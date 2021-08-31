蘇東坡被迫保持社交距離，卻發展出〈記承天寺夜遊〉獨一無二的閒人哲學

文：心靜

蘇東坡是宋朝大文豪，一生寫下無數膾炙人口的詩詞散文，「天涯何處無芳草」「人有悲歡離合，月有陰晴圓缺」「大江東去，浪淘盡，千古風流人物」等等，其中，有一篇不過百字的文章〈記承天寺夜遊〉，年少第一次讀就愛極，卻不知道為什麼，步入中年，經歷人生起伏，逐漸了悟文章背後的哲學，為了方便說明，先引用全文：

元豐六年十月十二日夜，解衣欲睡，月色入戶，欣然起行。 念無與為樂者，遂至承天寺，尋張懷民，懷民亦未寢，相與步於中庭。 庭下如積水空明，水中藻荇交橫，蓋竹柏影也。何夜無月？何處無竹柏？但少閒人如吾兩人者耳。

這篇敘事、抒情和議論自然融合，是蘇東坡遇到人生最大磨難——烏台詩案，貶謫到黃州四年後所寫的。

蘇東坡二十二歲登第，一舉成名，滿腔儒家濟世熱忱，因反對王安石新政，多年輾轉各地充當基層小官，深入了解民間疾苦，所寫詩文天下爭傳，四十歲被攀附新政的當朝小人當作攻擊材料，逐條曲解，誣指他誹謗皇帝，抓他入獄欲置之死地，連收受信函的朋友也連坐獲罪。

幸好神宗明察，暗暗派人夜間入獄窺視，看蘇東坡呼呼大睡，知道他諷諫朝政一片赤誠，才能問心無愧沉睡，免於死罪，待罪貶謫，刪去官職俸祿，不得擅離州境。

試想，豪邁不拘小節的文人，橫遭政治迫害，親友不敢聞問，關心國事，沒有議論的自由，心靈創傷如何紓解？

蘇東坡一向喜歡與僧侶為友，想到用禪門靜坐收召魂魄，初抵黃州，每隔一兩天，他就到城南的安國寺闢室焚香靜坐。坐禪，並非自我催眠忘記痛苦，是使心靈集中於所觀想的對象，使頭腦冷靜，心靈休息，排除情緒干擾，以精神的直覺主宰意志和情意，在靜定中，達到「物我相忘，身心皆空」的境界。

他實施後，感覺很有效果，說人如果能一念清淨，世俗污染就會如身上塵埃，紛紛自落，回歸清淨無垢之樂。

蘇東坡少時看莊子有深得我心之嘆，領悟「遊於物之外」的哲學─排除無窮的物慾與放縱的激情，才能擁有精神的獨立與自由，發揮生命最高價值。

這份領悟，讓他長年經歷政治的爭權奪利和誣陷，轉化成智慧，他窮中作樂，用便宜豬肉作美味料理，發明東坡肉，他酒量不好卻喜歡喝酒，酒後揮灑筆墨成書畫名家，他喜歡品茗，用氤氳茶湯招待知交，他不因一時得失流轉，無往而不樂。

全家舟行勞頓抵達黃州，高齡七十二的奶媽，忽然一病身故，弟弟的女兒也在家族動盪中亡故，堂兄病逝在成都，一連串的家人訃告，讓他體會到生命的無常，這年冬至，向天慶觀的道士借道堂三間，謝客靜坐四十九日，希望平復內心激盪起伏的痛苦。

一下佛寺，一下道觀，可知劫後餘生的蘇東坡，精神耗弱，在釋道之間尋求慰藉。

人要經歷憂患才能成熟，少年成名的才子，經歷詩案的磨鍊和貶謫的打擊，深自內省，沒有公事牽絆，在大自然的撫慰中，陶冶靈性，鍛鍊出一種融合了儒釋道三家的曠達哲學，寫成前後赤壁賦的千古絕唱，樹立文化的新高度。

回歸正傳，這篇恬淡優美的小記，可算是〈赤壁賦〉的後傳，慷慨激昂的心態已遠，蘇東坡內心平靜安適，欣賞入戶的月光，捨不得入睡，萬籟俱靜，他特地出門尋找知交，走到中庭，凝視月光下如水中藻荇交橫的竹柏影，喜不自勝，這是每天都有的景致，一般人為何不能欣賞呢？隨時發現生活之美，需要的是「閒人」，閒是不汲汲於功名，閒是有情趣，閒是清閒，閒是超脫世俗。

在二十一世紀的網路時代，時間巨輪快速旋轉，壓力讓人喘不過氣來，蘇東坡被迫保持社交距離，卻發展出獨一無二的閒人哲學。

最後，特別推薦兩本蘇東坡傳《林語堂作品精選4：蘇東坡傳【經典新版】》和《蘇東坡新傳（上下冊增修校訂全新版）》。前者作者林語堂是才子惺惺相惜，寫法瀟灑；後者作者李一冰則是知音嚴謹認真，深入骨髓。兩本書各有其妙。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航