2021/08/25,
社會

新住民走私肉品查獲非洲豬瘟病毒，移民署向移工加強宣導「豬肉自己食用也不可以」

新住民走私肉品查獲非洲豬瘟病毒，移民署向移工加強宣導「豬肉自己食用也不可以」
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台灣日前發生從越南走私含有非洲豬瘟豬肉的案例，引發民間與政府對非洲豬瘟疫情的重視。對此，許多移工表示本來不知道相關規定，受雇主告知才得知；也有新住民及在台已久的移工指出，自己早就知道規定，也會呼籲自己的家人不要把肉品寄來台灣。

（中央社）國內查獲走私含非洲豬瘟病毒肉品，一對越南母女涉案，台灣有許多移工及新住民，南洋台灣姐妹會理事長李佩香今天說，有部分新住民可能以為自用沒關係，盼政府可以多宣導。

非洲豬瘟中央災害應變中心日前表示，首度查獲有非洲豬瘟病毒走私肉品，總量逾71公斤，肉品是從越南透過空運快遞輸入、進到國內，新北地檢署經漏夜偵訊一對越南母女後，向法院聲請羈押獲准。

中國大陸在2018年爆發非洲豬瘟，迄今亞洲多個國家成為疫區，台灣政府執行邊境防疫，除了不斷向國人宣導勿攜帶國外肉製品入境外，也祭出查獲首次開罰新台幣20萬元罰單，再犯則開罰100萬元的嚴格罰鍰。

台灣有許多新住民以及外籍移工針對非洲豬瘟等邊境防疫規定，中央社記者實地走訪台北車站訪問移工，部分人士表示，是透過母國或是雇主得知。

來台擔任看護工已經3年的杜蒂說，自己原本不知相關規定，但在台灣開始嚴防非洲豬瘟後的某天，原本要寄包裹回去，印尼家人也要寄包裹過來，當時雇主看到就有告知台灣不可攜帶肉品，也不能從國外寄肉品來台，才得知相關資訊。

來自越南的「阿翠」則對《中央社》表示：「愛台灣，就暫時停止食用越南豬肉的美食」，並坦言自己來到台灣很多年了，偶爾會想念家鄉的傳統美食，但自國際爆發非洲豬瘟疫情後，就多次提醒越南家人不要寄含豬肉的食品來台灣。

另一名在台工作已11年的印尼移工則說，她一直都知道非洲豬瘟相關規定，包含不能帶肉品入境、家人也不能從國外寄有肉品的包裹進來，而她是透過印尼政府宣傳得知相關訊息。

另外，一名在台北市區內經營越南美食店的越南新住民則說，她結婚來台已經4年多，坐飛機往返時經過機場都會看到相關資訊，所以很清楚非洲豬瘟相關規定，且台灣「該有的都有」，因此不會特別從越南帶家鄉味回來，也對於最近類似新聞感到傻眼，不能理解為什麼有人因為賺錢要影響其他人。

南洋台灣姐妹會理事長李佩香今天說，據她了解，其實大部分新住民都知道相關規定，但有些以為只有用於做生意的肉品不能進來，若是自用的就可以，希望政府可就這部分再多加宣導。

移民署動起來，7國語言文宣持續宣導防疫

為了防堵非洲豬瘟，根據《中時新聞網》報導，移民署南區事務大隊也委請通譯人員，利用電台廣播向新住民放送防疫宣導，也至東南亞百貨店、菲律賓超市發放7國語言版本的防疫宣導單，呼籲不要攜帶肉品入境、網購或走私肉品。

《ETtoday》報導，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站，則特別向新住民服務團體、大專院校外籍生窗口、洽公民眾，以及將返台者宣導，勿攜帶未經檢疫的肉類產品回國。如果違反規定，未替輸入的肉品申請檢疫，按規定將處7年以下有期徒刑，得併科罰金300萬元以下。

服務站主任徐志權則呼籲，中秋烤肉時，應採買有台灣豬標誌的香腸、肉品。而服務站也會持續利用各種活動時機宣傳，並提供中、日、韓、英、印尼、泰文、越文等7國語言的宣導文宣。

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新聞來源

責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺


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