韓國總統首次參拜日本廣島原爆慰靈碑，倖存者盼日韓關係好轉

（中央社）韓國總統尹錫悅今（20）日上午與日本首相岸田文雄一起到廣島和平紀念公園的「韓國人原爆犧牲者慰靈碑」參拜，在場見證的原爆倖存者向媒體表示，希望日韓關係能藉此更加緊密。

尹錫悅是首位前往廣島的韓國人原爆犧牲者慰靈碑參拜的韓國總統，岸田文雄則是第二位參拜的日本首相，先前只有小淵惠三曾在1999年首相任內向韓國人原爆犧牲者慰靈碑參拜致意。

今天也出席的原爆倖存者、韓國原爆受害者對策特別委員會前委員長朴南珠接受媒體訪問時表示，對於日韓領袖共同前來參拜，心中「只有感謝與感激」，高齡90歲的朴南珠說，「很慶幸自己活了那麼久」，也表示「韓國與日本關係應該要更親密」。

原爆受害者第二代、韓國原爆受害者對策特別委員會委員長權俊五則表示，「韓日領袖及兩位夫人共同參拜我們的慰靈碑，可說是邁向無核武世界的里程碑與第一步」，他也提到，韓國國內雖然仍有輿論認為韓國應保有自己的核武能力，但希望尹錫悅能持續為「沒有核武的世界」努力。

第二次世界大戰期間，美軍在1945年8月6日向日本廣島投下全世界第一顆原子彈，長崎之後也受原子彈轟炸，日本政府幾日後宣布無條件投降，二戰結束。

根據韓國原爆受害者對策特別委員會估算，當時約有5萬名韓國人受害，推估其中3萬人死亡，而記錄在慰靈碑上的犧牲者名單共有2萬人。這座1970年建立的慰靈碑原先不在和平紀念公園內，直到1999年才搬遷至園內一個角落，除每年8月委員會舉行的慰靈祭外，鮮為一般民眾所知。

此前未有韓國總統前來參拜過

朝鮮半島被日本殖民統治約35年，在今天之前沒有韓國總統前來參拜。岸田文雄本月上旬訪韓，宣布將利用七大工業國集團（G7）領袖高峰會的機會，與尹錫悅共同前往參拜慰靈碑，長期受忽視的在日韓國受害者團體對此表示非常歡迎。

權俊五當時向《韓國聯合新聞通訊社》表示，雖然日本首相沒有親口謝罪，但「參拜韓國人原爆犧牲者慰靈碑這件事本身就是謝罪」。

尹錫悅19日抵達廣島後，與在日韓國受害者團體面談時也說，「韓國總統直到現在才來參拜慰靈碑實在是太晚了」，向受害者表達歉意同時表示，藉此機會，韓日也將商討如何共同創造兩國和平與繁榮的未來。

今天上午的參拜與韓日峰會後，韓國總統辦公室官員向媒體表示，為解決韓日之間的歷史問題糾葛，兩國政府至今努力以言詞為主的討論，而尹錫悅與岸田這次共同前往韓國人原爆犧牲者慰靈碑參拜，則是以實際行動展現改善兩國關係的意志。

官員也說，沒有人能斷言過去的歷史問題何時告一段落，「歷史是經過長年歲月累積而成，要解決過去累積的問題，勢必也要經過相當長的時間」，強調韓日政府都具有強大決心，要合作加速促成更具未來性、實踐性地解決方案，樂觀看待兩國未來關係。

官員說，雖然韓國國內仍有利用仇日情緒獲得利益的勢力，日本也有利用仇韓情緒獲利的勢力，「但兩國大多數的民眾都認為展望未來的韓日關係更重要」。

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核稿編輯：翁世航