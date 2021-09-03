從「滇緬遊擊隊三部曲」到「我那遙遠的呼喚」，李立劭用鏡頭讓台灣記住「中國遠征軍」的故事

在那遙遠的70年前，即1941年，遠在緬甸印度邊界的二戰戰場上，為阻止日軍從緬甸西進印度，以及確保中國西南大後方的穩定，當時的中華民國政府與英國共組了中英軍事同盟，中華民國政府派出了「中國遠征軍」投入這場戰事。

然而，經歷國共內戰、台灣三度政黨輪替等時代輪變後，這段往事已漸漸被人遺忘，當年的遠征軍已近凋零，而留在緬北的遠征軍後裔仍心懷著「中國」，只是這「中國」，是在台澎金馬的中華民國。

2021年，台灣導演李立劭推出《我那遙遠的呼喚》紀錄片，再現了中國遠征軍親歷者、後裔，甚至「敵方」日本人的觀點，帶領觀眾反思國族主義與戰爭的無情。

從孤軍到遠征軍

李立劭的紀錄片代表作，是2010年至2018年完成的「滇緬游擊隊三部曲」——《邊城啟示錄》、《南國小兵》、《那山人這山事》，訴說的是已在泰北、緬北地區落地生根的國軍孤軍後裔的故事。

而今年推出的《我那遙遠的呼喚》，不算是「滇緬游擊隊三部曲」的第四部曲，但仍有些關聯性，如泰北孤軍早期的領導者李彌將軍，曾是中國遠征軍的副軍長，而二戰結束後，也有部分遠征軍留在緬北，不願返回中國大陸。

正如中國抗戰、國共內戰時期有許多故事，是無法光靠一部紀錄片說完的，李立劭在2010年開始拍泰北孤軍後裔的紀錄片時，原以為只會拍一部，但隨著與當地人的連結越深，接觸到人事物就越更廣闊，而不願讓這些故事被淡忘的李立劭，也只能繼續拍下去。

值得一提的是，無論是孤軍或是遠征軍，這些歷史事蹟對如今強調台灣主體性的台灣社會來說，似乎是已很遙遠與陌生的歷史故事，而會去發掘這些故事的人，給多數人的刻板印象上，多會被認為是有外省家庭背景的，不過1968年出生的李立劭卻是不折不扣的本省人。

確實在李立劭拍片的過程中，許多人誤以為他是外省人，如受訪的老兵會問他哪個省來的？而他只好回答，家族很久以前是從福建到台灣的。不過，其實對遠在泰緬的孤軍後裔而已，省籍並不是很重要的事情，最重要的是，李立劭來自台灣，因為他們的國族認同還牽繫在台澎金馬的中華民國。

對李立劭而言，他記錄這些在許多人眼中屬於外省人的莢果血淚史的故事，並不是為了任何政治議程，他更在乎的是，任何一個流離在疆域外，個體與家國的離散情感。

那為何李立劭會從泰緬孤軍後裔的歷史，轉向拍在印度、緬北戰場上的中國遠征軍故事呢？

李立劭多年前做完滇緬游擊隊三部曲後，經朋友的牽線下去發掘中國遠征軍的故事，而這位朋友就是孫立人的義子揭鈞教授。揭鈞是孫立人認養的五位義子之一，他曾寫過個不少孫立人將軍的書。起初李立劭對拍孫立人的紀錄片有興趣，但實際深入接觸後，覺得自己完全不了解這塊歷史，而且這故事相當龐雜，在沒有把握之下，後來也沒合作下去了。

不過因緣巧合地是，後來李立劭認識了中華民國前駐印度武官陳慧興上校，而陳慧興就是維護印度蘭姆伽公墓的重要人物，這公墓埋葬著遠征軍的英靈。在陳慧興的鼓勵下，李立劭決定開始投入中國遠征軍紀錄片的拍攝。

《我那遙遠的呼喚》是從2016年開拍，而片中的主要時間點是在2019年，可以說，李立劭相當幸運地在2020年初新冠疫情爆發前拍攝完畢。

Photo Credit：李立劭提供 李立劭導演遠赴印度派中國遠征軍的紀錄片。照片攝於加爾各答的火車站。

誰在遙遠呼喚

片名之所以是《我那遙遠的呼喚》，是因為李立劭想要強調不被遺忘。

《我那遙遠的呼喚》的特點在於，與滇緬游擊隊相比，李立劭還加入了二戰的敵方日本人，作為戰後各方處理歷史記憶的對比。

李立劭不免感嘆，因為有國共鬥爭的因素，因此中共政府是漠視國軍的貢獻的，更遑論文革時期，遠征軍的經歷者、家族被歸類為「黑五類」；同時又因孫立人案的因素，所以孫立人領導的遠征軍歷史，早被國民黨當局淡化，也因此在國軍歷史教材裡，更對遠征軍歷史輕描淡寫。

1955年，孫立人遭蔣介石指控兵變，因此被軟禁了33年，1990年病逝於家中。孫立人案的爆發，讓孫立人周遭的嫡系被連累，如中尉上不了上尉，有的升不了官二提早退伍，或遭遇白色恐怖。

對於民進黨，李立劭提到，2017年在台北孫立人將軍官邸（陸軍聯誼廳）舉行的紀念會上，柯建銘說自己高中時是孫迷，也讓大家對這民進黨大佬感到意外。李立劭認為，固然民進黨政府有注意到孫立人案，但還沒進一步思考到以轉型正義的角度推動，畢竟要真的「轉型」的話，得有個說法，包括對國民黨軍隊抗日的時期的肯定，但就涉及到政治氛圍，要肯定對手過去的貢獻，但得假裝沒看見，就跟孤軍的處境一樣，假裝沒看見而令人難過。

「我個人是認為，基本上台灣社會就是冷感，所以你說每一任政府對遠征軍、孤軍的態度，都一樣。」李立劭說。

不過李立劭爺強調，雖然國民黨、民進黨一樣對這些歷史冷感，但必須說馬英九時期還是有做一些事，例如在2014年的軍人節前夕，中國遠征軍陣亡將士的英靈以總牌位形式，正式入祀靈忠烈祠：另一方面，在陳慧興上校的走動爭取下，馬政府也有編列預算撥款修印度蘭伽公墓。

「不管對馬英九總統評價如何，但對海外陣亡將士這塊，就我認識的國軍將領是對其肯定的，的確做了不少事，但你要說大作也沒有，就是象徵性的事情。那民進黨就是冷感」、「民進黨對海外這方面，是不懂，也不太想去涉入，國民黨就是忙選舉，真的會關心的多是民間的人，有爭議時，政府才會跳出來被動回應。不管是國民黨民進黨，都非常被動的。」李立劭說。

至於近年來試圖搶佔對中國抗戰歷史敘事的中共，李立劭認為在國民黨、民進黨都相對冷感之下，讓中共有了空間。例如，2018年曾發生中國駐印度大使館跟印度地方政府提議，把蘭姆伽公墓變成一個遊樂區，不過我國駐印度代表田中光也有提出抗議。李立劭強調，那塊地的用途是中華民國政府使用的，中共沒權利講這些話。

此外，還曾發生中國大使去弔唁時，用五星旗把墓遮住的事件。李立劭指出，印度當地的華人也對中共相當不滿，堅持歷史就是歷史，徽章不能被遮蓋。

李立劭說明到，當地的印度華僑不是遠征軍、孤軍的後裔，應是明清時期因商貿而留在當地的華僑後裔。而且，60年代中印邊境戰爭時，當地華僑也被排擠，送去集中營，因此也有的印度華人不喜歡中共，中印關係的緊張牽連了他們，為向印度政府是好，有的印度僑領還會出示證明，表示家族曾幫英美中盟軍。

李立劭認為，中國大陸對歷史話語權的掌控也是工具性的，遠征軍歷史的熱潮大概是在五年前開始，主要是國際外交上，當時中美關係好，因此主打中美二戰的歷史感情；然而近幾年中美貿易戰的關係，遠征軍議題又冷了下來。「反正所有東西跟政治走，總而言之，台灣自己要把握好歷史話語權」李立劭說。

Photo Credit：李立劭提供 緬甸密支那的中美盟軍遠征軍紀念碑

那對遠征軍後裔們，又是怎麼看國民兩黨呢？有趣的是，紀錄片裡忿忿不平的遠征軍後代，多是罵國民黨而非民進黨，而且罵最兇，原因是他們的祖輩是國民黨軍，所以「愛之深責之切」。李立劭解釋，端看日本政府如何處理陣亡將士，就能明白為何他們會不滿。

《我那遙遠的呼喚》這片名，主要是指因戰爭而在海外那些靈魂的呼喚，那這些人不只是遠征軍，還包括台籍日軍、死在緬甸戰場的日軍等。紀錄片進行到三分之二的篇幅時，開始轉向日本的部分。

在李立劭田野調查、實地採訪的旅途中，無論是在緬甸還是印度，他注意到日本政府出資維護的日軍墓地、慰靈碑等，數量相當多且狀況完整，整體上做得比中華民國還細緻。在片中，陳慧興上校也不禁感嘆日本政府對海外陣亡將士的重視，他也坦言，雖然日軍侵華，對中國人是傷痛，但作為一名軍人，對於日本政府紀念二戰身亡將士的思維，是可以理解的。

Photo Credit：李立劭提供 緬甸瓦城附近，在實皆市留下的日軍鎮魂及陣亡將士資料。

為訪問親歷過這場戰爭的日軍或遺屬，李立劭甚至遠赴日本拍攝。李立劭表示，之所以會想加入日軍的部分，是因為在遠征軍歷史現場，能找到的日軍遺跡遠比遠征軍多，可見日本人對這塊歷史相當重視；因此才會想到要去日本本土訪問那些人，儘管不一定深入，但至少提供了不一樣的視野。

在片中，一名日本老兵被問到如何看待二戰，那位老兵認為戰爭就是殘酷的，不應該發生。

李立劭進一步說明道，在遠征軍戰場上，大部分日軍對手只有一半是中國遠征軍，另一半是英國，如知名的「英帕爾戰役」，因此才有小說《白骨街道》的誕生；至於少數也在戰場的台籍日軍，對手也是英軍為主。

李立劭說，當他在高野山被日本老兵問為何拍這主題的紀錄片時，他才提到他祖父也是台籍日軍軍屬，母親家族那有日本人血統，再加上他是從台灣過來的，更容易得到日本受訪者的信任。

「我那時去曼德勒，看到台籍日軍的牌位，是蠻感動，因為我祖父是有到南洋去當軍屬。」

訪問到最後，李立劭告訴我，他祖父是白色恐怖受難者。二戰結束後，李立劭祖父從海南島回來台灣，後來在鐵路局工作擔任督察，以及負責圖書館的管理，因被牽涉到讀書會「明朗俱樂部」案而遭逮捕，最終被槍決。

也許有點難以想像，白色恐怖受難者後代回去紀錄對國民黨而言，較為正面與不容遺忘的抗戰史。無論如何，對李立劭來說，其紀錄片作品所考量的並非為政治服務，紀錄那個年代的人們的流離、離散，個體與國族認同間的糾葛，才是他追求的。

Photo Credit：李立劭提供 導演李立劭在緬甸中部佛寺中，找到所供奉的台籍日軍紀念碑

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元