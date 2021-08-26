2021/08/26,
藝文

2021廣播金鐘獎入圍名單：56年來首見同志節目入圍，疫情之下展現新製作型態

2021廣播金鐘獎入圍名單：56年來首見同志節目入圍，疫情之下展現新製作型態
Photo Credit: 廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards

我們想讓你知道的是

2021廣播金鐘獎評審團最終選出126件作品入圍，將角逐26個獎項。其中又以國立教育廣播電台入圍27項成為入圍階段的最大贏家，入圍項目居於第二的則為內政部警政署警察廣播電台的10項入圍。

第56屆廣播金鐘獎昨（25）日宣布今年度入圍名單，由文化部次長李靜慧與不同世代廣播人林凡、陳零九、流氓阿德、北原山貓吳廷宏、端端（陳端慧）、小樹及評審團主委吳建恆共同揭曉110年度廣播金鐘獎入圍名單。

根據文化部影視及流行音樂產業局表示，今年廣播金鐘獎計有72家業者、856件作品參賽，報名總件數較去年的795件則更加提升，與今年金曲獎的報名件數提高一樣，都在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情底下展現了旺盛創作力。

今年廣播金鐘獎評審團由資深廣播人吳建恆擔任主任委員，評審團耗時2個多月的討論，最終選出126件作品入圍，將角逐節目獎、個人獎、廣告獎、電臺品牌行銷創新獎、創新研發應用獎等共26個獎項。其中又以國立教育廣播電台入圍27項成為入圍階段的最大贏家，入圍項目居於第二的則為內政部警政署警察廣播電台的10項入圍。

對於公營電台在入圍階段的領跑狀況，吳建恆表示：「其實公營和民營在入圍的比例沒有太大差別，我來自民營電台，我並不是很清楚公營電台給予節目的資源，但我們評審都是以內容為主，例如沒有過多資源的電台，但做出極有創意的內容，讓大家聽了之後很有收穫也很好，我想公營、民營並非今年評選的考量。」

至於「特別貢獻獎」的評審團則由王子龍擔任主任委員，並將其殊榮頒給從事廣播工作逾50年的丁文棋，這也是特別貢獻獎從缺兩年之後再度有人獲獎。

針對今年特別貢獻獎的給獎考量，王子龍表示丁文棋先生是台灣廣播發展的軌跡，並說：「今年有好幾位推薦人，真的非常激烈，評審委員經過詳細地討論之後，選擇了丁文棋，然而其中一定有遺珠。至於評審團認為丁文棋先生實至名歸，投入廣播50逾年，曾主持過多部膾炙人口的廣播節目與雜誌，現在仍舊在此行業努力，對廣播事業的貢獻不勝枚舉，例如民國78年他籌辦台北市廣播職業工會，爭取工作者勞健保的權益。之後更舉辦全國聽眾聯誼會、大型公益活動等等，跟聽眾互動也得到極大迴響。」

而針對疫情的影響，吳建恆表示本屆的報名時間是從2020年到2021年，這段期間恰好是台灣經歷疫情的時間點，各類型的節目都有具體的將疫情關係表現在節目的內容製作上，例如流行音樂節目，可以很清楚聽到來賓改用電話連線，也有些節目會製作穩定心情的音樂，更有居家工作的錄音方式，聲音的感覺有所變化也不同，疫情世代下的確大家都作出改動。

吳建恆更提到今年評選時觀察到的三大方向，第一為疫情現象、第二是新聲音的創意與熱情、第三是台灣進入多元族群社會，能聽到各類語言和不同的話題。吳建恆進一步表示：「大家應該沒有想到今年報名件數增加外，新人也輩出，聽節目時能感受到新鮮氣息。在入圍的作品中都能感受到愉悅跟理解知識。」

面對記者提問，吳建恆也有針對「客語節目」作出解釋：「今年在流行音樂節目跟類型的部分，客家的節目入圍滿多的，我個人印象深刻的是主持人的活力，即便聽不懂客語，但仍舊能帶動情緒，帶來勇氣和力量。」

最後，2019年5月17日，雖然是以專法實施，但台灣仍成為亞洲第一個同婚合法化的國家，而今年就能看到全國營業電台唯一的同志廣播節目《甲板日誌》入圍本屆廣播金鐘獎的「企劃編撰獎」，《甲板日誌》也是廣播金鐘獎創辦以來首個入圍的同志節目。

今年廣播金鐘獎的主視覺設計以「鐘」為主要元素，設計單位強調反璞歸真，整體視覺設計都以低調、內斂，去襯托那顆鐘，將光芒留給這些幕前幕後從業人員。「CO-STAR共響金鐘」也可在疫情時代詮釋為「新串連成為彼此的力量」視覺的亮點在金鐘背景中，設計師將每個獎項化作星座符號，代表幕前幕後的廣播人，每一份努力都能串連成星系，一同為彼此加油打氣。

頒獎典禮將於9月25日（六）晚間7時於國立國父紀念館舉行，觀眾可透過三立都會台、三立綜合台（MOD）收看直播；海外觀眾則可透過三立國際台同步收視，亦可透過Vidol、三立新聞網、YouTube、LINE TODAY等新媒體平台隨時隨地同步收看，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。

110年度廣播金鐘獎完整入圍名單

一、節目獎

（一）流行音樂節目獎

  • maqaquyash餐酒館（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
  • Sawali Music Style（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
  • 台語chill乎你聽（參賽單位：中國廣播股份有限公司）
  • 我是東西南北香蕉人（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會）
  • 音樂大輪轉（參賽單位：寶島新聲廣播電台股份有限公司）

（二）類型音樂節目獎

  • 阿卡人聲（參賽單位：國立教育廣播電臺）
  • 南風樂府第一階段（參賽單位：高雄廣播電臺）
  • 菁彩音樂bar（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）
  • 傾聽音樂（參賽單位：財團法人佳音廣播電台）
  • 蒙德里安調色盤（參賽單位：好家庭廣播股份有限公司）

（三）教育文化節目獎

  • 自然筆記（參賽單位：國立教育廣播電臺）
  • 食在有意思（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
  • 媒體來做客（參賽單位：國立教育廣播電臺）
  • 樂活模範生（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）
  • 稷下書聲（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

（四）兒童節目獎

  • i動物進行式（參賽單位：國立教育廣播電臺）
  • MIT生態道館（參賽單位：國立教育廣播電臺）
  • 小發現大科學（參賽單位：國立教育廣播電臺）
  • 夢想共和國（參賽單位：臺北廣播電臺）
  • 顛覆！故事STEAM（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）

（五）少年節目獎

  • Bunun tu tamasaz Hu Hu Hu!（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
  • 耳公探險隊（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會）
  • 技職ＭＶＰ（參賽單位：國立教育廣播電臺）
  • 青年轉動全球（參賽單位：國立教育廣播電臺）
  • 青春創學院（參賽單位：國立教育廣播電臺）

（六）社會關懷節目獎

  • 45度角的天空（參賽單位：漢聲廣播電臺）
  • 人生路歌聲情（參賽單位：國立教育廣播電臺）
  • 城市的光影（參賽單位：國立教育廣播電臺）
  • 客家妹來打卡（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會）
  • 新生報到—我們在台灣（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）

（七）藝術文化節目獎

  • 吹著南島的風（參賽單位：嘉樂廣播事業股份有限公司）
  • 客庄優勝美地（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會）
  • 張大春泡新聞—我們的老台北（參賽單位：台灣全民廣播電台股份有限公司）
  • 源~藝識（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
  • 寶島記事簿（參賽單位：國立教育廣播電臺）

（八）生活風格節目獎

  • 地方創生實驗室（參賽單位：國立教育廣播電臺）
  • 我在山上天氣晴（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
  • 怪奇職業學園（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
  • 美好生活提案所（參賽單位：漢聲廣播電臺）
  • 原味廚戀（參賽單位：望春風廣播股份有限公司）

（九）社區節目獎

  • 大地采風（參賽單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）
  • 幸福藏寶圖（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）
  • 雲林抵家（參賽單位：正聲廣播股份有限公司雲林廣播電臺）
  • 微笑宜蘭（參賽單位：宜蘭中山廣播股份有限公司）
  • 愛上新竹（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）

（十）廣播劇獎

  • Listen 看得見的廣播劇（參賽單位：國立教育廣播電臺）
  • 空中故事館（參賽單位：正聲廣播股份有限公司臺中廣播電臺）
  • 時代劇場《大湧來拍岸—台灣子婿馬偕》（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）
  • 假日聽電影（參賽單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）
  • 戀戀曾文溪（參賽單位：曾文溪廣播電台股份有限公司）

（十一）單元節目獎

  • 世界，因你更精彩（參賽單位：好家庭廣播股份有限公司）
  • 技職翻轉人生（參賽單位：國立教育廣播電臺）
  • 走！去部落聽兒歌（參賽單位：正聲廣播股份有限公司臺東廣播電臺）
  • 青春給了誰（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
  • 家的味道（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

二、個人獎

（一）流行音樂節目主持人獎

  • 小樹／Street Voice未來進行式（報名單位：飛碟廣播股份有限公司）
  • 邵大倫／音樂大輪轉（報名單位：寶島新聲廣播電台股份有限公司）
  • 黃介文／Voice to the world（報名單位：財團法人中央廣播電臺）
  • 黃連煜／我是東西南北香蕉人（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會）
  • 墨鏡哥【甘仲維】／放肆音箱（報名單位：漢聲廣播電臺）

（二）類型音樂節目主持人獎

  • 宋菁玲／菁彩音樂bar（報名單位：財團法人中央廣播電臺）
  • 咖啡貓【楊盈箴】／傾聽音樂（報名單位：財團法人佳音廣播電台）
  • 阿Kim【邱廉欽】／欽點客music（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會）
  • 閻正天／風中的樂音（報名單位：好家庭廣播股份有限公司）
  • 譚志薏、戴伸峰／弦外之音（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

（三）教育文化節目主持人獎

  • Xuzi富士蘭、阿將／原民你我他、教育0（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
  • 林夢萍、謙謙【宋佳謙】／食在有意思（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）
  • 邱雯琳／跈等Wenny去遊尞（報名單位：新客家廣播事業股份有限公司）
  • 范欽慧／自然筆記（報名單位：國立教育廣播電臺）
  • 楊照【李明駿】／楊照談書（報名單位：臺北廣播電臺）

（四）兒童節目主持人獎

  • Maruko姐姐【張琦蓁】／夢想共和國（報名單位：臺北廣播電臺）
  • 小青姐姐【李曉卿】、蒸氣哥哥【李知昂】／顛覆！故事STEAM（報名單位：竹科廣播股份有限公司）
  • 小茱姐姐【施賢琴】／小發現大科學（報名單位：國立教育廣播電臺）
  • 北原山貓【吳廷宏】、吳亦偉、吳蔚恩／唱歌學族語、三貓教你唱（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
  • 唐妮、陳玥燊、張宸瑋／MIT生態道館（報名單位：國立教育廣播電臺）

（五）少年節目主持人獎

  • k博士【錢偉鈞】、小魚【邱珮瑜】／Crazy實驗室（報名單位：國立教育廣播電臺）
  • 季潔【蔡宜穎】／技職ＭＶＰ（報名單位：國立教育廣播電臺）
  • 阿芹妹【鍾依芹】、阿凱翔【張凱翔】／耳公探險隊（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會）
  • 屠潔／開箱職人bar（報名單位：財團法人中央廣播電臺）
  • 葳葳【黃薰葳】／青春幫幫忙（報名單位：正聲廣播股份有限公司）

（六）社會關懷節目主持人獎

  • 王淑榮、鄒佳晶／新生報到—我們在台灣（報名單位：竹科廣播股份有限公司）
  • 世昌【洪世昌】／人生路歌聲情（報名單位：國立教育廣播電臺）
  • 梁兄哥【梁明達】／這些人與那些人（報名單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）
  • 袖子【余秀芷】／45度角的天空（報名單位：漢聲廣播電臺）
  • 雅柏【黃柏諺】／城市的光影（報名單位：國立教育廣播電臺）

（七）藝術文化節目主持人獎

  • 阿布絲伊斯坦大／源~藝識（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
  • 阿田教授【廖新田】、土豆仁【王裕仁】／寶島美術館（報名單位：國立教育廣播電臺）
  • 陳煒智／臺灣電影筆記（報名單位：竹科廣播股份有限公司）
  • 謝哲青／音樂心旅行（報名單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）
  • 蘇瓦那【蘇瓦那恩木伊·奇拉雅善】／職人藝事變（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

（八）生活風格節目主持人獎

  • Elsa【陳思穎】、徐梅／臺灣練習曲（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）
  • 吳若權／媒事來哈啦（報名單位：財團法人富邦文教基金會）
  • 豆子【賀正邦】／MIDNIGHT YOU & ME（報名單位：中國廣播股份有限公司）
  • 梁瓊丹、陽氏萃恒／哈囉！聽見東南亞（報名單位：姊妹傳播事業有限公司）
  • 蕭彤雯／生活同樂會（報名單位：飛碟廣播股份有限公司）

（九）社區節目主持人獎

  • 王靚慧／大地采風（報名單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）
  • 余玫／微笑宜蘭（報名單位：宜蘭中山廣播股份有限公司）
  • 洪惠冠、蔡榮光／愛上新竹（報名單位：竹科廣播股份有限公司）
  • 暖暖【李宣萱】／雲林抵家（報名單位：正聲廣播股份有限公司雲林廣播電臺）
  • 溫士凱／客庄花路米/客庄Follow Me（報名單位：環宇廣播事業股份有限公司）

（十）企劃編撰獎

  • Lucy【陳珮茹】、Lulu【盧俊諺】、Emma【陳怡安】、士玶【黃士玶】、賴可【賴冠宇】／真的假的！？（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）
  • 依娜【黃怡馨】、果果【郭婉婷】、張辰／福爾摩斯Going！（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）
  • 迪克【蕭岷峯】、安迪【王士堅】、喬瑟琳【陳穎萱】／甲板日誌（報名單位：基隆輕鬆廣播電台股份有限公司）
  • 徐進輝、謝祥釋、楊子萱、施子涵、廖芷儀、朱禹任、江麗妮、姚宛妤／媒體素養微劇場（報名單位：國立教育廣播電臺）
  • 許健挺、蔡鳳婷、施賢琴、黃柏諺、林芳如／聽見。愛。劇場（報名單位：國立教育廣播電臺）

（十一）音效獎

  • 成春福／RTI劇場（報名單位：財團法人中央廣播電臺）
  • 林彥宇、施嘯天、蔡嘉哲、張詠欣／空中故事館（報名單位：正聲廣播股份有限公司臺中廣播電臺）
  • 徐進輝、謝祥釋、楊子萱、施子涵／Listen 看得見的廣播劇（報名單位：國立教育廣播電臺）
  • 高菁霞／鑼聲若響（報名單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）
  • 墨鏡哥【甘仲維】、王中彥／鮮聲奪人 Voice Over（報名單位：漢聲廣播電臺）

三、廣告獎

（一）商品類廣告獎

  • 科博館—科學節RAP篇（參賽單位：全國廣播股份有限公司）
  • 桂冠—好好說頓飯—便當篇（參賽單位：環球七福廣告有限公司）
  • 張佑全小朋友（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）
  • 販奇網—喜歡的蛋糕篇（參賽單位：全國廣播股份有限公司）
  • 喜年來蛋捲—想念的滋味篇（參賽單位：中國廣播股份有限公司）

（二）非商品類廣告獎

  • 2021反空汙公益廣告—看見未來篇（參賽單位：全國廣播股份有限公司）
  • 我想媽媽疫起加油系列廣告之『手機裡的媽媽』篇（參賽單位：財團法人佳音廣播電台）
  • 愛要及時—問卷篇（參賽單位：灰姑娘音樂製作有限公司）
  • 遠離3C控八控控（參賽單位：城市廣播股份有限公司）
  • 關懷視障同胞—黑貓篇（參賽單位：王子音樂出版社）

四、電臺品牌行銷創新獎

  • ICRT The Next Cover Artist西洋歌唱大賽（參賽單位：財團法人台北國際社區文化基金會）
  • 《張開耳朵聽故事Bravo故事亭》廣播社群聲影體驗展（參賽單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）
  • 獲得、付出、正循環—深耕下一代（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）

五、創新研發應用獎

  • 台北之音廣播股份有限公司／廣播電台作業整合系統（報名單位：台北之音廣播股份有限公司）
  • 財團法人客家公共傳播基金會／講客進鄉團— 5G多功能廣播整合系統 行動直播車（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會）
  • 許健挺、賴婷鈴、蔡鳳婷／聆聽台灣聲景數位教材（報名單位：國立教育廣播電臺）

六、特別貢獻獎（得主）

丁文祺先生（藝名：丁文棋）

新聞來源

第56屆廣播金鐘獎入圍名單今揭曉、丁文棋榮獲特別貢獻獎（文化部）

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航

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