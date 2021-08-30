2021/08/30,
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【小說】《紅色降落傘》選摘：「阿迪的爸爸啊！他跳傘到大陸去了耶！」我脫口而出

【小說】《紅色降落傘》選摘：「阿迪的爸爸啊！他跳傘到大陸去了耶！」我脫口而出
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我們想讓你知道的是

台灣錢開始淹腳目的一九八二年。暑假第一天，三個男孩帶著一條狗從還是一片荒蕪的逢甲出發，踏上追尋紅色降落傘的旅程，這究竟是父親的身影？還是對父親消亡的恐懼？

文：霍索夫

爸爸是在對日抗戰時，離家當兵的。雖然十多歲便離開了家鄉，但是宣漢縣赤溪鄉丁家壩裡的一草一木，和親戚、朋友的各種過往，他如數家珍一件件一樁樁地清楚記得，我猜是因為他經常複習的關係。

偶爾他會要我坐在院子裡，當故事一樣地說給我聽，他說這叫「擺龍門陣」。有的時候剛好小毛他們也在我家院子的時候，也會被迫坐到陣裡來，不過經常只坐了一下子，便紛紛找理由溜走。

其實不怪小毛他們，也不是故事不精采，實在是我爸的四川國語，只有我懂。

有一回過年，除夕夜，他滿臉通紅地跟我說：「娃兒呀，你也夠大了。反攻大陸時，爸爸還在不在都不曉得囉，但是起碼在你回去四川老家拜咱們祖先時，得知道咱們家譜咋個寫，這也算是對得起我丁家列祖列宗啦。」爸爸當時應該是喝醉了，因為他哭了。

雖然不止一次地聽我媽說過，但這是我頭一次親眼看到我爸哭。有的時候媽媽會偷偷告訴我，爸爸夢到奶奶，在夜裡哭著醒過來。

第二天，大年初一一大早，有點失望，爸爸昨晚雖然醉了卻沒忘事，早已準備好了毛筆墨水，弄了張紅紙，要我端坐在餐桌前。

巷子裡，一片恭喜聲，一片爆竹聲。

「丁世福！ 丁世福！ 」小毛他們在外頭叫著。

「別理他們！ 」他當然看得出我心神不寧。如果是媽媽在這裡，我早就胡編個理由開溜了，不過在爸爸面前，我不敢。

爸爸雖然只讀過一個禮拜的國民小學，卻能憑著記憶將童年時在祠堂裡讀過的家譜背出，並要我用毛筆寫在紅紙上。平時用鉛筆寫字就已經歪七扭八少人能識了，更別說用毛筆，再加上爸爸的四川話，我有時搞不懂到底是哪個字。紅紙上，塗塗寫寫，慘不忍睹。好不容易捱完，爸爸拿起來看，呵呵道：「鬼畫符似的，這毛筆字你得多練練。寒假結束前，把它工工整整地謄到另一張紙上啊！ 」

喜出望外的我，立正站好，標標準準，結結實實地行了個軍禮：「遵命！ 」

爸爸笑著在我屁股上給了一掌，我飛也似地奔出家門。

「緊呷啊，哩係咧想啥？」

「唉…… 」真的有點食不知味。

不過跟我們班住二弄的鍾德樵比起來，我的家譜算是簡單得多了，他跟我說他爸要他背落落長的《朱子治家格言》。

只是我一直感到奇怪：「我姓丁，丁氏家譜自然是要背的，但是他明明姓鍾，幹嘛背朱家的東西啊？」

想到了這，我心情好些。

「對了，媽，你知道阿迪……」

「對喔，啊阿迪咧？ 快去叫他來吃飯。」

「他吃飽了啦！」依下午的狀況來看，阿迪是不會來吃飯了。

「你沒叫他，怎麼知道？」

「他剛剛說要到巷口去吃陽春麵啦！」

「哦……」媽媽再餵小妹一口，也夾了一筷子菜到大妹碗裡，「你喔，要多學學人家阿迪啦，媽媽常常不在，還那麼乖，功課又好，啊這次畢業不是得那個什麼……獎？」

「菜市場獎啦！」

「對啦，市長獎啦！」媽媽在我頭上敲了一下，「什麼菜市場獎。」

阿迪的房間裡，貼滿了獎狀，在跟他變成好朋友以後，有的時候我們會在他的房間寫功課。阿迪跟阿萬舅舅一樣愛看書，房間裡書很多，但是也跟阿萬舅舅一樣沒有漫畫或動物百科。

「怎麼會有小孩子不喜歡漫畫啊？ 」我第一次到阿迪房間裡的時候問他。

阿迪笑了笑，聳聳肩沒有回答。

「你喜歡當捕手啊？ 我還是比較喜歡當投手，游擊手也行。你有護具嗎？ 沒有面罩當捕手很危險耶，我們班吳俊明上次當捕手被擦棒球打中鼻子，流了滿身的血，嚇死人。」我想找找看有沒有動物百科或笑話之類的書，沒找著。阿迪原本愣著，看到我拿起那本《麥田捕手》時笑倒在床上。

難道喜歡看書的人都喜歡書名跟內容不符的書嗎？

不過那次之後，阿迪也開始買漫畫了，我喜歡。

媽媽一邊餵著小妹說：「他搬走以後，看你功課要問誰啦！啊恁阿萬阿舅嘛毋知咧無閒啥，我攏毋知有偌久無看到伊啊。」一邊催著大妹放下娃娃快點吃飯。

「阿萬舅舅說他在研究室做實驗，真無閒啦。」

「騙肖耶，忙到幾個禮拜都看不到人喔？不知道是不是交到女朋友。啊也還沒當兵，哪係做兵以後查某朋友綴人走吼，看欲按怎，阿水嬸係上煩惱這個屘仔……」

媽媽又開始了。

爸爸常說：「你媽媽的專長就是煩惱，沒煩惱她就覺得不舒服。」

我相當同意爸爸的見解，另外，我認為媽媽的專長還有愛說話，不知道爸爸同不同意。

「阿萬舅舅畢業了嗎？ 他要搬走了喔？」夾起來的雞肉掉在了桌面。

「沒有啊，他說他要那個……什麼延畢……就是要再留一年的意思啦。」

「啊你不是說他要搬走了？ 」

「喔，那個是說阿迪啦！ 」

「啊？阿迪要搬走？誰說的？」我不相信。

「他媽啊，啊怎樣？阿迪沒告訴你噢？也是啦，他可能也不知道要怎麼來跟你說啦。他媽媽要再結婚了，下個月就要搬走。唉……他媽媽一個女人家吼這麼辛苦，應該是要找個人來照顧他們啦，好在那個人看起來應該也是個好人。來，啊……」媽媽把碗裡最後一口飯塞進小妹嘴裡。

「結婚？那他爸爸怎麼辦？」

「誰爸爸怎麼辦？ 啊他就有新爸爸了啊，不對，他可能只會叫叔叔，都這麼大了……」

「阿迪的爸爸啊！他跳傘到大陸去了耶！」我脫口而出，根本沒想到他爸爸跟阿迪說這是祕密。

「誰跟你說的？」

「阿迪呀！下午看人家跳傘時，他跟我說的呀！」我豁出去了，站起來愈講愈大聲。

「囝仔人，嘜黑白講話！ 」

媽媽轉身過來，眉頭緊鎖，面對著我：「阿迪的爸爸不在了。」

「不在了？當然不在啊，就說他去反攻大陸了啊！ 」我大聲堅持著。

媽媽放下碗及湯匙，「伊老父死啊。」

「死啊？……」我完全無法相信，他陣亡了嗎？

媽媽接下來的話讓我閉嘴，徹底打消想探究清楚的念頭。

媽媽盯著我，「丁！世！福！你出去別亂講話，不要害你爸爸被關起來。」她低聲且用力地一個字一個字清楚說道。

從我記得事情開始，只要媽媽這樣子說出這些話，我就知道事態嚴重，非同小可，絕對不能繼續追問下去。

我扒著飯，用碗遮住臉，不讓媽媽看到我眼眶裡的淚水。

媽媽制止住妹妹在桌上划著湯的雙手，抱她進去洗手。

晚餐後，上樓坐在書桌前面，我盯著牆上的地圖，邊想著阿迪他爸爸的事，邊在秋海棠上搜索著雲南、金沙江、瀾滄江，怒江……高黎貢山、怒山……，我爬上書桌，坐在桌上，把那些大江大山用紅筆圈起來，阿迪下午在樹上說的那些話一直盤旋在我腦海裡。

書籍介紹

本文摘錄自《紅色降落傘》，時報文化出版

作者：霍索夫

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【作者介紹】

霍索夫，一九六九年生，桃園出生，台中人。二十二歲大學時期，便於暑假多次帶團旅赴剛解體不久的東歐俄羅斯。因曾任職自行車工廠外貿主管，長年商旅歐、美、亞、非二十餘國至今。二○一九年以素人之作〈紅色降落傘〉入圍台北文學獎年金決選，深受鼓舞，自勵持續創作，筆耕不輟。

【本書特色】

台北文學獎年金決選評語：

  • 「裡面有著珍貴的時代記憶，不寫下來，那樣的時代、那樣的人物、那樣的故事大概就隨風而逝了。」——作家／聯合報副刊主任 宇文正
  • 「『紅色降落傘』這個意象很感人⋯⋯是一個追求的夢想、一個象徵。」——九歌出版社總編輯 陳素芳
  • 「故事內容有張力。」——允晨文化發行人 廖志峰
《紅色降落傘》_立體書封
Photo Credit: 紅色降落傘／時報出版提供

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航

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