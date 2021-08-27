《海不揚波》推薦序：滿清真的是漠視海疆的內亞帝國嗎？透過「海上新清史」重探被遺忘的清帝國

文：陳國棟（中央研究院歷史語言研究所研究員）

順風相送、海不揚波

西方航海家在海上望見浮出水面的陸塊時，都會用拉丁文把它們叫做「terra firma」，也就是穩定的土地。這也意味著船隻漂浮於海面，通常會搖晃擺盪，而在現代海洋科學、大氣科學建立、發展以前，大海更充滿了未知而且難以預測的因素，讓用海人的心七上八下。

於是想到航海就想到「海不揚波」的祈願。清朝時，皇帝派人冊封琉球國王，奉派者所乘坐的帆船前頭都會掛著一塊「免朝牌」。依照一般的說法，大海的主宰者是海龍王，而奉使者代表的是派遣他們的皇帝天子，比龍王高一級。奉使者的身分既然是「天使」，「天使」來到海上，龍王按規矩豈不是非來朝覲不可？但是龍王一來，豈不就要興風作浪？

掛「免朝牌」的用意就是在告訴龍王說：雖然「天使」駕到，不過朝覲拜託就免了吧！「天使」船掛「免朝牌」為的是要避免洪波巨浪，希望「海不揚波」。布琮任拿「海不揚波」當書名來講海洋史，自然也就十分貼切。

布琮任，光是他的姓氏就很有意思。看到有人姓布，一定會特別留意。我在留意到布琮任之前，先留意到布興有——十九世紀中葉有名的廣東海盜。

布琮任當然不是海盜，他是海洋史的研究者，愈來愈有名。

布琮任在眼下的這本書中收錄了六篇文章：前三篇關係到國家的海洋防衛，後面三篇則述說常民與海洋的互動。他約我寫序，一方面是我們兩人見過面，另一方面則是書中的六項主題，我恰巧也都有所接觸——我也是一名海洋史工作者。本書所收的六篇文章分別是：

一、測繪海疆——十八世紀清代有關內海與外洋的論述

二、伐木造船——康雍年間在台的戰艦修造與樟木採辦

三、建威消萌——清代東北的海洋軍事化

四、《海錯圖》——清代學人對海洋物種的想像與書寫

五、清風生兩翅，至味出雙鰭——魚翅的歷史

六、泛泛安平渡，端居渺滄海——盛清時代的海洋詩文

作為支撐以上六篇文章的背後思維，是所謂「海上新清史」。2016年6月25日「新清史」主張的代表人物之——歐立德（Mark C. Elliott）到中研院史語所來演講，講題是〈關於新清史的反省與回應〉。我在現場請教了他三個問題，其中一個就是「清代後期，海洋部分遠比內亞部分來得重要，但新清史著墨沒有太多，應該如何看待？」可惜他跳過這個問題。

在我看來，清朝皇帝（或者說清代的統治集團）的自我定位，在朝代中葉時開始發生重大的改變。

在此之前，滿洲人在山海關之外建國、入關、綏服蒙古、新疆與西藏，視野不局限在漢地中國。君臨中國的滿洲皇帝同時是北亞遊牧民族的大汗，同時也被西藏人尊崇為文殊菩薩的化身。大清的制度一方面不隔絕境內不同民族的彼此交往，但也保障了各個民族的獨立發展。

因此之故，新清史主張認識清朝的歷史，不應只關注以漢人為主的領域、只聚焦於以漢文為主的文獻，而應該把滿、蒙、藏的研究加進來，並且深入利用這些民族語言的文獻。這部分我個人完全同意。

不過，隨著時間下移，漢文化的支配性還是高出於其他，而漢人的經濟力量更是凌駕乎上。當大清的國家力量日漸消磨、民變愈來愈告頻繁以後，統治者愈來愈感受到集中力量的必要，而「西瓜倚大邊」，占有總人口絕對多數的漢人在政治上的影響力也跟著抬高。大清皇帝不再有那份心情扮演他作為大汗與活佛的角色，不得不變成傾全力倚賴同一套政策的統治者。

十八、十九世紀之交以後，滿洲、蒙古與西藏的歷史仍然必須注意，可是文獻與觀點的「在地性」其實減弱了！

也就在十八世紀，特別是雍正五年（1727）恢復准許國民前往東南亞貿易之後，海洋世界對大清國家的重要性快速增加了。前此十年，也就是康熙五十六年（1717），皇帝下令不准臣民前往東南亞，理由是怕國人與海盜勾結。而就在幾個月前，他還說「海外如西洋等國，千百年後中國恐受其累。此朕逆料之言。」預料西方人會給中國帶來大麻煩。

儘管康熙皇帝確實洞見先機，但是欠缺務實的對策。不只中國，整個世界在那個時代都已經將眼光從內陸轉移到大海。雍正重開南洋貿易之後，並沒有開放海外移民，然而偷渡移居海外的人民卻日益增加；統治集團討厭海盜，但是從乾隆末年到嘉慶初年，東南沿海一帶蔡牽、朱濆、鄭一嫂與張保仔等一口氣肆虐十餘載，最後才勉強平息，只不過沿海的海盜終究沒有被徹底消滅。更慘的是原本被集中到廣州貿易的歐美商人，早已不滿意中國政府設下的綁手綁腳的規矩，結果走上以武力突破的地步。

鴉片戰爭背後的推力不只是英國人想賣鴉片，而對大清國家的衝擊也不只是商業或經濟，更擴大到國防、文化與宗教等等各種層面。如果要給十八、九世紀之交以下百年的清史更新、更妥當的陳述，視角就不能只鎖定在中國的東北、北方與西北，更要帶進來整個海洋世界。

「海上新清史」或者說清代的海洋史乃是認識後期清史的必行之道，而追本溯源也還是要回到十八世紀，乃至於更早。

布琮任了解：新清史處理的對象主要為十七、八世紀的中國，而非十九世紀；新清史把視角投向北亞和中亞，較少顧及海洋世界。新清史的主張者確實把握到盛清歷史的重點。不過，中國邊界臨海萬里，畢竟無法視而不見。早在關外之時，皇太極就已經注意到水戰的問題，而入關之後的執政當局更得處理鄭成功家族的海上雄師，因此即便是康、雍、乾三帝在位，海洋也沒有脫離大清國家的視野。不拘是盛清還是晚清，鑽研海洋史都是了解清史的必要功課，無由漠視。

海洋史的內容，其實可以含括以下六個方面：⑴漁場與漁撈；⑵船舶與船運；⑶海上貿易與移民；⑷海岸管理、海岸防禦與海軍；⑸走私、海盜與外來入侵者；⑹海洋環境與生態（海洋的利用與關懷）。就一般所見，⑶與⑸的研究或著作遠比其他項目多很多。布琮任本書的前三篇文章則比這樣的涵蓋面來得較為廣闊。

至於本書的後三篇，一篇講《海錯圖》，一篇講魚翅，另一篇講清代文人橫渡台灣海峽時留下來的歌詠。這三篇可以說是講古人與海洋的互動，透過畫家、廚師與詩人的巧手，重現於常人眼前。人與海洋互動，一切發生的事實都成為海洋文化的內容。

認識海洋生物為認識海洋的一端；食用魚翅是食用海鮮的一種內容。人類利用海洋就從採拾貝類、魚類開始，而開發海洋資源更是眼前人類積極參與的目標；利用海洋其實也要考慮到永續的問題。捕魚若捕到特定魚種無法正常繁殖，我們就稱之為「過魚」（over-fishing），會造成該魚種的滅絕。把鯊魚的魚翅割取下來，再把被傷害過的鯊魚扔回大海，不但會造成鯊魚的死亡，同時也有道德上的遺憾。

為了阻止遺憾繼續、為了讓海洋的利用可以永續，我們應該保護海洋。其實，海洋不但提供給人類生活物資，它也可以讓人類親近欣賞、讓人類利用它來從事種種的休閒與娛樂活動。藝術家對海洋的認知、海洋的利用、海洋的保護與海洋的親近欣賞，透過音樂、繪畫、戲劇、文學……種種形式再現，更讓不在海邊或海上的人也能夠與海洋互動。布琮任雖然只講了繪畫、海鮮與海洋詩歌，其實已經把海洋文化的多重面貌作了有意義的剪影。海洋史，當然也要包括歷史上的海洋文化。

《海不揚波：清代中國與亞洲海洋》如同作者所言，並不完全拘泥於學術軌範，因此更適合抒發個人的想法。雖然說「海不揚波」是用海人的願望，那只是指不要有驚濤駭浪吧！畢竟「無風三尺浪」，潮起潮落，總是激起漣漪啊！不過，帆船行走還是要靠風力推動。最好是風向與船隻想要的行進方向一致，否則就有原地打轉或者倒退不前的窘迫，那就難以抵達目的地了！

因此風帆時代中國航海家最喜歡的祝福語一則是「海不揚波」，另一則就是「順風相送」。「順風相送」與「海不揚波」就是用海人縈繞於懷的願望。現在我也拿來祝福走上海洋歷史與文化研究這條路的布琮任教授。

2021年5月13日

豔陽高照下的南港

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書籍介紹

本文摘錄自《海不揚波：清代中國與亞洲海洋》，時報文化出版

作者：布琮任（Ronald C. Po）

18世紀的清皇朝，真的是一個漠視海疆的內亞帝國嗎？

從測繪海疆、伐木造船與海防方略，到《海錯圖》、追逐魚翅與渡海詩文，

讓我們重探一段被遺忘的盛清海洋大歷史！

我們已習慣利用以大陸為軸心的史觀，去分析滿清統治中國的歷史：滿洲人馳騁天下，建立一個橫跨中亞的陸上帝國。他們對海洋的認識，對海疆的重視，往往不如前朝鄭和下西洋的積極。若不是19世紀西方列強相繼由海路侵擾中國，清政府也不會意識到鞏固海防，發展海事的重要性。

但史實真是如此嗎？

《海不揚波：清代中國與亞洲海洋》希望追溯清帝國的海洋關懷，證明清代中國在歐美列強紛起入侵前，不是一個漠視海疆的陸權國家。

布琮任試圖透過「去陸地化」的觀點，以淺顯生動的筆觸勾勒清代中國與海洋世界的脈動，從而呈現清帝國在鴉片戰爭之前的海洋意識，試圖為海洋史和盛清史灌注新的思維與色彩。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航