賀錦麗訪越南批評中國「恃強凌弱」，國家主席阮春福重申「獨立自主」對外政策

美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)亞洲行20日啟程,22日抵達新加坡,並於24日晚間轉赴越南,展開3天訪問。賀錦麗25日分別與越南國家主席阮春福(Nguyen Xuan Phuc)和越南總理范明正(Pham Minh Chinh)會見,美方將支持越南增進南海的海洋安全,以面對中國與日俱增的威脅,並協助越南對抗疫情與經濟發展。

《路透社》報導,此行為賀錦麗首度訪問東南亞地區,她也是首位造訪越南的美國副總統。在美國團結盟友的策略架構下,賀錦麗這趟訪問新加坡與越南的行程,目的是協助兩國面對中國在東南亞地區對國家安全和經濟所帶來的影響。

賀錦麗在河內(Hanoi)與阮春福會面時,公開對媒體指出,「我們必須設法提升對北京的壓力,使其遵守聯合國海洋法公約 (United Nations Convention on the Law of the Sea),並挑戰他們恃強凌弱且過份的海域權利主張。」這段話是賀錦麗在兩天內第二度直指北京,日前在新加坡時,她也批評北京以高壓與恫嚇的方式,執行其在南海爭議水域中不合法的主張,中國則反駁賀錦麗,指稱華府試圖離間中國與東南亞鄰居們的關係。

協助增進越南的海洋安全,賀錦麗提議美國派遣船艦拜訪越南,並在國會允許範圍內調動第三艦隊的部署,以及提供基礎設施和演習等協助。南海為船隻必經航道,擁有豐饒的天然氣和漁業資源,中國、越南、馬來西亞、菲律賓、汶萊和台灣都宣稱擁有部分南海水域,而中國在南海的人造島礁上進行建設軍事據點。

《路透社》報導,中國是越南最大貿易夥伴,越南的工業生產活動極依賴中國的原物料與設備。雙方執政共產黨也維持緊密關係,不過,兩國也在南海海權主張上長期對立。這層緊張關係,使得越南成為北京當局爭議水域的宣稱上最有力的反對者,河內當局也曾接受美國軍事硬體援助,包括海軍巡邏艦。

《路透社》報導,過去幾年,中國和越南在南海議題上對立漸趨緊張,越南對中國態度強硬,並靠攏美國印太策略。不過,隨著美中在太平洋地區的競逐戲劇性地升溫,東南亞國家也試著在其中謀求平衡。

因為美國駐越南大使館傳出「異常健康事件」哈瓦那症候群(Havana Syndrome),賀錦麗抵達越南時間稍有延遲。在行程延宕期間,越南總理范明正和中國駐越南大使進行一次先前並未公佈的會面,會中范明正說越南不會在外交政策上選邊站,中國大使則承諾北京將捐贈200萬劑COVID-19疫苗給越南。

《美聯社》報導,賀錦麗被問及哈瓦那症候群時,並未明確指出發生疑似案例,轉而傳達她對美國使團工作表現的感謝。賀錦麗此行關鍵任務是發展美國與東南亞的關係,以便更有力的對抗中國。不過她在新加坡時,也提及美國的東南亞政策,不僅僅是只有對抗任一個個別國家而已。此外,拜登政府整體外交政策當中,全球性的對中政策都位居核心位置。

《中央社》報導,阮春福與賀錦麗會面時,越方只允許少數媒體進入聽取雙方前幾分鐘的致詞,賀錦麗在媒體面前直言中國海域權利主張為「恃強凌弱」的批評。然而,越南官媒越通社(VNA)在25日晚間發布的通稿中,完全隱去賀錦麗前述抨擊北京的內容。根據越通社通稿,阮春福重申越南堅持奉行獨立、自主、多邊化、多樣化、全面、廣泛、有效且積極主動融入國際的對外政策,越南也是國際社會的好朋友、可靠的夥伴和負責任的一員。

25日白宮新聞稿則指出,賀錦麗在與越南領袖們面會時,重申美國支持越南強盛、繁榮與獨立,以及在印太區域的自由、開放、健康與彈性。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 25日美國副總統賀錦麗於河內與越南總理范明正(Pham Minh Chinh)會面

抗疫與經濟合作

《路透社》報導,越南4月起面臨胡志明市Delta變種病毒傳散引發的疫情爆發,然而越南9800萬人口中,已完整接種兩劑疫苗比例仍在2%以下,在亞洲國家中接種率偏低。

在協助越南抗疫方面,賀錦麗宣布將再額外捐贈100萬劑輝瑞疫苗給越南,使美國捐給越南疫苗的總數達到600萬劑,並再額外提供2300萬美元(約6億4198萬新台幣)金援。賀錦麗也宣佈美國疾病管制暨預防中心(CDC)在河內的東南亞區域辦公室啟用,這是美國第四個區域性疾病管制暨預防中心辦公室,主要任務將與該區域政府合作,對抗全球衛生危機。

在雙方經濟合作方面,賀錦麗宣布將透過美國國際開發署(USAID)計畫,以五年為期,提供3600萬美元(約10億0484萬新台幣),協助越南加速潔淨能源轉型,並宣布降低美國出口到越南的玉米、穀物和豬肉產品的關稅,減少對越南的貿易逆差。

《越通社》報導,賀錦麗來訪為兩國企業開闢新的投資與商業合作機會。2020年,兩國貿易總額首度突破900億美元,達到908億美元(約2兆5344億新台幣),比2019年增長9.8%,2021年1到7月期間,雙邊貿易持續增長,美國仍是越南最大的出口市場,越南對美國出口的產品主要是機械、設備、工具和零件。

