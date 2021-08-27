阿富汗變天，台灣成為美國「現實主義」下最大的獲利者

文：黃澎孝

自從阿富汗在8月15日一夕變天後，美國拜登政府遭受到來自國內外的如潮批評。至於台灣島內的與論風向，在「紅媒」及中國官媒共同炒作下「今日阿富汗，明日台灣」等等的美國「棄台論」，一時在網路炸鍋。

中共大外宣《環球時報》更發表，題為《為什麼說美國一定會最終拋棄台灣》的社評，洋洋灑灑的提出了六大理由，直指美國終將「拋棄台灣」。解放軍也賣力配合演出，這幾天特別加強了軍機擾台，和海峽南北兩端軍演的戲碼。

國民黨和藍營的「紅統」人士，則趁機公然質疑：美國的誠信和蔡英文總統的親美路線。他們更援引阿富汗以及南越淪亡的事例，嚴詞批評民進黨「抱美國大腿」的戰略不可行。

其實「美國棄台論」和「中國崩潰論」都曾是國際上 流行一時的「悖論」。然而，國際政治事實上終究脫離不了「現實主義」。美國之所以從阿富汗撤軍，就是典型的「現實主義」考量。

因為，就美國而言「反恐戰爭」基本上已經達成任務。只要阿富汗不再成為「反美」的基地，塔利班就不再「算是」美國眼中的「恐怖份子」。如果塔利班能夠繼續支持新疆維吾爾族的「東突運」，說不定塔利班還會變成美國的「盟友」。

其實，這就像當年前蘇聯入侵阿富汗時，美國一手扶植塔利班崛起一樣，都是美國的「現實主義」考量。美國之對於中國也是一樣，當前蘇聯是美國的頭號敵人時，與蘇聯有矛盾衝突的中國，就成為了美國積極爭取的「盟友」。

如今前蘇聯解體了，「反恐戰爭」也結束了，中國已然躍升為美國的頭號敵人。再加上中國戰狼外交的推波助瀾，中國更儼然已成為自由民主世界的共同敵人。

於是乎與中國有根本矛盾衝突的台灣，就再度轉身成為美國乃至於自由世界積極協助的「盟友」。因此，在中國宛如前蘇聯般的「崩潰」「解體」之前，美國怎「捨得」棄台呢？

Photo Credit: Reuters / 達志影像

而且，正因為「中國崩潰論」被視為「悖論」，這就使得美台關係，必然得要「堅如磐石」般地天長地久下去。



於是乎我們非常不尋常地看到，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）8月17日在白宮例行記者會上表示：

我們對盟友和夥伴的承諾是神聖不可侵犯的，而且一向如此。我們對台灣和以色列的承諾一如既往的堅定。

把「台灣」和「以色列」相提并論，美國還唯恐還說的不夠明白。於是乎美國拜登總統竟然親自出馬了。他安排接受美國廣播公司（ABC）主持人史蒂法諾普洛（George Stephanopoulos）的專訪。

當拜登被問到：中國以美國撤軍阿富汗為例，宣傳要台灣「不能指望美國」時⋯⋯拜登總統答道，阿富汗的情況和台灣、南韓及北大西洋公約組織（NATO）截然不同，無法類比。拜登強調，在台灣和南韓境內沒有內戰，台、韓有統一的政府（unity government ），美國與它們的協定，旨在試圖阻止壞人（bad guys）對它們做壞事。

拜登總統還引用《北大西洋公約》第五條：任何對北約盟國的侵略或敵對行動，美國都將做出回應。對日本、南韓和台灣，美國也承擔相同承諾。隨後，美國喬治華盛頓大學教授泰爾米吉（Caitlin Talmadge）推文指出，美國總統將對台灣的承諾，與美國對北約、日本和南韓的盟約相提並列，「極不尋常」（Highly unusual）。

沒錯，這是美國總統有史以來，向全世界釋放出美國協防台灣的，最清晰、最強烈、最重要，的公開承諾和訊息。更何況，美軍撤出阿富汗，本來就是早自川普時代就已經律定的戰略轉移。

說白了，美軍撤出阿富汗不就為了強化「印太戰略」以便更有力量地對抗中國嗎？台灣當然是 最大、最大、最大的獲利者啊。

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本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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