八二三砲戰的啟示：中共犯台，與台灣主張「台獨」或「一個中國」沒有絲毫關係

文：黃澎孝

自從民進黨二度執政以來，中共把一切對台的打壓、恫嚇、軍演都歸咎於：

蔡英文不接受「九二共識」。

為給台獨勢力的「當頭棒喝」。

63年前的1958年8月23日17時30分，中國人民解放軍福州軍區指揮部署在福建陣地前沿的地面炮兵36個營、海岸炮兵6個連共569門火炮，發起炮擊金門作戰。共軍一開戰，在兩個小時內，就打出5.7萬餘發砲彈，而且，都是152、172口徑以上之加農和榴彈砲，擺明了就是要往「死裡打」。

60幾年過去了，海峽兩岸乃至於國際學者，對於中共當年之所以發動「八二三砲戰」，有各種理由、臆想或説詞。但是，唯獨找不到所謂：為「反台獨」而戰。而且，在共軍第一擊之下，陣亡的三位副司令，他們也都查無「台獨前科」，也沒有「台獨傾向」。

恰恰相反的，陣亡的三位副司令官：吉星文、趙家驤、章傑，還都是經歷抗日戰爭的「民族英雄」呢。換言之「八二三砲戰」給台灣的第一個啟示是：中共犯台與台灣是不是台獨沒有絲毫關係。與台灣是不是主張「一個中國」也沒有絲毫關係。

Photo Credit: AP / 達志影像

「八二三」展現美國護台決心強似核子彈

大家都知道，八二三砲戰期間，美軍第七艦隊曾公開的在距離金門3海哩外，武裝掩護國軍對金門的運補工作。絲毫沒把中共可能的「反介入」攻擊放在眼裡。

另據《紐約時報》5月22日報導，前美軍分析師艾爾斯伯格（Daniel Ellsberg）披露尚未解密的1966年美軍研究資料，指出美國在1958年金門八二三砲戰爆發後，美軍太平洋空軍司令庫特納（Laurence S. Kutner）曾主張，一旦兩岸爆發武裝衝突，美方就應率先朝中國大陸投擲原子彈。

事實上，近幾年來，越來越多浮出水面的資料顯示，美國曾在台南空軍基地部署可以使用核子彈頭的屠牛士飛彈，與12枚核彈頭。美國空軍也開始派遣能攜帶核彈的F-100戰鬥轟炸機輪流駐守台灣；直到1974年7月為了改善美中關係，才撤出所有部署在台灣的核子武器。

近年來，美方會任由媒體「洩漏」美軍曾考慮在823砲戰時動用核子武器保台，以及美國曾在台灣部署核武多年的秘辛，其實，就是要展現美國保台的決心強似核子彈，不容質疑 。

八二三砲戰的落幕，顯示唯有實力才能獲得和平

中共八二三砲戰打了一個多月，總共消耗了47萬發砲彈後，直到該年10月5日，中國國防部長彭德懷才發表《告台灣同胞書》，表示基於「人道立場」對金門改採「單打雙不打」，意即單數日打砲彈，雙數日停止。

中共之所以會提出「人道立場」休兵，其實並非「良心發現」，而是發現：美國從琉球運來了M115型8吋榴彈砲，國軍於9月26日首次運用8吋榴彈炮反擊時，一砲就把廈門火車站給擊毀了。

換言之，國軍的反擊能力，足以壓制共軍的砲火，才迫使中共自找下台階，並終止了這場戰役。

這也揭櫫了八二三砲戰的最終啟示：

唯有美台共同展現護台的堅強決心與堅實的力量，才得以實現台海這63年來的基本和平。

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本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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