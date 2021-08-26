振興五倍券9月底免費預約、10月領取使用，數位券可「家戶綁定」5人，共通平台抽籤加碼各種券

行政院於今（26）日早上舉行院會後記者會，由政委兼發言人羅秉成主持，說明振興五倍券規劃方向。

羅秉成引述院長蘇貞昌於院會中的發言指出，行政院主計總處預估今年台灣經濟成長率5.88%，鑑於經濟成長創11年新高，民眾將可免費領取額度5000元的五倍券，紙本與數位券並行。

將列出「不適用電商」名單，數位券開放提供家戶綁定

Photo Credit: 行政院

五倍券將於9月下旬開放登記預約，10月上旬領取，可一路使用到明年4月底，領取資格只要具有本國籍即可，不分年紀與身份；外國籍者若持有永久居留權，則同樣開放領取。

紙本券將包含3張1000元、2張500元、5張200元，是否發行更小的面額仍在討論當中；數位券今年擴大綁定支付工具，包含信用卡、一卡通及悠遊卡等，並提供「家戶綁定」，可由家人一起綁定方便領券，預計綁定上限5人。行政院將視9月下旬數位券與紙本券的登記狀況，再決定紙本券的印刷數量。

行政院政委唐鳳指出，去年三倍券若綁定信用卡，必須刷滿3000元才會回饋2000元給消費者，今年五倍券則不需先刷滿5000元，只要有刷卡，當月就會立即給予回饋。

羅秉成表示，將規劃數位券的「識別標章」， 讓數位券使用者向商家出示，就能同享紙本券的優惠，經濟部也將補助小攤商設置電子支付系統。政委兼國發展會主委龔明鑫表示，消費者不能硬性要求店家找零，但如果店家願意找零，政府則表示尊重；如果數位化的程度提高，使用數位券就沒有找零的問題。

此外，五倍券將排除國外電商，國內電商若達一定營業額將不適用。「這是不適用名單，並不是黑名單。」政委兼國發展會主委龔明鑫表示，由於國內大型綜合電商在疫情期間營業狀況仍然良好，因此盼五倍券的經濟效益讓更多商家受惠，而非把資源集中在大型電商，但是也希望排除範圍不要太大，因此才選擇列出「排除名單」，目前仍在規劃中。

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根據行政院規劃，數位個人綁定可透過數位支付業者網頁或APP，數位共同綁定、紙本預定可透過五倍券官網、超商Kiosk登記，紙本預約則可透過中華郵政預約網頁登記。國發會經濟發展處長吳明蕙表示，希望提供多項管道供民眾方便領取，也希望強化數位券與相關系統，避免領取實體券造成群聚。

新增加碼好食券、地方創生券等，整合於共同平台參與抽籤

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行政院各部會配合五倍券的加碼措施，除了去年就有的藝FUN券、農遊券、動滋券等，今年還新增好食券、地方創生券、i原券等，盼讓餐飲店家、糕餅伴手禮店家、夜市與攤商等受惠。

唐鳳表示，9月下旬民眾完成數位券、紙本券的登記後，將開放共通平台陳列今年各部會加碼的項目，讓民眾自行勾選欲參加抽籤的項目，合計將發放超過1300萬份。

羅秉成指出，行政院相關部會刻正加速各項規劃振興措施，透過各部會共通合作，將務求振興措施及早上路，加速協助內需產業，達到振興效果兼紓困作用，讓受創內需產業儘早恢復動能，有效激勵民間消費、確保商家就業安定，達成擴大經濟效益的預期目標。

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責任編輯：許靜之

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