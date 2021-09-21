喜歡一個人卻陷入患得患失、自暴自棄的磨難，該如何回復正向思考？

文：亞當老師

我喜歡她，但是她身旁有好多追求者⋯⋯ 我喜歡她，但是她好像對我愛理不理？ 我喜歡她，但是她不接受我的告白⋯⋯

面對愛情，上面這些提到的狀況，是不是都讓你似曾相似，甚至讓你患得患失、自暴自棄呢？別擔心，其實每個人在歷經愛情磨難的過程中，都跟你一樣，會經歷這些愛情必然會發生的風風雨雨。

當然你也會許會產生質疑，那些情感高手呢？我怎麼看他們都不需要經歷這些事情，而且身旁是一個女生接著一個女生在換的。然而，真實的狀況並不是如你所想。即便是稱之為高手的人，當他在面對愛情的世界時，他所經歷的一切也是與你相同的。

你也許會說：怎麼可能？當我一個人在空虛寂寞時，他卻在女生群中吃得很開啊？

而這當中的差異在什麼地方呢？

有一句話說得很好「若要人前顯貴，必要人後受罪。」你所看到表面上光鮮亮麗的人，他們在不為人知背後，一定花費了更多的心力去練習與克服困難。強者與弱者之間的差距，其實差異就在於正面思考，以及有系統，有流程的解決難題。

不過我們今天文章的重點，不是去探索成功者到底下了什麼苦工，而是要去講正面思考到底是有什麼過人之處。

正面思考元素一：主動讓別人瞭解自己

其實這個觀念很好理解，就是兩個人之間關係的建立，一定是來自於有一方將話個人的話題說出，另一方收到訊息，這樣人與人之間的關係，才會因慢慢瞭解而被建立。但是反觀許多在愛情上受挫的人，他之所以在女生心中什麼都不是，這就是因為他完完全全忽略這件事。

也就是在他的字典裡面，沒有所謂的介紹自己，而只有大量無關緊要的對話充斥。所以同樣的狀況搞了老半天，也許你覺得自己已經跟女生聊了很多，但實際上，你們之間還是互相陌生。

所以正面思考的人，遇到女生對他的反應較冷的時候，他心裡想的不是急著去舔自己被冷漠造成的傷口。而是他會去想，我身上還有哪些正面的元素，是我還沒有讓女生去了解的。也唯有你這麼做的時候，也才有機會改變自己在他人心中的想法。

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正面思考元素二：講究話題的易懂性

這個觀念也不難懂，就是說出來的話，如果別人都聽不太懂，那這個必然也是無效的對話。但是反觀許多在愛情上受挫的人，他們在聊天沒有所謂「需要精準、細膩」的概念，大多數都是停留在丟出訊息，等待回覆，如果有回覆，就感到開心，沒回覆就會感到焦躁不安。

但是正面思考的人，想的卻是我該在什麼時機、什麼方式、用什麼樣的方式，去把這些重要的訊息，去傳達讓對方，所以在這樣細膩的言語操作上，自然都比較容易收到對方善意的回覆。

正面思考元素三：尊重他人，主導互動

很多初學者都會認爲我今天發訊息，如果對方回的慢，就是沒有好感的訊號。甚至會有人覺得交流一定是要對方主動，如果對方不主動就是不尊重，那也沒有什麼好聊的，甚至有人因為這個原因，就10年沒交朋友了。

但是正面思考的人，知道每個人都有自己的生活作息，我自己有空不代表別人就有空，因此不會去過分期待或去要求別人要配合自己。至於兩個人交友要不要主動，這當中也涵蓋了你交朋友的目的，是為了滋養自己的生活，需要陪伴，還是只是當純要別人配合自己。如果是用後者的思維，那麼你的人際關係注定是被排擠的。

本文總結

從這篇文章中，可以發現很多人，在面對喜歡的對象時，所產生患得患失，其實是來自於思想一開始就出現問題，所以導致自己與人相處，或是待人接物，都會用一種負面或悲觀的角度來評估他人，甚至讓自己與他人的交流都處於被動。

這都是不對的，只有去調整自己的心境，用正面的態度來看待很多事，才能夠從根本去治好患得患失的問題。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航