2021/08/29,
生活

常搞錯的driver用法：Sunday driver不是星期天司機，Daily driver也不是每天開車的人

常搞錯的driver用法：Sunday driver不是星期天司機，Daily driver也不是每天開車的人
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

Daily driver原意是指車子，因為每天都會用得到，所以有daily driver之稱。但它在近幾年有另一個意思。

Michael和外籍同事開車去拜會客戶，路上車不多，但前面有個人開得慢條斯理，卻又無法超車。此時，同事說：Such a Sunday driver!

Michael心想，今天又不是星期天，怎麼是Sunday driver? 難道星期天開車就要慢慢來嗎？

Sunday driver

（Ｘ）星期天司機
（Ｏ）開車太慢的人、不太常開車的新手

Sunday driver是指不常開車的生手，如果平常都不開車，只在星期天才開車，技術肯定不會太好，這是一個生動的比喻。

I wish I could get around this guy in front of me. He is going too slow and must be a Sunday driver.

我真希望我能超過前面那輛車，那人開得太慢了，簡直不會開車。

Daily driver

（Ｘ）每天開車的司機
（Ｏ）每天要用的科技產品，大部份指手機

Daily driver原意是指車子，因為每天都會用得到，所以有daily driver之稱。但現在大家每天最常用到的科技產品非手機莫屬。如果常看Youtube上的科技產品開箱評論，就會聽到評論者用daily driver來形容最新的手機、平板或電腦。

This iPad remains my daily driver because it’s light and it can run tasks quickly.

這台iPad是我的日常配備，因為它十分輕巧而且運作很快。

Backseat driver

（Ｘ）做在後座的司機
（Ｏ）亂出主意者

很多人有過這種經驗：你開車的時候，旁邊的人一直指指點點，這種人在英文裡有個傳神的說法，就叫做backseat driver，指亂出主意的人。用法及例句：

I don’t need any backseat driver on this project.
我可不需要什麼亂出主意的人對這個計畫指指點點。

It is expected that the former CEO will be a backseat driver on the company's board.
人們預料前任執行長會對董事會指手畫腳。

In the driver’s seat

（Ｘ）坐在駕駛座上
（Ｏ）處於優勢或掌控局勢

In the driver’s seat字面是「坐在駕駛座」，引申意思就是「事情由某人掌控」。用法及例句：

Now he knows he's in the driver's seat and can wait for a better deal.

他知道自己目前掌握局勢，可以等到更好的條件。

本文經世界公民文化中心授權刊登，未經同意請勿轉載

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責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航


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