一定要留意「妥協」不要變成「犧牲」，更不該扭曲或扼殺自我。
有些人願意隱忍丈夫的風流，因為她需要經濟依靠或輸不起面子；有些人則為了孩子的幸福選擇忍耐。一段婚姻關係中如果只剩一方在努力守護或犧牲，對方卻毫無反應，甚至變本加厲，我會建議，對不值得的人別留戀，放手吧！因為人生很短，讓自己活得快樂、自在，以及沒有遺憾，真的很重要。
書籍介紹
本文摘錄自《人生有所謂，決斷無所畏：電通集團CEO唐心慧分享如何做好決定，告別糾結人生！（附「練出決斷力」引導式筆記）》，聯經出版
作者：唐心慧
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練習如何優化決策、做好決斷，活得更精采！
附「練出決斷力」引導式筆記
由唐心慧親自設計問題，幫助讀者透過問答思考人生，為自己做決定！
了解內心的渴望，有做決策的智慧和勇氣，展現承擔後果的實力，就算失敗，仍繼續好好活著的意志力，這才是真正的決斷力。——唐心慧
唐心慧年僅14歲時就帶弟弟出國讀書，在異地自立生活了8年，
回國後憑著對行銷創意的熱情，從最基層的AE做起，
並在37歲時成為國際廣告公司最年輕的董事總經理，
目前則擔任電通集團的台灣區執行長，在廣告行銷領域一待就是25年，
並帶領十間公司、一千多位夥伴，。
人生不會一帆風順，前方的路總會在想不到的地方轉彎，
唐心慧認為，能在關鍵時刻做好決斷，將影響你人生後來的發展，練就決斷力，能為我們指引方向。
她無私分享經驗，盼能幫助讀者在面臨人生、愛情、親情、事業上的困難時，
更勇於決斷，獲得幸福——達到「內在喜悅」（Inner Joy）的境界。
重新定義屬於「自己」的正確題目
唐心慧歸納心法，她認為決斷力是帶有強烈想望、意志力、行動力與勇氣的展現，
面對問題時，先誠實面對自己，重新定義屬於自己的正確題目，才能幫助我們做出更好的決定。
她相信決斷力就像許多技能，是一種熟能生巧的訓練結果，
當你願意正面學習、鍛鍊、內化，就有機會破關並掌握它的力量，進而改變人生。
助你鍛鍊心志、強化意志力、培養獨特價值的人生決斷學！
當你面臨抉擇、感到徬徨或不知該如何決定時，都可以利用這套決斷學來思考，
幫助做出更好的決定，像是：
【夢想】有夢，就捍衛它。如果你想要什麼，盡全力去爭取。
【工作】創造自己在職場上不可被利用或無可取代的價值，是舉世不變的硬道理。
【管理】真正的領導是開創，不是被動或被迫一直在回應或解決問題。
【危機】「超前部署」是關鍵，也反映主事者是否「先知先覺」做好風險控管。
【愛情】不做不必要的讓步，不美其名「為愛犧牲」而造成未來的怨懟。
【教養】幫助孩子成為強大的個體，而非夢想中的我。
【搶先看】一句入心，唐心慧的人生語錄——
- 想擁有決斷力，第一步先要有「想要、想主導」的欲望。
- 人總是輸給自己的膽小，而不是輸給挑戰。
- 「完美之選」並不存在，只要有七成的把握，不妨就大膽出手。
- 我們不能因為困於為難，就不做決定，或因此把決定權讓給他人。
- 每個決定，都是人生的藝術。
- 依賴會讓人失能，也浪費了才能。
- 當一個人漫無目標，或只是為五斗米折腰，日子就會變得枯燥、漫長甚至痛苦。
- 超越界線的付出，只會破壞情感、製造痛苦。
- 兩個人如果真得綁在一起才能過下去，那代表兩個人各自都沒有能力讓自己過得更好。
- 物以類聚是真理，選擇和誰交往，反映了我們是怎樣的人，以及未來將成為怎樣的人。
本書特色
- 以真實經驗為主軸，脈絡清晰且易讀。
- 每章皆附QA問題，讓唐心慧回答你最苦惱的問題。
- 全書穿插唐心慧的金句名言，鍛鍊心志更有感。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九