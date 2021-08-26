2021廣播金鐘獎入圍名單：56年來首見同志節目入圍，疫情之下展現新製作型態

第56屆廣播金鐘獎昨（25）日宣布今年度入圍名單，由文化部次長李靜慧與不同世代廣播人林凡、陳零九、流氓阿德、北原山貓吳廷宏、端端（陳端慧）、小樹及評審團主委吳建恆共同揭曉110年度廣播金鐘獎入圍名單。

根據文化部影視及流行音樂產業局表示，今年廣播金鐘獎計有72家業者、856件作品參賽，報名總件數較去年的795件則更加提升，與今年金曲獎的報名件數提高一樣，都在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情底下展現了旺盛創作力。

今年廣播金鐘獎評審團由資深廣播人吳建恆擔任主任委員，評審團耗時2個多月的討論，最終選出126件作品入圍，將角逐節目獎、個人獎、廣告獎、電臺品牌行銷創新獎、創新研發應用獎等共26個獎項。其中又以國立教育廣播電台入圍27項成為入圍階段的最大贏家，入圍項目居於第二的則為內政部警政署警察廣播電台的10項入圍。

對於公營電台在入圍階段的領跑狀況，吳建恆表示：「其實公營和民營在入圍的比例沒有太大差別，我來自民營電台，我並不是很清楚公營電台給予節目的資源，但我們評審都是以內容為主，例如沒有過多資源的電台，但做出極有創意的內容，讓大家聽了之後很有收穫也很好，我想公營、民營並非今年評選的考量。」

至於「特別貢獻獎」的評審團則由王子龍擔任主任委員，並將其殊榮頒給從事廣播工作逾50年的丁文棋，這也是特別貢獻獎從缺兩年之後再度有人獲獎。

針對今年特別貢獻獎的給獎考量，王子龍表示丁文棋先生是台灣廣播發展的軌跡，並說：「今年有好幾位推薦人，真的非常激烈，評審委員經過詳細地討論之後，選擇了丁文棋，然而其中一定有遺珠。至於評審團認為丁文棋先生實至名歸，投入廣播50逾年，曾主持過多部膾炙人口的廣播節目與雜誌，現在仍舊在此行業努力，對廣播事業的貢獻不勝枚舉，例如民國78年他籌辦台北市廣播職業工會，爭取工作者勞健保的權益。之後更舉辦全國聽眾聯誼會、大型公益活動等等，跟聽眾互動也得到極大迴響。」

而針對疫情的影響，吳建恆表示本屆的報名時間是從2020年到2021年，這段期間恰好是台灣經歷疫情的時間點，各類型的節目都有具體的將疫情關係表現在節目的內容製作上，例如流行音樂節目，可以很清楚聽到來賓改用電話連線，也有些節目會製作穩定心情的音樂，更有居家工作的錄音方式，聲音的感覺有所變化也不同，疫情世代下的確大家都作出改動。

吳建恆更提到今年評選時觀察到的三大方向，第一為疫情現象、第二是新聲音的創意與熱情、第三是台灣進入多元族群社會，能聽到各類語言和不同的話題。吳建恆進一步表示：「大家應該沒有想到今年報名件數增加外，新人也輩出，聽節目時能感受到新鮮氣息。在入圍的作品中都能感受到愉悅跟理解知識。」

面對記者提問，吳建恆也有針對「客語節目」作出解釋：「今年在流行音樂節目跟類型的部分，客家的節目入圍滿多的，我個人印象深刻的是主持人的活力，即便聽不懂客語，但仍舊能帶動情緒，帶來勇氣和力量。」

最後，2019年5月17日，雖然是以專法實施，但台灣仍成為亞洲第一個同婚合法化的國家，而今年就能看到全國營業電台唯一的同志廣播節目《甲板日誌》入圍本屆廣播金鐘獎的「企劃編撰獎」，《甲板日誌》也是廣播金鐘獎創辦以來首個入圍的同志節目。

今年廣播金鐘獎的主視覺設計以「鐘」為主要元素，設計單位強調反璞歸真，整體視覺設計都以低調、內斂，去襯托那顆鐘，將光芒留給這些幕前幕後從業人員。「CO-STAR共響金鐘」也可在疫情時代詮釋為「新串連成為彼此的力量」視覺的亮點在金鐘背景中，設計師將每個獎項化作星座符號，代表幕前幕後的廣播人，每一份努力都能串連成星系，一同為彼此加油打氣。

頒獎典禮將於9月25日（六）晚間7時於國立國父紀念館舉行，觀眾可透過三立都會台、三立綜合台（MOD）收看直播；海外觀眾則可透過三立國際台同步收視，亦可透過Vidol、三立新聞網、YouTube、LINE TODAY等新媒體平台隨時隨地同步收看，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。

110年度廣播金鐘獎完整入圍名單

一、節目獎

（一）流行音樂節目獎

maqaquyash餐酒館（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

Sawali Music Style（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

台語chill乎你聽（參賽單位：中國廣播股份有限公司）

我是東西南北香蕉人（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會）

音樂大輪轉（參賽單位：寶島新聲廣播電台股份有限公司）

（二）類型音樂節目獎

阿卡人聲（參賽單位：國立教育廣播電臺）

南風樂府第一階段（參賽單位：高雄廣播電臺）

菁彩音樂bar（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

傾聽音樂（參賽單位：財團法人佳音廣播電台）

蒙德里安調色盤（參賽單位：好家庭廣播股份有限公司）

（三）教育文化節目獎

自然筆記（參賽單位：國立教育廣播電臺）

食在有意思（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

媒體來做客（參賽單位：國立教育廣播電臺）

樂活模範生（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）

稷下書聲（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

（四）兒童節目獎

i動物進行式（參賽單位：國立教育廣播電臺）

MIT生態道館（參賽單位：國立教育廣播電臺）

小發現大科學（參賽單位：國立教育廣播電臺）

夢想共和國（參賽單位：臺北廣播電臺）

顛覆！故事STEAM（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）

（五）少年節目獎

Bunun tu tamasaz Hu Hu Hu!（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

耳公探險隊（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會）

技職ＭＶＰ（參賽單位：國立教育廣播電臺）

青年轉動全球（參賽單位：國立教育廣播電臺）

青春創學院（參賽單位：國立教育廣播電臺）

（六）社會關懷節目獎

45度角的天空（參賽單位：漢聲廣播電臺）

人生路歌聲情（參賽單位：國立教育廣播電臺）

城市的光影（參賽單位：國立教育廣播電臺）

客家妹來打卡（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會）

新生報到—我們在台灣（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）

（七）藝術文化節目獎

吹著南島的風（參賽單位：嘉樂廣播事業股份有限公司）

客庄優勝美地（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會）

張大春泡新聞—我們的老台北（參賽單位：台灣全民廣播電台股份有限公司）

源~藝識（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

寶島記事簿（參賽單位：國立教育廣播電臺）

（八）生活風格節目獎

地方創生實驗室（參賽單位：國立教育廣播電臺）

我在山上天氣晴（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

怪奇職業學園（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

美好生活提案所（參賽單位：漢聲廣播電臺）

原味廚戀（參賽單位：望春風廣播股份有限公司）

（九）社區節目獎

大地采風（參賽單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）

幸福藏寶圖（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）

雲林抵家（參賽單位：正聲廣播股份有限公司雲林廣播電臺）

微笑宜蘭（參賽單位：宜蘭中山廣播股份有限公司）

愛上新竹（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）

（十）廣播劇獎

Listen 看得見的廣播劇（參賽單位：國立教育廣播電臺）

空中故事館（參賽單位：正聲廣播股份有限公司臺中廣播電臺）

時代劇場《大湧來拍岸—台灣子婿馬偕》（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

假日聽電影（參賽單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）

戀戀曾文溪（參賽單位：曾文溪廣播電台股份有限公司）

（十一）單元節目獎

世界，因你更精彩（參賽單位：好家庭廣播股份有限公司）

技職翻轉人生（參賽單位：國立教育廣播電臺）

走！去部落聽兒歌（參賽單位：正聲廣播股份有限公司臺東廣播電臺）

青春給了誰（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

家的味道（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

二、個人獎

（一）流行音樂節目主持人獎

小樹／Street Voice未來進行式（報名單位：飛碟廣播股份有限公司）

邵大倫／音樂大輪轉（報名單位：寶島新聲廣播電台股份有限公司）

黃介文／Voice to the world（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

黃連煜／我是東西南北香蕉人（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會）

墨鏡哥【甘仲維】／放肆音箱（報名單位：漢聲廣播電臺）

（二）類型音樂節目主持人獎

宋菁玲／菁彩音樂bar（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

咖啡貓【楊盈箴】／傾聽音樂（報名單位：財團法人佳音廣播電台）

阿Kim【邱廉欽】／欽點客music（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會）

閻正天／風中的樂音（報名單位：好家庭廣播股份有限公司）

譚志薏、戴伸峰／弦外之音（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

（三）教育文化節目主持人獎

Xuzi富士蘭、阿將／原民你我他、教育0（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

林夢萍、謙謙【宋佳謙】／食在有意思（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

邱雯琳／跈等Wenny去遊尞（報名單位：新客家廣播事業股份有限公司）

范欽慧／自然筆記（報名單位：國立教育廣播電臺）

楊照【李明駿】／楊照談書（報名單位：臺北廣播電臺）

（四）兒童節目主持人獎

Maruko姐姐【張琦蓁】／夢想共和國（報名單位：臺北廣播電臺）

小青姐姐【李曉卿】、蒸氣哥哥【李知昂】／顛覆！故事STEAM（報名單位：竹科廣播股份有限公司）

小茱姐姐【施賢琴】／小發現大科學（報名單位：國立教育廣播電臺）

北原山貓【吳廷宏】、吳亦偉、吳蔚恩／唱歌學族語、三貓教你唱（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

唐妮、陳玥燊、張宸瑋／MIT生態道館（報名單位：國立教育廣播電臺）

（五）少年節目主持人獎

k博士【錢偉鈞】、小魚【邱珮瑜】／Crazy實驗室（報名單位：國立教育廣播電臺）

季潔【蔡宜穎】／技職ＭＶＰ（報名單位：國立教育廣播電臺）

阿芹妹【鍾依芹】、阿凱翔【張凱翔】／耳公探險隊（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會）

屠潔／開箱職人bar（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

葳葳【黃薰葳】／青春幫幫忙（報名單位：正聲廣播股份有限公司）

（六）社會關懷節目主持人獎

王淑榮、鄒佳晶／新生報到—我們在台灣（報名單位：竹科廣播股份有限公司）

世昌【洪世昌】／人生路歌聲情（報名單位：國立教育廣播電臺）

梁兄哥【梁明達】／這些人與那些人（報名單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）

袖子【余秀芷】／45度角的天空（報名單位：漢聲廣播電臺）

雅柏【黃柏諺】／城市的光影（報名單位：國立教育廣播電臺）

（七）藝術文化節目主持人獎

阿布絲伊斯坦大／源~藝識（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

阿田教授【廖新田】、土豆仁【王裕仁】／寶島美術館（報名單位：國立教育廣播電臺）

陳煒智／臺灣電影筆記（報名單位：竹科廣播股份有限公司）

謝哲青／音樂心旅行（報名單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）

蘇瓦那【蘇瓦那恩木伊·奇拉雅善】／職人藝事變（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

（八）生活風格節目主持人獎

Elsa【陳思穎】、徐梅／臺灣練習曲（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

吳若權／媒事來哈啦（報名單位：財團法人富邦文教基金會）

豆子【賀正邦】／MIDNIGHT YOU & ME（報名單位：中國廣播股份有限公司）

梁瓊丹、陽氏萃恒／哈囉！聽見東南亞（報名單位：姊妹傳播事業有限公司）

蕭彤雯／生活同樂會（報名單位：飛碟廣播股份有限公司）

（九）社區節目主持人獎

王靚慧／大地采風（報名單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）

余玫／微笑宜蘭（報名單位：宜蘭中山廣播股份有限公司）

洪惠冠、蔡榮光／愛上新竹（報名單位：竹科廣播股份有限公司）

暖暖【李宣萱】／雲林抵家（報名單位：正聲廣播股份有限公司雲林廣播電臺）

溫士凱／客庄花路米/客庄Follow Me（報名單位：環宇廣播事業股份有限公司）

（十）企劃編撰獎

Lucy【陳珮茹】、Lulu【盧俊諺】、Emma【陳怡安】、士玶【黃士玶】、賴可【賴冠宇】／真的假的！？（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

依娜【黃怡馨】、果果【郭婉婷】、張辰／福爾摩斯Going！（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

迪克【蕭岷峯】、安迪【王士堅】、喬瑟琳【陳穎萱】／甲板日誌（報名單位：基隆輕鬆廣播電台股份有限公司）

徐進輝、謝祥釋、楊子萱、施子涵、廖芷儀、朱禹任、江麗妮、姚宛妤／媒體素養微劇場（報名單位：國立教育廣播電臺）

許健挺、蔡鳳婷、施賢琴、黃柏諺、林芳如／聽見。愛。劇場（報名單位：國立教育廣播電臺）

（十一）音效獎

成春福／RTI劇場（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

林彥宇、施嘯天、蔡嘉哲、張詠欣／空中故事館（報名單位：正聲廣播股份有限公司臺中廣播電臺）

徐進輝、謝祥釋、楊子萱、施子涵／Listen 看得見的廣播劇（報名單位：國立教育廣播電臺）

高菁霞／鑼聲若響（報名單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）

墨鏡哥【甘仲維】、王中彥／鮮聲奪人 Voice Over（報名單位：漢聲廣播電臺）

三、廣告獎

（一）商品類廣告獎

科博館—科學節RAP篇（參賽單位：全國廣播股份有限公司）

桂冠—好好說頓飯—便當篇（參賽單位：環球七福廣告有限公司）

張佑全小朋友（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）

販奇網—喜歡的蛋糕篇（參賽單位：全國廣播股份有限公司）

喜年來蛋捲—想念的滋味篇（參賽單位：中國廣播股份有限公司）

（二）非商品類廣告獎

2021反空汙公益廣告—看見未來篇（參賽單位：全國廣播股份有限公司）

我想媽媽疫起加油系列廣告之『手機裡的媽媽』篇（參賽單位：財團法人佳音廣播電台）

愛要及時—問卷篇（參賽單位：灰姑娘音樂製作有限公司）

遠離3C控八控控（參賽單位：城市廣播股份有限公司）

關懷視障同胞—黑貓篇（參賽單位：王子音樂出版社）

四、電臺品牌行銷創新獎

ICRT The Next Cover Artist西洋歌唱大賽（參賽單位：財團法人台北國際社區文化基金會）

《張開耳朵聽故事Bravo故事亭》廣播社群聲影體驗展（參賽單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）

獲得、付出、正循環—深耕下一代（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）

五、創新研發應用獎

台北之音廣播股份有限公司／廣播電台作業整合系統（報名單位：台北之音廣播股份有限公司）

財團法人客家公共傳播基金會／講客進鄉團— 5G多功能廣播整合系統 行動直播車（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會）

許健挺、賴婷鈴、蔡鳳婷／聆聽台灣聲景數位教材（報名單位：國立教育廣播電臺）

六、特別貢獻獎（得主）

丁文祺先生（藝名：丁文棋）

新聞來源

第56屆廣播金鐘獎入圍名單今揭曉、丁文棋榮獲特別貢獻獎（文化部）

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航