從《巫師與先知》看台灣環保先驅林俊義（下）：「反核是為了反獨裁」成為台灣生態政治學的重要論述

文:林益仁(台北醫學大學人文創新與社會實踐研究中心主任)

四、知識與政治:高爾街(Gower Street)上的片段記憶

我在1994年再次回到University College London攻讀地理學博士,能夠進入英國名列前茅的地理系就讀,是我從來也想不到的事。我在1990年得到UCL生物系的博士班入學許可,因爲獎學金的緣故,轉進去念英國最老牌的自然保育碩士學程,這個學程的設立跟二次大戰後著名的Julian Huxley爵士的鼓催有關。

我的博班指導教授,生物系的遺傳學講座教授R. J. Berry推薦我先去念這個碩士班,此外答應我安排去倫敦動物園的分子生物學實驗室去學抽DNA的技術。在課程裡,我遇見了同校的地理學者Carolyn M. Harrison,她在帶領我們到工業革命的起源地旅行中引導我進入人文地理的學習,後來我得到她的支持在英國轉念地理學了。

1994年我剛到倫敦不久,在高爾街附近的學校電腦中心收取電子郵件。高爾街上的Darwin Building是生物系的系館,也是達爾文在倫敦的故居。我收到一封信,是林俊義老師寄來的。在此之前,我們已經許久沒有聯絡,這封信來得意外。信中的內容大致如下:…I am assuming the director of EPA…然後,林老師希望我可以考慮回去擔任他的秘書,一起打拼。

初看到信,我連EPA都還搞不清楚,後來才知道他即將要出任剛選上台北市長的陳水扁先生的環保局局長。這件突然的事讓我猶豫了一段時間,我必須承認老師對我的啟蒙不僅是在學術思想上,更是在對於社會與政治的關懷上,如今似乎是一個政治實踐的機會來臨了,是否要接受這樣的呼召呢?

我一下子陷入兩難。在另一方面,我再度來到倫敦,選擇放棄紐約大學演化遺傳學博士班的全額獎學金,再度跑到UCL自費且轉行念地理學博士,是人生的重要抉擇,是否就該因此中斷呢?幾經思考之後,我很婉轉地寫信解釋且回絕了老師的邀請,心中當然覺得有不少歉意與遺憾。

至此,我就專注地走向學術轉型的道路,但其實林老師的演化學與生態學哲思都還是在我的地理思想研習當中不斷地影響著我,特別是他曾經在課堂上介紹美國科學史家Lynn White Jr. 的"The Historical Roots of Our Ecological Crisis"(我們生態危機的歷史性根源)一文批判基督教思想的文章,更是我博士論文的重要文獻。我越是在國外的學術深入,越感受到林老師帶給我們的「新知」完全沒有落後的現象,反而我可以講出一些關於台灣脈絡的獨特發展。

事隔多年之後,1999年我回到台灣,在世新大學的社會發展研究所任教,在這裡的同事或是夥伴有更多認識林老師的人,才發現林老師有許多左派的朋友。隔年,總統大選中央政權第一次轉移,林老師又獲邀擔任環保署署長,當時我以生態關懷者協會理事長的身份接待美國環境哲學家J. B. Callicott在台灣進行學術演講,他們兩位也是舊識,於是很自然成為環保署的座上賓,並且在署內發表專題演講,當時我是擔任Callicott教授的翻譯。署長親自擔任主持人,我發現學生時代台上意氣風發且神采飛揚的教授學者似乎再度重現,他講的話好像沒有比Callicott來得少。

談話內容觸及許多的勉勵,希望環保署的官員們不要只著重於技術面的考究,必須多一點環境價值的審思與人文精神的注入,我在現場心想他把官府當成課堂似乎太過天真,但也一方面欽佩這就是我所認識的林老師。演講完畢,我們一起搭電梯回到他的辦公室,他意味深長地跟我講一句話,說:「林益仁,你不一樣了喔,做得很好。」我愣了一下,心中感到一陣溫暖,一向嚴厲自持的指導教授這樣講話,自然是勉勵的成分居高,我趕快把話題帶開,一方面也感謝他一路上的指導。

心想,其實就是老師一向鼓勵學生獨立求知的精神,才造就我在學術上不斷冒險與跨域的性格,雖然成就很微薄,但重點不是在成果,而是那個點滴在心頭且刻骨銘心的過程。但回頭一想,如果當時答應老師回來擔任秘書,又會是怎樣的人生風景呢?

五、社會的關懷:反核就是反獨裁

2003年,我應徵靜宜生態系的教職,系上資深的前輩問了我一個相當尖銳的問題,這問題是「請評論林俊義教授因為2000年政黨輪替,在立法院備詢時說政治民主化後,現在可以不用反核的說法」。眾人皆知,「反核是為了反獨裁」是林俊義老師的名言,考官有點要試試我這個林老師的學生究竟怎樣面對老師的話與事理對錯之間的抉擇。其實,當時這個新聞報導出來,環境運動界確實一片譁然,而我並未親自問過他這回事。

我記得我的回答是,林老師的說法是經過媒體的傳播,我無法確知他的完整想法,也可能無法討論這個說法。但果真因為政黨輪替,就可以不用反核,我個人是反對的,我認為核電科技與產業的獨裁體質與結構不會因為政黨輪替就輕易地改變的。其實,在靜宜生態系受到林老師影響的同事也不少,問這樣的問題純粹是對事不對人,此外也是承繼了他一貫批判的學問態度,我們在他的課堂上就很喜歡以「詰難」的方式來跟老師「答嘴鼓」,他也歡迎我們挑戰他。

多年後,我有機會在他關渡的寓所拜訪時,再度問起這樣的事。他才娓娓道來,當時在質詢時確實意猶未盡,但卻也因此就這樣被斷章取義了。他指出,政黨輪替當然有機會將台灣的政治帶往更民主而不獨裁的方向,但在核電的背後那些台電的科技官僚專家體系以及核電本身這種科技背後的獨裁確實是他一直反對的,但是在當時的質詢卻無法詳細說明,我懷疑記者也不會想聽這些複雜的討論。2000年政黨輪替後的核四風波,簡化為正反兩邊對立的氛圍,本身就是一個認識與抉擇上的災難。在激烈的攻防過程,並沒有促成整個社會對於核電之於台灣社會有更多的了解。

2004年,我開始在靜宜大學生態所傳授「生態政治學」(Political Ecology)這門課,生態政治直探不同社會群體對於環境的認知具有不同的價值觀點,這些價值觀點的衝突背後有著複雜的權力關係運作,而這些運作的結果所導致的社會正義與資源永續的問題是值得關切的議題。我一直以為林老師的「反核是為了反獨裁」論述是台灣生態政治學的重要論述,在生態政治中如何作為一個「公民」與「台灣人」的課題構成他反獨裁與追求民主的基調,相當值得認真地考究。

除此以外,他的文集中「政治的邪靈」「台灣公害何時了」「自然的紅燈」「科學中立的神話」都是一篇篇台灣早期環境意識發展的歷史證言。中研院蕭新煌教授曾經將台灣的環境運動分成「軟路線」與「硬路線」兩種,林老師顯然是後者,針對環境破壞背後的政治權力結構毫不畏懼地批判,並且親身參與在政治實踐當中的作法,都樹立了學界的特殊典範。

六、信仰的抉擇:Shalom (下樂姆),願你平安

幾年前,我到關渡林俊義老師的寓所拜訪,當我們天南地北聊開之時,他因為知道我的信仰背景,就給了我一本小冊子,叫做「下樂姆」。問我,知道有這一本雜誌嗎?雖然已經退休,但是在他那裡隨時都可以發現一些你所未知之事,他的知識探求層面真的不是普通地廣。

「下樂姆」,是希伯來文shalom的音譯,是猶太人常用的祝福話語,平安的意思,這一本雜誌是由鄭廷憲教授苦心經營的一本基督教思想的小冊子。「下樂姆」受到日本的無教會主義影響,強調不需要受到教會組織與制度的約束,獨立研究聖經的奧義並廣傳福音,「下樂姆」集結了這類思想的台灣基督徒,在日本最重要的人物之一是內村鑑三,他的學生之一,也是無教會主義者,就是極力批判日本帝國主義的人道主義者,曾擔任過東京大學校長的矢內原忠雄。「下樂姆」透過原典的聖經考察,積極的文字工作,傳遞聖經在當代社會的啟發與意義,林老師很欣賞且希望我多加留意。我很慚愧沒聽過這本小冊子,但是關於日本無教會主義的思想卻是多所聽聞。

其實,我之所以一直親近林老師,一方面是東海生物系學生的緣故,但另一方面更重要的是在長老教會長青團契1980年代的氛圍。在1980年代的台灣做為大學生,我的民主政治啟蒙是在教會的大專團契裡,並非在當時封閉的校園內。林老師常常是團契與教會邀請的講師,所以往往我也很好奇他的基督信仰態度。

雖然很多人還是認為林老師是一位基督徒教授,但我知道他對於基督教並非照單全收的,換句話說,他始終採取一種帶有濃厚啟蒙與人文思想的理性批判態度在檢視著自己的基督教信仰,明顯的例子是如何融合演化論與基督教思想,以及批判帝國與殖民主義與基督教的關係。這兩個問題當然也在我的生命中長期盤踞,比較貼切地講,林老師應該是一個帶有極高批判意識與自我反省力的基督徒。那麼,他會接觸到「下樂姆」的無教會主義追隨者就沒有太過於意外了。

回到當代的演化與生態思潮,這是林老師的專業本行,我意外地跑到一個基督教大學的生物系唸書,似乎也是冥冥當中必須面對這些思潮與信仰的關係。其實這方面的探索,我跟另外一位指導教授歐保羅老師討論的比較多,後來到英國追隨的指導教授,曾任林奈學會會長的R. J. Berry給我更多的養分,他作為倫敦大學生物系的遺傳學講座教授,同時護衛著達爾文的演化論與自己的基督信仰,並撰寫專書來回應這些令人困擾的議題。

林老師教導我用批判的眼光,這種批判並非惡意的批評,而是有意識地分辨事理背後的真正價值所在,對於複雜的基督教歷史與教會發展,當然不是所有的作為都是合理且合乎正義的,他給我們閱讀1967年在Science出版,科技史家Lynn White Jr. 所寫的"The Historical Roots of Ecological Crisis"便是一例。我在念博士班時還特別將這篇文章翻譯成中文,刊登在曠野雜誌上。Lynn White Jr. 正是一個自由派的基督徒學者,但是他卻是猛力地批判某些基督教思想的內容,引發了極大的爭論,後來還間接導引出生態神學的領域。

在新書中,曼恩用了相當大的篇幅在講達爾文演化論者與基督教護教者對峙的一個著名故事,就是有暱稱「達爾文的看門狗」的著名英國學者湯瑪士.赫胥黎(Thomas Huxley)與英國大主教山姆.威爾伯福斯(Samuel Wilberforce)的大辯論。曼恩說,演化學的教科書常常說在那場辯論中赫胥黎用科學的理性教訓了大主教的說法,是嚴重的誤導,也忽略了大主教在辯論中提出了一個嚴肅且理性的問題。

這個問題是,人究竟與其它生物有何不同?按照演化論,人與其它非人有親緣關係,人的出現是演化天澤的作用產物。既然如此,人的理性能力真的能超越自然的選汰嗎?也就是說,赫胥黎高舉科學的理性,認為這是解釋世界現象包括人的起源問題,並以此為決鬥基督教信仰的利器,果真有如此神效嗎?果真如此,不正也證明了人異於非人的獨特性嗎?而這正是兩者辯論的核心,可惜的是赫胥黎並沒有回答。曼恩講了這段故事,明確地跳脫在「巫師」與「先知」之間做選擇的困局,不管如何他們都是人,且相信人的作為可以解決眼前「人類世」的危機,只是做法不同。但果真如此?曼恩丟了一個大問號下來,直接把主題拉到科學與宗教信仰的對話層次。

「下樂姆」在相當意義下,是一種具有強烈反省力與獨立思考的基督教知識分子的精神。我記得在課堂上,林老師曾經這樣講過,他說基督教文明之所以強大,是來自一種強烈的自我批判精神,顯然他也找到了自己性格中如何跟基督教精神相容與對話的位置。在演化論知識的傳遞中,科學與基督教常被塑造成是對立的。但在最新的科學史研究中,卻告訴我們兩者的關係是互相增進的程度,不亞於彼此敵對。

同時有趣的是,在這幾年的見面中,我注意到林老師在看待信仰的態度上慢慢地柔和了起來,更強調信靠,不再僅是理性批判的進路,而是在恩典的光照下去接納。人們常說,人越老會越固執,但是我在林老師身上卻時常可以看到一種令人驚喜的調整與轉變,真是奇妙的事。

結語

以上,是我在過去幾十年的歲月中親炙台灣前輩級環保人士,且了解他們環保價值觀的親身經驗,而對象正是我一生感恩的老師林俊義教授。用曼恩新書的比喻來看,他是先知嗎?還是巫師?我勸大家先不要對號入座,這不是一個好的問法,我承認它是詭詐的陷阱題。其實,連曼恩本人都不願在兩者之間選擇他的立場。曼恩的書寫,喜歡帶讀者進入實際的歷史社會脈絡,讓筆下的人物在事件,議題與處境的行動中逐步顯露出他們的價值觀與態度,這樣我們可以充分地領略到這些人物以及他們所處的大時代與社會脈動的關係,他所描述的科學家們於是一個個成為有血有肉的人。

我的功力遠遠不如他,但是在閱讀他的書時,心中卻是充滿了悸動,想要講出其實台灣也有不少像是曼恩《巫師與先知》一書中筆下的人物,有些人有著巫師的身影,有些則像是先知。還有一些,恐怕是另外的典型。文章篇幅有限,就先讓我以此文字表達對恩師的啟發與感謝。此外,還有曼恩的文字帶給我的諸多靈感。

