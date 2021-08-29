淺談唐詩發展與演變：唐詩為何能如此興盛，成為中國古典詩歌的典範？

文：李建崑

中華民族是一個「詩的民族」，自上古時期就有詩歌流傳。中國古典詩歌從《詩經》開始，歷經楚辭、漢魏樂府詩、古詩十九首、魏晉南朝玄言詩、山水詩、田園詩、宮體詩，發展到唐朝，文治武功，極盛一時；不但詩人輩出，而且中國古典文學領域中的一切詩體都已齊備。所以，唐詩不但是唐朝文學的代表，也稱得上是中國古典詩歌之「典範」。

歷史上所謂唐代，始自西元618年，終於西元906年。唐詩是唐代文學中的冠冕。唐詩興盛的因素固然很多，具體而言可歸納為四點：

帝王之倡導 科舉取士之影響 詩歌之社會基礎擴大 詩歌本身之發展

首先，談談帝王之倡導。唐代一統之後，興利除弊，使社會日益安定，經濟日益發展，終於成為秦漢之後，最強大的帝國。帝王有餘力倡導詩歌，為富強繁榮之大唐帝國錦上添花。唐代帝王不僅會作詩，他們對待詩人也頗為尊寵。例如：玄宗曾召李白入宮賦《清平調》三章、德宗召韓翃知制誥、憲宗召白居易為翰林學士，都是因為賞識他們的詩歌作品。

其次，說明一下科舉取士之影響。唐朝以科舉取士 ，當時「進士科」最熱門。進士試要考「詩」「賦」；作詩既成為仕進的臺階，天下的士子，無不全力以赴，因此，這種考試制度，無形中促進了唐詩之發展。

再來看看詩歌社會基礎之擴大。唐以前的詩歌，除了民歌及《古詩十九首》等少數篇章，幾乎都是貴族或者圍繞在貴族周遭的文士所作。自從武則天開始重用經由科舉晉升上流社會的文人，由於他們來自民間，擁有豐富的民間生活經驗，使詩歌的表現基礎擴大，詩歌的內涵日益豐富。

最後，我們來談談詩歌本身之發展。五言古詩成立於漢朝，盛行於魏、晉、南北朝，進入唐朝之後，已趨衰落。然而七言古詩及律詩、絕句，經過長時期醞釀，到了唐代，已經成熟。這三種甫告成熟之詩體，有如三塊新園地，有待詩人耕耘。於是唐代詩人大量寫作這三種詩體，造成唐詩興盛之氣象。

唐代學者依據研究需要將唐詩發展分成四階段，分別是：初唐、盛唐、中唐、晚唐。晚唐詩人司空圖〈與王駕評詩書〉最早對唐時發展歷程作出全景考察，文中列出20多位詩人，已隱含分期概念。五代・劉昫主持編纂的《舊唐書》在《文苑傳・序》對於唐分期及各個時段的風貌的紀錄，也並不清晰。宋祁、歐陽脩主持編纂的《新唐書・文藝傳・序》提出：「有唐天下三百年，文章無慮三變」才開始有明確的、宏觀的分期意識，但囿於史家的成見，對於唐詩各階段風貌之掌握仍然有所不足。

南宋・嚴羽《滄浪詩話》的〈詩辨〉〈詩體〉中，開始此對唐詩做出較俱備文學史意義的分期，不論是〈詩辨〉提到的「盛唐之詩」、「大曆以還之詩」、「晚唐之詩」。還是〈詩體〉中提到的、「唐初猶襲陳隋之體」、「盛唐體」、「大曆體」、「元和體」、「晚唐體」，都對後代研究產生很大的啟發。至元朝人楊士弘《唐音》已將唐詩之發展分為：初、盛、中、晚「四唐」。

然而古代論者在作出四唐區分時，並未似今人如此要求精確的時間起迄。當代的文學史家還是很體貼，比如說前台灣大學中文系葉慶炳教授在其《中國文學史》論及「四唐」時，就明確四唐的起迄時間：

（初唐）自唐高祖武德元年至睿宗太極元年（西元618-712）

（盛唐）自玄宗開元元年至代宗永泰元年（西元713-765）

（中唐）自代宗大曆元年至文宗太和九年（西元766-835）

（晚唐）自文宗開成元年至昭宣帝天祐三年（西元836-906）

姑且不論其時間斷限是否精確，或者，你是否同意這樣一個年代起迄的區分，對於我們初學者來說，還是有很大的幫助。

下面談談「初唐詩壇概況」。李唐開國，政治崇尚清簡。頗有開新氣象，但是，文學潮流仍然沿襲梁、陳餘風。賢明如唐太宗，仍然喜歡寫作「宮體詩」。當時的詩人，大多數是陳、隋舊臣，仍有南朝的浮靡之氣。寫詩講究聲律、用典。重要詩人如：上官儀、王勃、楊炯、盧照鄰、駱賓王、沈佺期、宋之問。「宮廷應制」為其詩歌創作的主要類型。

他們致力於詩歌體式的改造，五言律詩與七言律詩在他們的努力試作之下，逐漸成熟。經過他們不斷努力，詩歌主題由宮廷的淫靡改變為都會的繁華以及男女的戀情；由臺閣應制擴大到江山和邊塞的風情。詩歌風格也逐漸由纖柔卑弱轉為明快清新。

至於「盛唐詩壇」，當初唐詩人正在大寫宮廷詩的同時，陳子昂卻走向復古的創作道路。他在漢魏樂府詩中汲取營養，企圖恢復漢魏詩中的「風骨」。他是一位能夠把握現實、並且使用新的詩歌語言來創作的詩人，此中論點得到盛唐前期的詩人如：張九齡以及後來的李白、杜甫之認同。

盛唐詩是整個唐詩的高峰。主要有兩種創作取向：一是「山水田園詩」的創作取向：王維、孟浩然是這一個創作取向的代表人物。他們愛好自然，希企隱逸，以陶淵明、謝靈運作為典範。王維在描摩自然、歌頌隱逸之餘，也將詩筆擴展到更為廣闊的生和領域。古代批評家往往將「王孟」相提並論。兩人都擅長五言詩，尤其在五言律詩上的造就最高。 另一是「邊塞詩」的創作取向，岑參、高適、王昌齡、王之渙為其中之佼佼者。他們富於進取，嚮往邊塞，企圖立下戰功，以達成人生的理想。

除此之外，李白以少見的才情在浪漫的詩歌領域，大放異彩；因此被視為「詩仙」；杜甫則在社會寫實的題材中，反映盛唐後期社會的動蕩，其人道主義精神，與不朽的詩篇，也使後人尊稱為「詩聖」。李白的浪漫性與杜甫的寫實性，相反而相成。他們是盛唐詩壇的「雙子星」。

「中唐詩壇概況」如何呢？發生在唐玄宗天寶十四載的「安史之亂」是唐朝由盛轉衰的關鍵，也是唐代文學的轉折點。當時軍閥割據、朝廷無能、人民感受到變亂的痛苦。活躍在唐代宗大曆期間的詩人，如錢起、郎士元、李端、韋應物，雖然都有自身的個性，卻都在詩歌創作上，著眼於個人生活、節序變化，貫串在憫時哀亂的情緒中，形成一種獨特而沉悶的情調。盛唐氣象已經一去不復返。

自唐德宗至唐穆宗這四十年間，唐代有個短暫的「中興」，一度中衰的詩壇重振旗鼓。其中以憲宗元和時期（西元806-820）為最。此即所謂「詩到元和體變新」。這時有兩個詩派：一是以白居易為首，元稹、張籍、李紳為羽翼的「新樂府詩人」。他們抨擊政治黑暗，反映民生疾苦，走平易的風格路線。

與此相反的是以韓愈、孟郊為首的另一批詩人，他們致力於詩歌境界的營造、追求一種險怪、幽僻、苦澀的詩歌風格。他們喜歡使用散文句法入詩，在詩歌境界與詩歌語言方面，獲得較高的成就。兩大派之外，還有劉禹錫、柳宗元也是這一個時期有成就的詩人。但是，不論「元白派」還是「韓孟派」，他們都雙雙受到杜甫之影響─由此也可以看出盛唐詩人杜甫的偉大。

至於「晚唐詩壇概況」。自唐文宗到唐宣宗（西元927-859）三十餘年裏，是杜牧和李商隱活躍的時代。杜牧學杜甫、韓愈，在詠史的七言絕句上有極佳的成就。李商隱則長於七言律詩。他以精心的結構、瑰麗的語言、沉鬱的風格抒發身世之感，宗國之衰，成就足以接續杜甫而無愧色。

還有與李商隱其明的溫庭筠，作風輕豔，情思與才情都比不上李商隱，但他卻是我國第一個擁有「詞集」的詩人，是晚唐時期在詞方面有特殊成就的詩人，被後人尊稱為「花間鼻祖」，對於五代詞之發展，有很大影響。

到了 懿宗即位以迄唐亡（西元860-906年），詩壇上留名的詩人還是不少，但成就不大。其間不少作者追隨元白，以通俗語言，反映社會問題。比如杜旬鶴、羅隱、于濆、聶夷中等；另有一批人，則以淒婉輕豔的風格，傷悼亂離。如司空圖、吳融、韓偓、韋莊等。這些人都無法與前輩詩人較量。

以上，是針對唐詩發展與變遷，掛一漏萬的敘述，聊供各位親愛的讀者作個參考。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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