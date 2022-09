既是民居，也有店鋪——香港「舊式商住大廈」的保育展望

導論:「怪獸大廈」

香港有一處非常特殊的遊客「打卡」景點,那就是位於鰂魚涌、在互聯網上廣泛流傳的「怪獸大廈」。這座原本無人問津的建築物之所以變成舉世聞名,是因為它曾經是2014年《變形金剛4》(Transformers: Age of Extinction)和2017年《攻殼機動隊》(Ghost in the Shell)兩部荷里活大製作電影的拍攝場地,因而成為了遊客拍照的景點。其實,這是一座由「海山樓」、「益昌樓」、「海景樓」、「福昌樓」及「益發樓」五幢相連而成的舊式商住大廈,由於沒有統一的名稱,因此以它異常龐大的五連體被俗稱為「怪獸大廈」。該大廈於1964年開始興建,但負責項目的兩個發展商因為資金周轉不靈,中途放棄了工程,後來才由另一發展商接手,最終延至1972年才落成。

「怪獸大廈」的引人之處,是它具有非常獨特的建築特色,除了體積恍如城堡般龐然大物外,另一特色就是它的居住密度超高。五幢大樓包含了2,443個住宅單位,如果以每個單位容納四至六人來計算,這裡的總人口可以高達10,000人。再者,「怪獸大廈」的佔地面積大約是0.01平方公里,算起來即每平方公里住有100萬人,是個十分驚人的密度,有可能是全球最密集擁擠的居住環境。

(照片來源:李浩然) 位於鰂魚涌,因爛尾而延至1972 年才落成的「怪獸大廈」。

「舊式商住大廈」

「怪獸大廈」屬於香港50至60年代建造、統稱為「舊式商住大廈」的建築物。根據香港的《建築物條例》,它的正確名稱是「綜合用途建築物」(composite building)。這類型的建築物,可分為50至60年代建成的早期型,和60年代後建成的後期型。早期型的住宅單位在契約上註明可商住兩用,混雜在住宅中的工商用途,由早年的「山寨工場」,發展到現今各式各樣的零售與服務性行業,如服裝、中醫藥、健康食品和書籍等。後期型則依法規定要分開商與住的空間,分別置於低層商場及商場上蓋的住宅大樓。

早期型綜合用途建築物的獨特型態,是基於1955年修訂、1956年頒布的《建築物(規劃)規例》,規定市區地段的每一塊地皮都有發展容積的上限,因此發展商自然會盡量把許可的「發展容積」填滿,結果形成了龐大的建築形態,令環境異常擠迫,阻擋了街道的採光及通風,對環境衛生產生不良影響。因此,政府在1962年頒布《建築物(規劃)(第二修訂)規例》,用「地積比率」(plot ratio)和「覆蓋率」(site coverage)控制發展密度,但因發展商的抗議,該規例延遲至1966年才實施。發展商為了在限期前利用原有的模式發展,很多早期型舊式商住大廈都是在1962至1966年期間落成。

新的發展模式仍保持商業與住宅的綜合功能,不過住宅單位不再容許商住兩用,而商業用途則僅限於底部三至四層,又不超過15米的「商場平台」。該平台可覆蓋整塊地皮,而平台以上發展的「上蓋住宅」高度與樓面面積,則須受到「地積比率」和「覆蓋率」的限制,因而形成了相對較為纖瘦的建築形態。這種發展模式造成了今天普遍市區「商場平台加上蓋住宅」的建築格局,雖然促成這種發展方式的規例是從1966年開始實施,但是由於已經獲批的早期型綜合用途建築發展需要時間消化,加上1967年的社會動亂及隨後數年所引致的經濟後遺症,以新修訂規例發展的後期型綜合用途建築物要到1970年代初才陸續出現。

雖然這類舊式商住大廈(早期型綜合用途建築物)只流行了十多年就被淘汰,而且至今很多已經被清拆重建,不過現在尚可在香港市區找到。根據市區重建局的資料,全港現存還有大約二千多幢,除了著名的「怪獸大廈」之外,其他較顯著及有地標性的例子有:尖沙咀的重慶大廈(1961年落成)、灣仔的美華大廈(1963年)、灣仔的中滙大樓(1964年)等。

(照片來源:李浩然) 位於灣仔,於1963年落成的美華大廈。

(照片來源:李浩然) 位於灣仔,於1964年落成的中滙大樓。

舊樓強拍條例 根據香港測量師學會資料,在香港,普通樓宇的鋼筋混凝土結構設計使用年限一般為50年。2011年時,香港約有4,000幢樓宇樓齡達50年或以上。估計到了今天,每年會再有超過500幢樓宇達50年樓齡,市區老化的速度急劇加快。 業權份數的分散一向是市區重建的主要障礙,此問題往往令到一些得到大多數小業主同意的重建項目不能推展,更令小業主失去提升其物業價值的機會(《「強制售賣」概覽》2011年第二版)。為了改善高齡樓宇收購重建的效率,政府考慮強制售賣土地的安排,於是在1999年,立法會通過了《土地(為重新發展而強制售賣)條例》(香港法例第545章)。這條例提供一個務實的機制解決業權分散的問題,旨在容許一個地段內的「不分割份數」中擁有一個指定的比率就可向土地審裁處提出申請,為重新發展該地段而發出強制售賣該地段所有「不分割份數」的命令。 根據第545章,強制售賣的地段一般只會用拍賣方式售賣。任何人集齊同一地段90%或以上業權,並向土地審裁處申請,闡明基於現有樓宇的樓齡或其維修狀況,該地段理應重新發展;同時,多數份數的擁有人必須已採取合理步驟以獲取該地段的所有不分割份數,才可獲土地審裁處發出強制售賣令。至2010年,為加速重新發展,立法會通過將強拍門檻降至80%,往後樓齡超過50年的舊樓,大業主只須取得八成業權便可申請進行強制拍賣。

結論:「舊式商住大廈」的保育展望

由於這些建築物的業權分散與眾多,如果考慮重新發展,地產商需要花很長的時間與龐大的資金來進行收購。為了達到舊區重建的目標,政府在2010年實施了《土地(為重新發展而強制售賣)條例》,把樓齡50年以上舊樓的強制拍賣門檻,由九成業權降至八成。這條例當然有利大地產商一般的收購行動,不過面對擁有2,000多戶的「怪獸大廈」和有500多戶的重慶大廈,要成功收購八成業權還是相當困難的。

故此,有地產商發現,與其耗財費時收購、清拆、重建,倒不如把一些有特色及規模較小的舊式商住大廈翻新再用,從而可更快地提高物業的價值及獲利,例子有位於堅尼地城的同發大樓(1963年落成),在2014年完成翻新成為高級公寓;及位於尖沙咀的前百萬龍大廈(1961年),在2015年完成翻新成為服務式住宅,並改名為The Camphora。這種翻新式物業發展,可使香港物業發展更多元化,打破以往清一色的重建式發展模式,更可避免香港的城市環境走向單一化的建築面貌,從而失去多采多姿的特色風貌。

(照片來源:李浩然) 位於堅尼地城,於1963年落成,2014年翻新的同發大樓。

(照片來源:李浩然) 位於尖沙咀, 於1961年落成,2015年翻新的前百萬龍大廈( 現名 The Camphora)。

