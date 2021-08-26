【東京帕運戰況】中華隊10位選手參加6項運動，桌球盧碧春、程銘志雙雙晉級8強

東京帕運於24日揭幕，本次共有10位選手代表台灣參加6個運動種類，各項賽事如火如荼展開，教育部也在臉書上為選手加油打氣。

今（26）日為開幕後第二天，出賽的台灣選手包括：

8:40 桌球男子單打TT5級 程銘志選手

12:40 桌球女子單打TT4級 盧碧春選手

15:40 桌球女子單打 TT10級 田曉雯選手

女子桌球盧碧春拿下帕運生涯首勝，晉級8強賽

58歲女子桌球選手盧碧春於上一屆里約帕運一勝難求，今年持續參加東京帕運，今日於TT4級單打小組賽第2戰，以3比1擊敗英國選手貝里，成功晉級下一輪淘汰賽。

《中央社》報導，揮別昨日輸球的陰霾，盧碧春今天首局後來居上，以11比9拿下，但次局遭對手以11比6扳回一城，接著第3局守住領先優勢，以11比6率先聽牌，第4局乘勝追擊，以11比9收下勝利。

盧碧春目前世界排名第10名，由於自幼罹患小兒麻痺、不良於行，42歲那年在老公和家人鼓勵之下，開始了她的桌球之路。盧碧春多次披上國手戰袍，在2014年仁川亞帕運勇奪女單TT4級銅牌，4年後的雅加達亞帕運則拿下單打銀牌。

副總統賴清德在臉書發文表示，原先在資格賽時，盧碧春曾以為自己不能參賽，因此曾崩潰大哭，甚至想過放棄桌球，幸運的是能以遞補身份取得帕運參賽資格，也成為代表團中最年長的選手。盧碧春曾說要拚給家人看、用自己的路給孫子做榜樣，賴清德也恭喜盧碧春力退英國選手，成功晉級8強賽事。

男子桌球程銘志分組賽1勝1敗，挺進8強賽

台灣桌球選手程銘志今（26）於桌球TT5級單打小組賽第2戰戰況一面倒，以0比3輸給英國選手杭特-史派維（Jack Hunter-Spivey），小組賽戰績以1勝1敗作收。而據《聯合報》報導，杭特-史派維又在下午擊敗比利時選手，拿下連2勝和分組龍頭，因此將帶著程銘志一起晉級8強賽。

Photo Credit: 中央社

《中央社》報導，從小就開始練桌球的程銘志，曾是青少年桌球國手，在退休後轉任國小教練，培育後進，但卻因一場車禍，左腳被迫截肢。在家人鼓勵下，程銘志再拾球拍，改練輪椅桌球，並透過苦練找回對球的感覺，他在2016年里約帕運率男團拿下銀牌，去年在TT5級世界排名一度登上第一，目前排名仍高居第2，這次前進帕運，繼續爭取榮耀。

田曉雯連兩天直落3獲勝，目前暫居分組第1

田曉雯今天擊退世界排名第3、上屆里約帕運銀牌的澳洲選手楊倩，以11比9、13比11與12比10三局連勝贏得勝利，分組賽收下2連勝。儘管今日賽事相當拉鋸，目前田曉雯仍居C組排名第1名。明天為分組最後一場比賽，田曉雯預定於下午對上中國選手趙小靜。

上屆里約帕運楊倩代表中國出賽，前兩屆帕運單打賽事都拿下銀牌，2017年則轉籍到澳洲，並在今年帕運首度代表澳洲出賽。

田曉雯目前就讀高雄大學運動競技學系，出生後右手神經萎縮，無法翻正及舉高，小學剛開始學習桌球時，因為身體不協調、經常跌倒，也無法順利擊球。但是她並不氣餒，苦練左手持拍，持續精進球技，曾在2018年雅加達的亞帕運桌球團體賽中，與林姿妤搭檔拿下女雙銀牌，這次也一同出戰東京帕運。

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責任編輯：許靜之

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