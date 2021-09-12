嗯嗯、呵呵、去洗澡：活用三種聊天技巧，擺脫「話題終結者」窘境

文：智遠老師

Hey～大家好，我想很多男生，可能都遇到過類似這樣的情況：就是自己好不容易想了一個話題，想找女生聊天，但還沒開始聊上幾句，女生便說要去忙了、要去洗澡了、就消失了，淪為「話題終結者」。

這時候的你，自己心裡可能也十分委屈，甚至有的男生還會生氣，在自己的小本本上給這個女生記上一筆。

也有很多男生會覺得：只是想談個戀愛怎麼這麼累？我們相處這麼久，每次都是我主動在找話題跟她聊天，她從來都不會主動跟我說她的事情。而且我自己還把自己每天做的事情跟她說，這到底算什麼？我還是不要談戀愛吧。太累了～

可是你有想過一點，你在跟女生聊天、相處的時候擁有自己的主導權嗎？那麼，我們和女生聊天互動的時候，要如何取得主導權呢？

其實上述的這些窘境，只需要應用一點點技巧便可以化解。下面呢，我們就來分析以下三點，擺脫「話題終結者」的聊天方式。

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一、獲取與女生對等的情報

記得，與女生聊天是雙方交換訊息的行為，而不是單方面獲取訊息的行為。這就好比說，像是去買東西一樣，是一手交錢、一手交貨的。因為錢和貨是等價的，但你不能拿了貨，不交錢就跑了吧。

相同的道理，換做是在跟女生聊天，如果女生一直在暴露自己的情報，而沒有獲取到你的情報，那麼你覺得女生會是什麼感受呢？所以呢，在和女生聊天的目標，應該要設定在：「能夠讓女生更加瞭解你」才對。我們才可持續的拉近彼此關係，並且對彼此能夠更深入的瞭解。

二、聊女生擅長的事物

聊女生擅長的東西，這一過程中，我們只需要在女生的言語間放大我們的仰慕之情，我想很難有哪個女生能在這糖衣砲彈中，不為所動。但是切記：「請勿過度油條，太油膩反而會讓女生產生負面感受喔。」

比如說，可以和她聊一下星座相關的話題。女生10個中，有9個都喜歡研究星座，我們只需要有意無意的朝向星座這個主題靠，就可以了。我們可以大致描述一下自己的性格之後，在暗示性的說一句：「據說性格跟星座有關係，不知道是不是真的？」

如果女生說「你是不是天蠍座？」那麼接下來我們只需要做：「哇，我覺得妳說得很準耶。」漸漸的把話題引到她感興趣、擅長的星座上，她的話匣子自然也就打開了。

當然如果星座，是你喜歡的女生她不擅長的東西，我們也可以把主題切換成工作、烹飪、寵物、攝影之類等等的話題上即可，因為這麼多，總有一個是她比較擅長的。

三、學會主動結束聊天，保持新鮮感

俗話說「膠多不黏，話多不甜」聊天也是一樣，切勿長篇大論。如果我們聊天的話題，已經吸引不了女生的關注與興趣，那麼你打再多的字，在女生眼裡都還是一樣無興趣。

一方面要是聊得過多，很容易讓新鮮感喪失，因為我們不可能今天才聊過的話題，明天又一成不變的繼續聊。要是你每天也就只會聊「你吃飯了嗎？」「上班還順利嗎？」這些無關緊要的話題，當然更容易讓女生失去對你的新鮮感。

所以呢，我們要盡量，讓聊天狀態處於在比較愉悅的狀態，這樣才能持續的延伸女生的新鮮感。但要是，已經是接近快沒有話題聊的情況下，比如女生給你發了很多可愛的貼圖時，我們可以假借說：「剛剛我收到一個消息，我等等可能還需要處理一下工作，我真慘。」的理由就主動結束聊天。

這時候結束聊天，可以讓女生有種意猶未盡的感覺，甚至她還會腦補一下，你是不是和別的女生去聊天啦，把女生的胃口被掉得足足的。甚至還會主動來找你聊天、主動關心你的情況喔。

另一方面，聊得更多容易出現尬聊的情況，眼見著這聊天氛圍不對勁的時候，我們就可以跟女生互相寒暄幾句後結束聊天話題。適當的主動結束聊天話題，也可以減少雙方的的心理負擔，所以只要我們跑得夠快，尷尬就追不上我們，待下次你想好話題之後，再開始聊也不遲。

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總結

確立關係前，不要過度糾纏

我們在和女生剛相識的時候，或是其他人也一樣，都免不了需要一個彼此熟悉和適應的過程。作為心中有那麼一點小矜持的絕大部分女生來說，這樣再正常不過了。這時你總粘著她，會讓她產生一種錯覺：「你的企圖心太重圖謀不軌，反而適得其反。」

追求女生時，主動發訊息的頻率最好控制在一週裡面，兩到三次最好。這樣才不會讓女生有一種你總是沒事幹的感覺。因為如果你每天都想找她聊天，就容易形成以下狀態：

錯誤1：被動

你每天找女生聊，意味著你需要每天主動找話題，每天都由你來付出，來承擔開啟話題的責任。久而久之，你越是主動，就越是會讓你被動。

被動的局面下，女生不僅僅不會主動找你聊（興趣極低），而且你姿態會變得很低（失去主導權）。而且更嚴重的是這違背了吸引法則（互相付出，互相吸引），到最後可能就會變成備胎了，或者女生享受你每天付出的話，也更容易陷入友誼區。

錯誤2：原理

這點原因也和你沒搞清楚吸引有關，也就是「女生會因喜歡你，而願意和你每天聊，但絕對不會因為你，每天找她聊就會喜歡你。」

因為聊天本質上是一個互動瞭解彼此的過程，如果每天聊，就算你聊的非常好，也會讓你變得被動。相反，如果聊的不太好還每天聊，就算女生願意回你，也可能只是對你客氣，在敷衍你，然後對你的評分從100分，慢慢的變成0分，最後直接把你Pass掉，當然這是最壞的情況。

錯誤3：低價值

雖說每天找她聊天，會顯得你很真誠，但同樣你也會暴露出極強的需求感，傳遞給女生的感覺是：「 你是一個沒有其他異性，生活無所事事的男人。」會讓女生濳意識的察覺，你是一個低價值的男人，於是導致你無法建立自己的吸引與主導權。

所以追求女生過程中，我們是完全沒有必要，每天都找她聊天的。相反，和女生聊天的時候我們學會適當的抽離，比如在聊的還不錯的時候撤離，然後主動不聯繫她，過2天後，看她會不會主動來找你，還能順便測試出女生對你的好感程度。

如果說，假如兩天後，她主動來找你了，那恭喜你！這個女生對你應該是有一定的好感存在的。如果她真的沒找你，也別灰心，重新建立自己的吸引，學習做後續追求的對應與策略，追求她還是有很大機會的喔。

所以聊天要是沒有了主導權，就像一個風箏斷了線。最怕的就是沒話找話，所以寧可不聊，不要尬聊。所以我們要是沒有去爭取主導權，那麼關係就很難往下一階段發展。

其次，還有一點也很重要，就是你要搞清楚她的情感需求是什麼。追求女生就是這樣，沒必要每天去聊，只有你聊的正是對方所需要的才會有效果。這樣我們才不會成為話題終結者。

跟你們分享，拒絕當話題終結者的三個技巧，你收藏了嗎？

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本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航