常搞錯的driver用法：Sunday driver不是星期天司機，Daily driver也不是每天開車的人

Michael和外籍同事開車去拜會客戶,路上車不多,但前面有個人開得慢條斯理,卻又無法超車。此時,同事說:Such a Sunday driver!

Michael心想,今天又不是星期天,怎麼是Sunday driver? 難道星期天開車就要慢慢來嗎?

Sunday driver

(X)星期天司機

(O)開車太慢的人、不太常開車的新手

Sunday driver是指不常開車的生手,如果平常都不開車,只在星期天才開車,技術肯定不會太好,這是一個生動的比喻。

I wish I could get around this guy in front of me. He is going too slow and must be a Sunday driver. 我真希望我能超過前面那輛車,那人開得太慢了,簡直不會開車。

Daily driver

(X)每天開車的司機

(O)每天要用的科技產品,大部份指手機

Daily driver原意是指車子,因為每天都會用得到,所以有daily driver之稱。但現在大家每天最常用到的科技產品非手機莫屬。如果常看Youtube上的科技產品開箱評論,就會聽到評論者用daily driver來形容最新的手機、平板或電腦。

This iPad remains my daily driver because it’s light and it can run tasks quickly. 這台iPad是我的日常配備,因為它十分輕巧而且運作很快。

Backseat driver

(X)做在後座的司機

(O)亂出主意者

很多人有過這種經驗:你開車的時候,旁邊的人一直指指點點,這種人在英文裡有個傳神的說法,就叫做backseat driver,指亂出主意的人。用法及例句:

I don’t need any backseat driver on this project.

我可不需要什麼亂出主意的人對這個計畫指指點點。

It is expected that the former CEO will be a backseat driver on the company's board.

人們預料前任執行長會對董事會指手畫腳。

In the driver’s seat

(X)坐在駕駛座上

(O)處於優勢或掌控局勢

In the driver’s seat字面是「坐在駕駛座」,引申意思就是「事情由某人掌控」。用法及例句:

Now he knows he's in the driver's seat and can wait for a better deal. 他知道自己目前掌握局勢,可以等到更好的條件。

