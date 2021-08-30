2020年日本軍事支出5.3兆日圓位列全球第九，美中印高居前三名

總部位於瑞典的斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI），公布了2020年全球軍事支出相關調查結果。

統計資料顯示，日本的軍費支出為491億美元（約5兆2620億日圓），和上一年一樣位列全球第九名。據推算，全球軍事支出同比成長2.6％，達到1兆9810億美元（約213兆日圓），創下開始連續統計的1988年以來的最高水準。

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全球軍費支出最多的10個國家中，美國以7780億美元高居榜首，推算軍費為2520億美元的中國和729億美元的印度分列第二、三位，之後依次是俄羅斯、英國、沙烏地阿拉伯、德國、法國、日本、韓國，陣容和上一年幾乎一致。前15個國家的合計軍費支出為1兆6030億美元，占到全球軍費總支出的81％。

1988年時，日本的軍費支出為3兆6700億日圓，1990年突破4兆日圓，整個90年代始終處於成長狀態。21世紀第一個10年以後，整體在5兆日圓左右波動，2019年和2020年連續兩年超過5兆2000億日圓，近幾年保持著略微成長的趨勢。

1988年至2020年期間，日本軍費支出在GDP中所占的比例始終保持在0.9到1.0％的水準。2020年全球軍費支出在GDP總規模中所占的比例為2.4％，軍費支出大國美國為3.7％，中國推測為1.7％，印度為2.9％。

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責任編輯：羅元祺

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