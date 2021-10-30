《閱讀夏LaLa》Ep. 42：人際關係操作說明書，陪你一起掃除人生的地雷

文：沈眠

人際關係的維持，是最困難的學分。從小時候生日帶乖乖桶請同學吃軟糖，再到學校或辦公室裡面的競爭與合作，人際之間的親疏遠近往往令人傷透腦筋，甚至造成了精神上的諸多壓力。本週的《閱讀夏LaLa》，夏宇童、陳夏民延續上一集的「大人學」主題，陪你一起掃除人際關係的地雷，讓你活得更順心！

人際關係有來有往，不可能每個人都會喜歡你

美國社群媒體Likeable Madia的創辦人戴夫．可本（Dave Kerpen）所著的《人際關係操作說明書：解決你在人際關係最常遇到的53個問題》（如果出版社），是本週夏宇童想要分享的書籍，她開宗明義的講道：「在LINE、IG、FB通訊軟體如此流行的時日呢，很多人看起來像是朋友滿坑滿谷，但真正事到臨頭、需要人幫忙，即使有千百個好友，卻沒半個來救援，問題究竟出在哪裡？我們該如何區分網路生活與現實生活、虛擬好友與真實好友，如何才能擁有真正的人際關係？這本書就是在告訴我們回到現實往來時，如何與人有美好的合作與相處。」

夏宇童舉出《人際關係操作說明書》的其中一章節「我想懂你，即使我不喜歡你。」裡的文字：「第一步要做的是，你要堅信自己可以理解對方。下一步是投資15分鐘的時間及幾百塊錢，跟對方喝一杯咖啡。即便事後，你或許不能完全理解對方，或者沒能再喜歡對方一點點。但至少你給了自己一個挑戰的機會，去建立一個更有成效和互惠的關係。」

「社會人際往來裡，就是會有自己覺得不對盤的人，但一旦是工作上必須往來的，即使不能打從心底認同對方，也不應該全盤否決對方，這樣只會讓事情更窒礙難行，不是嗎？所以，我們可以學習盡量放下成見去理解別人，心平氣和的觀察，找到合作的方法，好讓工作能夠有效推進。人際上，其實無須追逐每個人都是朋友、都要互相喜歡的狀態，那是過度美好的想像，不妨成熟一點面對現實世界，同時也仍然抱有溫柔與同理心。」

對此也深有領會的陳夏民回應道：「如果能像作者提示的那樣，去跟自己不喜歡的人喝一杯咖啡，我認為是很厲害的作法，也能夠建立克服任何合作難題的信心吧。到了一定的年紀，我們都需要更成熟的做事方法，也許同事是可厭的，但處於不能不合作的情況下，就算不能全然接受對方，但多少理解對方的行為後面的苦衷或個性等，相信對完成工作一定會有莫大助益。」

不要把期待加諸在他人身上

陳夏民想要推薦的是春乃晴的漫畫《我們都只關心自己》（東立出版），只有兩集，內容是數篇各自獨立的短篇故事，但主題扣緊著普通人與天才的相處，有愛上游泳精英的社團女經理，也有被天才舉球員引導的軟弱扣球手，其內心的絕望，把夢想寄託於「神」，卻因祂墮落而感到憤怒的前足球少年，或者夢想成為鋼琴家的率直眼神，讓過著充實生活的男子感到焦慮，與石膏像接吻的美術社女孩們，圍繞著她們的夢想形態等等。

「裡面採用了平凡的視角去描繪人物，當他們陷入自己的程度就像是螞蟻，發現跟如神一般天才之間的距離無比遙遠，便會引發很多情緒，包含焦慮、忌妒、憤恨、羨慕，且對生活自然有各種影響與結果。」陳夏民說著漫畫角色們的心境。

其中一篇是少年羽田發現了一位足球天才少年小廣的故事，羽田對小廣的最初印象是：「第一次見到那傢伙，在場不論是誰，都能感受到那股壓倒性的才能。當我見識到後，內心並沒有湧現嫉妒的情緒，只有強烈的羨慕。看見了神，我在心裡這麼想。」而後，他對小廣也就變為「聽到你被職業球探發掘的消息，讓我也想將來和你站在同樣的世界。但是，越是練習越會感受到，與神之間的距離。我了解到這世上有些人，生來就是被上天眷顧的幸運兒。所以我才欣然把夢想寄託在你身上。」

然而，羽田後來跟小廣讀同所高中時，赫然知曉小廣放棄足球，當下完全無法接受，衝動地找上小廣，也就有了以下的對話，羽田：「為什麼要放棄足球？你為什麼能這麼輕易就放棄？別這樣耍我。」小廣：「那，殺了我？」羽田：「你這人實在太任性了！」小廣：「你們這些人真是自私，擅自抱有期待與崇拜，然後失望。別硬是要別人接受你的想法。你不要擅自把夢想寄託在我身上。到底是誰的夢想啊！」

「當初在看這部漫畫時，真的很震撼啊，作者直接點出了人的盲點，當處在同領域的人，專業程度超過自己太多，彷若遇見一個神聖的存在，就會理所當然但其實不合理地把自己的期望投向對方——」陳夏民肅然道：「可是別人為什麼要承接我們的夢想或期盼呢？難道他沒有完成你的夢想，是他的錯嗎？這樣不對等也不公平的投射，本質上就相當不對勁，往往會讓人際關係觸礁，不會有好結果，而且顯然是沒有真正看見別人，只是關注自己的需求，硬把自己的想望加諸在別人身上。」

夏宇童真摯結語道：「如果只是慣性活在自己的觀點與感受裡，世界一定會變得很狹隘吧。我們應該用心地去感受別人、去真正的看見，同時也能讓自己能夠有更多不同的角度重新面對自己的生活，這樣才能找到人際關係的最佳操作方法。」

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航