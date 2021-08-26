2021/08/26,
健康

今日本土新增2例、死亡2例，195萬劑BNT疫苗近期到貨，優先進校園提供12至18歲學生施打

今日本土新增2例、死亡2例，195萬劑BNT疫苗近期到貨，優先進校園提供12至18歲學生施打
Photo Credit: 指揮中心

我們想讓你知道的是

陳時中表示，未來疫苗抵台後，規劃在校園內設置接種站，並將從18歲開始往下施打到12歲，學生施打前需要繳交家長同意書。指揮中心也將會在疫苗平台上新增輝瑞BNT的疫苗選項，待12至18歲學生族群施打完成，視情況會開放給其他登記者依第1至第10類與年齡順序施打。

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布新增2例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確診、6例境外移入，另增死亡病例2例。指揮官陳時中表示，今日新增2例確診患者分別居住於台北市與新北市，在進入隔離前採檢皆為陰性，對社會影響不大。

本土新增2例、死亡新增2例

指揮中心表示，今日新增之2例本土病例，其中案16055為越南籍30多歲男性，因曾接觸確診者， 8月19日由衛生單位安排採檢並進行居家隔離，8月25日出現喉嚨痛、喉嚨癢及頭痛症狀，於今日確診，Ct值為14.9。

案16056則為本國籍20多歲女性，因曾接觸確診者，8月16日由衛生單位安排採檢並進行居家隔離，8月17日出現喉嚨癢及咳嗽症狀，並於隔日緩解，8月25日接受隔離期滿前採檢，於今日確診，Ct值24。由於2例個案隔離期間未與他人接觸，且就醫期間之相關接觸者均有適當防護，故皆無匡列接觸者。

而今日新增2例死亡個案中，案14517為80多歲男性，具慢性病史、無相關活動接觸史；6月23日因發燒就醫，6月24日採檢並住院隔離治療，6月25日確診，8月4日解除隔離，8月20日死亡。案14837為70多歲男性，具慢性病史及其他確診個案接觸史；6月27日因出現咳嗽、疲倦症狀就醫採檢，6月28日住院隔離治療，6月29日確診，7月14日解除隔離並出院，8月20日因其他原因死亡。

0826_COVID-19每日死亡個案數目

5月11日至8月24日累計公布1萬4739位確診個案中，已有1萬3644人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.6%。

指揮中心也公布，昨（25）日有8萬3635人接種疫苗，目前疫苗覆蓋率達41.24％、劑次人口比為44.72（劑／每百人）。陳時中表示，會努力達成年底疫苗覆蓋率達七成的目標，但是否會調整入境規定仍須視情況再決定。

0826_COVID-19_疫苗累計接種數目與覆蓋率

BNT疫苗優先給12-18歲學生，直接於校園內施打

陳時中指出，有望於近期到貨的195萬劑輝瑞BNT疫苗來自上海復星代理，因為在中國無法使用而對外轉售，在台積電、鴻海、慈濟與指揮中心努力爭取之下才成功購得。陳時中也證實，這批疫苗上會有「復必泰」的簡體字字樣，先前計畫內購買的1500萬劑則維持不會出現復必泰標籤，兩者同樣都由德國原廠製造。

陳時中表示，未來疫苗抵台後，規劃在校園內設置接種站，並將從18歲開始往下施打到12歲，學生施打前需要繳交家長同意書。指揮中心也將會在疫苗平台上新增輝瑞BNT的疫苗選項，待12至18歲學生族群施打完成，視情況會開放給其他登記者依第1至第10類與年齡順序施打。

高端接種累計4例死亡，分屬3不同批號

發言人莊人祥表示，昨日接種高端疫苗後產生不良反應的事件有18起，包括3例死亡與15例非嚴重個案。目前累計共4例死亡，其中已知1例具慢性病史、1例主動脈剝離與1例有吸食毒品紀錄，分屬3個不同批號，並非同一批疫苗，死因是否與疫苗相關尚待判斷。

0826疑似疫苗嚴重不良反應比例

陳時中指出，高端開打第一天8月23日報到率為92.8%，24日則為90.2%，確實有減少的狀況，但這並非「緩打潮」，目前也沒有公告疫苗批號的必要。

4例死亡個案中，作家陸之駿的解剖結果為主動脈剝離。醫療應變組副組長羅一鈞指出，該案主動脈根破裂後影響到心包填塞，導致血壓急速降低，合併心因性休克，但確切死因仍須待法醫釐清；另外3例死亡個案尚需等待司法相驗和家屬意願調查。

此外，今日有彰化大學生施打完疫苗後發生全身癱軟的情況，莊人祥表示目前了解為這名學生睡眠不足、沒有吃早餐，可能是暈針情形，指揮中心將再加強衛教說明。

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責任編輯：許靜之
核稿編輯：翁世航


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