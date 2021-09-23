台電「APP 繳電費 e 起賺回饋」活動倒數中！快下載台灣電力 APP 抽價值 900 萬大獎！

為推廣台電數位化服務，台灣電力公司推出「APP繳電費 e起賺回饋」的集點活動現正倒數中，快上活動網頁完成登記，就有機會抽中 Sony PS5、任天堂 Switch、Gogoro 電動機車以及萬元旅遊金等價值 900 萬的大禮！好康別再錯過！快一起加入吧！

台電推出「APP 繳電費 e 起賺回饋」活動，總回饋價值高達新臺幣 900 萬元。圖／台灣電力公司 提供

在數位化服務的旅程上，台電公司推出以下服務致力陪伴民眾一起邁向數位轉行！

台灣電力 APP 一手掌握電力大小事

民眾可能因為出國、旅居國外，或有多個用電地址，即使電費單已寄達，但無法收件繳納電費，甚至遭致停電。過往若想預繳電費，需赴台電服務據點，現在「台灣電力 APP」就可辦理，登入後綁定及驗證電號，輸入欲預繳電費金額，即可透過信用卡付款，行動支付也能繳納電費！

此外，連日高溫，冷氣不停歇？不必擔心電費爆表！「台灣電力 APP」也推出用電管理功能，除可查詢與繳付最新一期帳單，完成電號認證後，就可以進一步查詢歷史帳單與用電圖表，比較用電差異，已安裝智慧電表的用戶，還可以即時掌握用電情形，提早進行用電管理，節省用電開銷。

現在下載台灣電力 APP 或行動支付繳電費，即可加入「APP 繳電費 e 起賺回饋」的行列，一起抽電動機車、空氣清淨機及除塵蹣吸塵器等多項實用好物！

申請電子帳單 每期電費折抵 10 元 還能抽萬元旅遊金

另外，為了感謝民眾申辦電子帳單，並呼籲更多人為節能減碳貢獻一己之力，電子帳單減收優惠一律提高到 10 元，希望更多民眾一同加入無紙減碳行列，朝「帳單全面無紙化」的目標前進。現在申請，並至活動網頁登記，還可獲得萬元旅遊金。

電力 e 化服務與你並行，現在加入一起享好康！惟目前《APP 繳電費 e 起賺回饋》倒數中，台電提醒， 9 月 30 日前請民眾下載並成功註冊「台灣電力 APP」或「電力即點 APP」，並使用行動支付繳交電費或是申請電子帳單後至活動網站登記，就有機會把 900 萬大獎抱回家！

【參加活動步驟】

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