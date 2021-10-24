《閱讀夏LaLa》Ep. 41：生活編輯大師「松浦彌太郎的大人學」，陪你一起面對成長的課題

文：沈眠

2005年，小學二年級的李智凱說：「要不要一起去參加奧運比賽？」16年後，時年25歲的他，贏得了東京奧運體操男子鞍馬銀牌！你還記得小時候的志願嗎？你是否長成當初嚮往的樣子？

「大人學」是一門永遠不會結束的課程！這一集的《閱讀夏LaLa》，夏宇童與陳夏民從「我的志願」談起，透過生活編輯大師「松浦彌太郎的大人學」，陪你一起複習成長的課題。

只要你願意，世界可以很新鮮！

關於《松浦彌太郎的大人學：突破自我框架的「基本」實踐》（悅知文化），夏宇童首先要談論的是松浦彌太郎對基本的定義：「基本這種東西，永遠都是嶄新的。無論是料理、服裝、服務、電腦系統，每個領域的基本都是新的。沒有任何累贅，刪減之後剩下的最低限度的東西，才能夠昂然挺立。這就是基本的樣貌。相反的經過改造或應用，經過各種折騰事物，就不是基本，也不具新意。」

夏宇童說：「『基本』好像已經松浦彌太郎等同起來，是他的生活學、生命學的代名詞，將那些多餘的、不必要的、附加的東西剪除以後，所剩下最基本的樣貌，是所有新事物最應該被發現的狀態。換句話說，基本是可以一直翻新的概念。」

本書的序〈大人的備忘錄〉寫著：「我現年五十一歲，是五字頭這個年紀的菜鳥。過了四字頭的年紀，我活在五字頭這個屬於大人的歲數，依舊不改冒險的態度，追求著新工作與新環境。只要遇到複雜的情況，我就會好好梳理一番，找回最初的自己。」夏宇童對此深感敬佩，在成年後，進入了大人的世界，各種人事物都需要反覆調整、學習，她分享道：「何況，生活本來就會一直不斷地轉變，所以當然沒有任何理由讓自己的腳步停下來。哪一種年齡階段都有迎向新領域的可能，無須自我設限吧。」

另外，夏宇童也很喜歡松浦彌太郎寫到的「我認為機會是別人帶來的。如果老是與同一群人往來，或者是充滿安全感的關係已變成慣例的話，你最好要重新審視一下。」她不諱言自己就跟大多數人一樣，喜歡待在自己熟悉的舒適圈裡，不會刻意認識新朋友，「但這樣有點懶散吧，其實。」夏宇童自省道：「如果希望自己有成長的空間，就得跟新的人往來，接受新的刺激，再次推動自己，持續讓人生下一步有所進展啊。」

陳夏民頻頻點頭，且更進一步指出：「人活到某個階段，就會容易考慮到效率，會覺得不一定要跟新的人合作，畢竟重新磨合真的很辛苦，跟固定對象合作的好處是很有效率，狀況都能掌握，但同時也會陷入一切似乎都可預測的窘境。我想，對內容生產者來說，這應該是很大的危機。我們必須更樂於嘗試新的方法與觀念才是。生命沒有什麼是理所當然只能如此的，只要願意前進，世界是很大的、很新鮮的，有著許多新事物等著我們去認識。」

人際關係是有「伸縮性」的！

陳夏民的推薦書是松浦彌太郎的《謝謝你》（麥田出版），他朗誦了其中一篇〈擁有回頭的勇氣〉：「只要不絕交，偶爾相遇時還是可以打招呼，還能笑著關心對方：『最近還好嗎？』可以不必把重要的人從朋友名單中抹去。因為朋友給了我灰色地帶這第三個選項，使我學會了人際關係是有伸縮性的。一直到現在，我還是很感激他。」

「人跟人的相處，一直以來好像被認定，如果不是越來越親近，就是會慢慢疏遠而後感覺像是絕交，但真的只能有這兩個抉擇嗎？松浦彌太郎就提示了我們保持適度距離的重要與必要性。人際關係並不是絕對的有或無，世界也許存在是非對錯，有些判斷是確實只能有黑與白。但在人情之間並不如此，立場或作法相左的人仍然能夠有一定程度的友誼，這樣的灰色地帶是必須的。我想，成熟的大人應當能夠自然地跟人維持距離但又友好的狀態。」陳夏民如此深思道。

自言超級害怕吵架的夏宇童直言：「我以前呢就是那種非黑即白的交友風格，容易話說得很重，可又容易心軟，每次都把對方當成重要的朋友，所以一旦覺得受傷了，對朋友的熾熱情感就會高速衰減，好像沒有辦法再繼續下去了。不過現在不一樣了，慢慢變得能夠接受想法不同也還是能當朋友啊，而且不是所謂假面交友，仍然帶著真心，應該就是因為比較能夠掌握、拿捏距離感吧。」

陳夏民再舉書中的另一篇〈不把人逼上絕境〉：「有一次我跟朋友討論『怎麼做才算是重視與家人的關係』，那天我突然頓悟，那就是『絕不能把對方逼到得說謊的地步』。」、「謊言可分為兩種，一種是為了逃開當下的窘境而說，一種是因為不想說出實情。對方在說謊的時候，大都察覺得出來。不需要直覺特別敏銳，也能感覺得到『啊，他說謊了。』但這種時候像名偵探似地挑出話柄，逼問對方說『你在說謊吧』，也沒有意義。」

陳夏民說：「年輕時，總要把事情追究到完全清楚明白，往往根本不給對方台階下。現在就明白這樣真的不好，尤其是我們對不親近的人所犯的錯往往能夠一笑置之，但卻會殘酷地追著愛人親人的痛腳，用力踩下去，這樣不是很有問題嗎？」

夏宇童苦笑回應道：「這真的是生活裡超級需要的領悟，有時親友也就只是單純想聊天哈啦，可是我就會壞嘴巴，好像自己就是比較正確。然後很多男生不是會看漂亮女生嗎？女朋友自然會問是不是覺得她很漂亮？男生當然會給出展現求生欲的標準答覆，說什麼覺得還好，妳比較漂亮之類的，女生當下心裡就會一頓火，想說『是怎樣？難道我會因為你稱讚別的女生漂亮，我就生氣嗎』？可是真的有必要這樣嗎？大家不要把對方逼到絕境好嗎？」

「生活中不要那麼絕對，多給自己和別人更多空間，才是正解啊。」陳夏民總結。

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航