2021/08/26,
國際

美國維持八月底完成撤軍， G7呼籲以人道理由向塔利班施壓

美國維持八月底完成撤軍， G7呼籲以人道理由向塔利班施壓
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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美國總統拜登8月24日表示，將按照計劃在8月31日前完成撤離阿富汗的行動，塔利班也表示，外國人員撤離行動必須在該日期前完成。不過，七國集團元首仍就8月31日後是否能繼續使用喀布爾機場進行討論。

文：德國之聲中文網（路透社、美聯社）

美國總統拜登（Joe Biden）24日表示，美國正按計劃在8月31日前完成從阿富汗撤離的工作，但他仍保留了一絲延長最後期限的機會，強調實現這一目標取決於塔利班是否願意持續配合。

同日，塔利班說，所有外國人員從阿富汗撤離的工作必須在8月31日前完成。拜登在白宮談話中表示，由於對武裝分子襲擊威脅的擔憂增加，美國正在嘗試盡快在8月31日前完成撤離阿富汗的行動。拜登說：「我們越早完成，就越好。每一天的行動都為我們的部隊帶來更多風險。」

他說，繼續與塔利班針對撤離行動的最後期限進行協調仍然至關重要，但他認為整個談判目前呈現一個「脆弱的局面」，而隨著時間不斷往前推，整個談判有可能出現嚴重崩潰的現象。

拜登說，他要求國防部和國務院制定應急計劃，以便在有必要的情況下延長疏散行動的最後期限。他表示，自8月14日以來，美軍已幫助7萬0700人撤離，他的政府因處理阿富汗撤軍問題而受到批評。

拜登說，他的政府正在努力重建一個處理難民的系統，他說這個系統被美國前總統川普（Donald Trump）「故意破壞」。拜登重申：「我們必須共同努力，重新安置成千上萬有資格獲得難民地位的阿富汗人。美國將盡我們的責任。」

兩位不願透露姓名的美國官員告訴路透社，人們越來越擔心伊斯蘭國在機場進行自殺式炸彈攻擊，喀布爾機場已經被匆忙離開的阿富汗人和外國公民所淹沒，他們擔心塔利班的報復行為。

一位美國官員說，武裝分子是否會發動襲擊已不再是問題，目前的問題是這樣的攻擊何時會發生，所以當務之急是在襲擊發生之前讓想離開的人離開。塔利班則是持續告訴希望離開阿富汗的數千名阿富汗人，他們沒有什麼可擔心的，所以他們應該回家。塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在喀布爾的一次新聞發布會上說：「我們保證他們的安全。」

美國國防部則說，幾百名美軍已經按照先前的計劃離開了喀布爾，但這不會影響美國的疏散工作。塔利班發言人穆賈希德說，塔利班不同意延長疏散行動的最後期限，並呼籲美國不要鼓勵阿富汗人民離開他們的家園。他還敦促外國使館不要關閉或停止工作。

然而，白宮表示，美國預計讓一些有資格獲得特別簽證的阿富汗人，能在未來幾天內前往喀布爾機場參與撤離行動。美國的一些民主黨議員認為，無論目標日期如何，疏散工作都必須完成。

曾在阿富汗指揮步兵的前海軍陸戰隊員奧金克洛斯（Jake Auchincloss）表示：「對我來說，疏散人員的任務比最後期限重要。」他在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國家情報局局長海因斯（Avril Haines）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley），為眾議院議員舉行的機密簡報會後對記者說。

七國集團對阿富汗的承諾

七國集團（G7）的領導人24日也舉行了虛擬會議，討論如何完成阿富汗混亂的撤離行動，並在塔利班奪取政權後與他們打交道。七國集團領導人表示，他們將繼續致力於阿富汗，並支持聯合國在該地區協調即時的人道主義幫助，因為該地區面臨新的難民潮。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）說，會談沒有產生結束撤離任務的「新日期」，儘管各國元首仍就8月31日之後是否可以使用喀布爾的民用機場來疏散民眾進行了深入討論。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）說，各國領導人一致認為有必要向塔利班施壓，讓他們的國民能在8月31日之後離開。一位不願透露姓名的北約外交官告訴路透社：「每個外國部隊成員都在以戰爭的速度工作，以滿足疏散行動的最後期限。」

塔利班的領導人在上週佔領喀布爾後，試圖展現出更溫和的一面，他們已經開始就組建政府進行談判，並與包含前阿富汗總統卡爾扎伊（Hamid Karzai）在內的前阿富汗政府人員進行討論。

半島電視台援引一名塔利班消息人士的話說，塔利班任命曾被美軍關在關塔那摩（Guantanamo）拘留營的毛拉阿卜杜勒－卡尤姆－扎基爾（Mullah Abdul Qayyum Zakir）為代理國防部長。一些前阿富汗政府官員說他們已被命令返回工作崗位。

許多阿富汗人擔心，該國回到塔利班在1996年至2001年執政時實施的嚴厲的伊斯蘭教法（sharia），特別是對婦女的壓制。塔利班發言人穆賈希德說，目前還沒有報復對象的名單，該組織正在努力制定一個程序，以便婦女能夠恢復工作。

聯合國人權高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）24日說，聯合國將密切關注阿富汗的情勢發展。她在日內瓦舉行的聯合國人權理事會緊急會議上說：「一條基本的紅線將是塔利班如何對待婦女和女孩。」

阿富汗人面臨飢餓的風險

拜登在評論七國集團會談時說：「我們同意，任何未來阿富汗政府的合法性都取決於它現在是否維護其國際義務，包括防止阿富汗成為恐怖主義的基地。我們同意，我們都不會相信塔利班的話，將以他們的行動來評斷他們。」

英國首相強森（Boris Johnson）在會談後說，如果用於阿富汗的巨額資金要被解凍，那麼這個國家就不能成為恐怖主義的滋生地。世界糧食計劃署執行主任比斯利（David Beasley）說，各國在政治上需要迅速作出決定，因為衝突、乾旱和新冠疫情的綜合影響，意味著1400萬阿富汗人可能很快面臨飢餓的情況。

同日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）說，俄羅斯有興趣作為中間人與中國、美國和巴基斯坦一起解決這場危機。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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核稿編輯：翁世航


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