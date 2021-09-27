日本婚慶產業遭受晚婚化與少子化夾擊，疫情下形勢又更加嚴峻

帝國資料庫（TDB）公司公布的資料顯示，在2020年4月至12月期間迎來2020財年決算期的178家日本婚慶公司中，171家（96.1％）同比收入減少。2019年度時，同比收入減少的企業為51家（28.7％），2020年度市場需求的下滑狀況十分突出。

可以認為，疫情蔓延導致民眾普遍居家防疫，紛紛推遲或取消婚禮，對婚慶公司造成了嚴重影響。

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調查對象為全日本各地2018年度到2020年，三個年度收入業已確定的婚慶公司。

觀察2020年度收入出現同比減少的171家企業的降幅分布（10個區段）可以發現，「降幅在20％到29％之間」的企業最多，占比為53.2％。從年度收入規模（4個區段）來看，不足50億日圓的企業中，90％以上收入減少，可見企業規模越小，收入減少的企業占比越高。

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東京都和大阪府等地已經發布數次緊急狀態宣言，新冠疫情的結束遙遙無期。因此，帝國資料庫分析認為，對於婚慶行業來說，預計2021年度也將是形勢嚴峻的一年。加上原本就面臨少子化和晚婚化等問題，可能會有越來越多的企業業績惡化、停業或者倒閉。

據說，日本的結婚儀式是近代以後，從20世紀初期開始在平民百姓之間流行起來的。

戰後，在神社舉行的「神前式」婚禮和在教堂舉行的「基督教式」婚禮成為主流，婚禮之後接著在會場或酒店舉行婚宴的做法逐漸盛行。近年來，拋開宗教色彩，選擇在酒店或庭園舉行，由列席賓客充當證婚人的「人前式」婚禮，以及在海外舉行的「度假式」婚禮也很受歡迎。

舉辦婚禮的高峰期主要是春季和秋季。現在也有精簡儀式和婚宴、壓縮預算的「簡樸結婚」，以及只辦結婚手續不辦婚禮的「無儀式結婚」，結婚方式正變得日趨多樣化。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航