2021/08/25,
健康

《路透社》稱百萬劑BNT疫苗轉銷台灣，指揮中心證實原廠製造「復必泰」可提早來台

《路透社》稱百萬劑BNT疫苗轉銷台灣，指揮中心證實原廠製造「復必泰」可提早來台
Photo Credit: AP / 達志影像

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指揮中心指出，這批復星公司另案代理本要銷往他處的疫苗，在外盒包裝印有「復必泰」的品名，瓶身上則有復星醫藥等中文字樣，雖然這與原約定的標示方式不同，但政府仍願意積極爭取這批可以提早到來的疫苗。

由輝瑞（Pfizer）與BioNetch研發、生產的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，《路透社》今（25）日報導，台灣有望比原先預定的交貨時程早1個月取得首批疫苗，交貨時間將落在8月底到9月初之間。消息來源指出，是中國遲遲未能通過輝瑞BNT疫苗的緊急使用授權（EUA），這批疫苗只好轉送其他國家。

中央流行疫情指揮中心則於晚間證實此消息，表示這批復星公司另案代理本要銷往他處的疫苗，在外盒包裝印有「復必泰」的品名，瓶身上則有復星醫藥等中文字樣，雖然這與原約定的標示方式不同，但政府仍願意積極爭取這批可以提早到來的疫苗。

《路透》報導：上海復星無法在中國取得EUA，決定放棄進口

《路透社》報導，消息來源指出，台灣有望比原先預定的時程提早1個月取得首批的輝瑞BNT疫苗，原因是中國的監管機構遲遲未通過輝瑞BNT疫苗的緊急使用授權。

知情人士指出，這批數量超過100萬劑的疫苗原先是要送往中國，如今將在8月底與9月初之間運抵台灣，比台灣原先預計的時程提早1個月。

知情人士表示，上海復星無法在中國取得使用授權，因此他們決定放棄疫苗進口的計畫。上海復星握有BNT疫苗在「大中華地區」的代理權。

另外兩名知情人士則表示疫苗將於下週運抵來台，但拒絕說明交貨時程改變的原因。

BNT公司執行長吳沙忻（Ugur Sahin）曾在4月時表示，他預期輝瑞BNT疫苗最遲會在6月底獲得中國的緊急使用授權，然而至今都尚未通過。目前這款疫苗在香港和澳門已獲得緊急使用授權。

目前仍不清楚原先送往中國的疫苗數量有多少，以及這些疫苗將會被轉送到哪。第一個消息來源指出，台灣是接手這些被中國「棄單」疫苗的幾個國家之一，消息來源不願透露其他國家還有哪些，只透露其中還包含一個歐洲國家。

第一個消息來源指出，這批在德國製造的輝瑞BNT疫苗，上頭將會有簡體字樣以及上海復星的名字。

9月開學在即，指揮中心：只要確認原廠出貨且經安全檢驗，願意爭取

指揮中心則於晚間發布新聞稿，表示日前接獲台積電主動告知，鴻海永齡亦提供相關訊息表示，有另一批上海復星代理的BNT原廠疫苗，將於8月下旬出廠，而這批疫苗比捐贈單位預定的首批供應期程還要早，許多國家都在積極爭取，若台灣不爭取，這批疫苗可能將送往其他國家。

指揮中心表示，基於BNT疫苗可以施打12至18歲的青少年學生族群，而9月又即將開學，只要這批疫苗能夠確認是原廠出貨，而且經過安全檢驗，政府當然願意爭取這批疫苗。而疫苗早一天進來，讓學生能早日施打，家長、老師、學生都可以早一天安心。

指揮中心指出，這批復星公司另案代理本要銷往他處的疫苗，在外盒包裝印有「復必泰」的品名，瓶身上則有復星醫藥等中文字樣，雖然這與原約定的標示方式不同，但政府仍願意積極爭取這批可以提早到來的疫苗。

指揮中心表示，這批疫苗仍然是原廠製造、包裝並直送台灣，只要確保疫苗品質安全無虞，當可在標示方式上給予彈性，所以政府接受可以照原來印的標示供貨，以利爭取這批疫苗早日供應國人使用。

指揮中心強調，防疫是政府唯一的考量，重要的是這個疫苗的內容物是安全有效的，輸入台灣之後，仍要經過食藥署的檢驗封緘，確實有達到標準、安全無虞，才會開放讓民眾接種。

指揮中心表示，政府很感謝台積電的協助，也很感謝鴻海創辦人郭台銘先生，人在歐洲的這段期間也努力幫忙爭取，後續相關進度會再跟大家報告。

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新聞來源

核稿編輯：羅元祺


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