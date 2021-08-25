英國研究：封城後年輕人吸菸比例增加，但少了「交際菸」反而讓整體戒菸人數增一倍

英國一則研究發現，自從2020年3月開始因疫情而封城以來，英國的年輕吸菸人口增加了四分之一。在高風險的飲酒行為方面，研究也證實封城和過度飲酒之間有所關聯，這恐怕對在疫情期間已經緊繃的醫療量能帶來更大的壓力。

儘管如此，值得慶幸的是，吸菸者和高風險飲酒者在封城期間嘗試戒菸、或者減少購買酒類產品的比例，也有顯著的增加。

來自倫敦大學與謝菲爾德大學的研究團隊，比較了封城前（2019年4月至2020年2月）和封城後（2020年4月）、總共2萬0558名成人的研究資料，發現在第一次封城期間，所有年齡層的戒菸人數幾乎翻了一倍。

封城讓吸菸者借機戒菸，但壓力仍可能影響人們抽菸喝酒

對此，研究的主要作者、倫敦大學首席研究員莎拉・傑克遜（Sarah Jackson）向《衛報》表示：「第一次封城以前所未有的方式改變了人們的日常生活，我們發現到很多吸菸者開始趁機戒菸，這真是太棒了。」

「第一次封城讓許多人面臨巨大的壓力，而我們也看到了在大流行中受影響最鉅的群體，吸菸和高風險飲酒行為有所增加。」傑克遜表示，雖然他們普遍認為，以吸菸和飲酒來緩解壓力，是18至34歲群體行為增加的因素，但研究數據目前為止還無法得到確切的原因。

研究指出，COVID-19大流行對健康的風險、以及對社會活動的影響，可能會以很多不同的形式來影響人們的抽菸及喝酒行為。當然，封城可能會增加吸菸和飲酒的流行率，因為人們較以往承受了更多的壓力，這些壓力和社會孤立、失業、財務狀況、照顧責任和對染疫的風險有關，尤其壓力更是酒精濫用的重要危險因子。

但相對地，社交距離和居家防疫等限制，同樣也可能減少、甚至消除吸菸和飲酒的心理暗示，讓戒菸、戒酒變得更容易，尤其是抽「交際菸」、喝「社交酒」的人們，待在家的時候更是沒有理由從事這些行為。對其他人而言，也可能因為家裡有孩子或房東禁菸等規定，而不會在家抽菸。

高風險飲酒增加和封城有關

在戒菸行為方面，研究發現COVID-19所帶來的封城措施與人們嘗試戒菸有關。研究將戒菸的模式分為兩類，其一是處方藥、面對面的行為支持、電子菸替代或是尼古丁替代療法，但在疫情期間，這類戒菸模式的使用狀況沒有太大的改變。

另一方面，透過通話、線上網站和App的支持，來試圖戒菸的人們，於封城期間則有增加。研究認為，這可能是因為在社群媒體上出現的線上活動，把人們導流到相關網站資訊，例如「世界無菸日」（No Smoking Day）的線上倡議。

高風險飲酒方面則較令人憂心，研究指出，封城和高風險飲酒的流行率增加有關，而過量飲酒可能會透過與免疫相關的負面影響，直接增加染上COVID-19的風險，並可能會對疫情期間緊繃的醫療服務帶來更大的壓力。

吸菸、飲酒增加癌症風險

《衛報》指出，贊助這項研究的英國癌症研究中心（Cancer Research UK）表示，吸菸是造成癌症的原因之中，最可預防的一項，且會導致至少15種不同的癌症。而即便是少量飲酒，也會增加罹患7種不同癌症的風險。

英國癌症研究中心執行長Michelle Mitchell認為，英國即將推行的菸草控制政策，是政府減少吸菸率的重要關鍵，但要達到目的就必須仰賴大量投資。

研究團隊指出，重要的是要密切關注抽菸和飲酒行為，是如何隨著時間而有所增加，並確保所有需要適當支持的人都能獲得協助。

關鍵評論網提醒您：吸菸、飲酒過量有礙健康。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺