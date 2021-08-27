墾丁也有金錢豹：台灣古生物研究重大發現，科學家在國家公園找到1萬2000年前花豹蹤跡

文：許祖菱（環境資訊中心記者）

國立自然科學博物館（下稱科博館）研究團隊在墾丁國家公園一處石灰岩洞穴內，發現三顆屬於花豹的臼齒化石，年代推測約在最後一次冰河時期階段，距今約1萬2000年前。科博館表示，由於台灣過去未有任何花豹存在的紀錄，這將是台灣古生物研究的重大發現，研究團隊已將成果發表在國際學術期刊《PeerJ》。

冰河時期海平面下降，花豹從大陸移動至台灣留下化石紀錄

科博館今（24日）透過新聞稿表示，科博館地質學組研究團隊在墾丁國家公園一處石灰岩洞穴內，發現三顆大型食肉目哺乳動物的臼齒化石，經比對分析是屬於花豹的臼齒化石，距今約1萬2000年前。

科博館表示，這次發現的花豹臼齒化石，經過縝密的特徵形態比對，及一系列針對咬合面的形態測量學統計分析，研判這三顆臼齒來自同一個體，屬於貓科動物的花豹（Panthera pardus），是台灣古生物研究的一項重大發現。

花豹又稱金錢豹，現今廣泛地分布在非洲、中東、亞洲東部、西南及南部等地的森林、草原及樹叢。科博館表示，依化石紀錄來看，從更新世早期至晚期，在東亞各地，皆有花豹化石的紀錄。隨著冰河時期的海平面下降，台灣和大陸連結，使得花豹有機會來到台灣，才留下珍貴的化石紀錄。

Photo Credit: 科博館 墾丁花豹三顆臼齒化石照片

「猶如時空膠囊」，恆春石灰岩地形是保存化石絕佳場域

科博館表示，台灣過去未曾有任何花豹存在的紀錄，這項研究結果帶給台灣古生物全新的見解，增添更新世肉食動物的多樣面貌。

科博館提到，台灣南部恆春石灰岩地形所形成的洞穴，成為保存動物遺骸與化石的絕佳場域，除了花豹之外，這裡還發現台灣獼猴、梅花鹿、山羌的化石，甚至還有現在已經消失在台灣的豪豬，以及隱居在高海拔山區的高山田鼠，猶如時空膠囊般的為台灣保留動物居留的註記以及氣候變遷的歷史。

科博館表示，科博館地質學組研究人員張鈞翔、楊子睿長期致力於台灣古生物研究，近年來帶領研究團隊成員成功大學地球科學系研究生甘怡，以及中正大學地球與環境科學系紀子勤，在墾丁國家公園調查發掘古生物化石。科博館研究人員未來也將持續在野外發掘，豐富化石館藏與台灣古生物多樣性。

參考資料

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航