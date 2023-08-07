2023/08/07,
理財

債券躍升通膨時代投資顯學，國內3大美債ETF單日交易破10萬張受矚目

債券躍升通膨時代投資顯學，國內3大美債ETF單日交易破10萬張受矚目
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

另人感到相當意外，今（2024）年截至7月底，債券ETF交易人次高達63.8萬人、成交值為2156億元，債券ETF較2022年度成長超過3倍。其中又以自然人購買的成長最為顯著。

投資美債成為顯學，近日統一美債20年ETF於8月7日正式掛牌，掛牌首日成交量突破6.6萬張。目前關於美債的ETF交易次數超過10萬張。台灣證券交易所強調，今（2023）年截至7月底，債券ETF交易人次高達63.8萬人、成交值為新台幣2156億元，債券市場較2022年度成長超過3倍。

美債ETF成為投資顯學

前一陣子，通貨膨脹惡化，各國啟動「循環升息」，讓金融市場發生大動蕩，而作為全球最大的經濟體美國所發行的公債，成為許多投資人的避風港。

而台灣市場延續這股動能，許多較為保守的投資人，終於有一個穩定、風險又低的ETF可以選擇，進而追買美債ETF。其中，統一美債20年ETF於8月7日正式掛牌，每股參考價15.02元，掛牌首日成交量突破6.6萬張；此外國泰20年美債ETF、元大美債20年均有2.6萬張。而3檔ETF共計超過10萬張，顯示受到投資市場矚目。

值得注意的是，統一美債20年ETF，在掛牌前的募集期間募得84億元，成為今年掛牌ETF中募集到最多資金的一檔ETF，人氣絲毫不輸給國泰永續高股息、復華台灣科技優息等ETF。

美債是美國為籌募資金而發行的金融商品。簡而言之，在約定時間內承諾投資人將支付一定比例的利息，在到期時償還本金的一種有價證券，而美國是最大經濟體，普遍被視為最安全的債券之一。

有鑒於以上，會買債券的人大都傾向於以下幾點：首先，可領到穩定的配息，每個月固定現金入帳，擁有穩定的現金流；其次，相比股票，債券的風險較低，而美債相對其他債券來說風險更低，是保守投資人的首選；最後，多數債券都有到期日，持有債券至到期日，即可回本拿回票面約定金額。

證交所：債券ETF市場已經成長3倍

不過，過去購買美債較為繁瑣，大多透過基金轉而持有美國國債，但其中一大缺點就是管理費用偏高，如今，證交所為了方便投資人有更多元的投資選擇，設計成股票類型，也就是ETF可以直接在股票市場交易，變得更為方便。

近年，台灣櫃買中心大力推動債券ETF市場發展，目前債券ETF散眾化成效已顯現。今（2023）年截至7月底，債券ETF（包含美債在內）交易人次高達63.8萬人、成交值為2156億元。債券ETF較2022年度成長超過3倍。其中又以自然人（民眾）購買的成長最為顯著。

證交所提醒投資人，債券ETF每年管理費大約只有0.2%到0.4%，相較債券型基金的管理費1%到1.8%，投資債券ETF可享有較低廉的投資費用。此外，債券ETF如同股票，在交易時間內有即時報價可以隨時買賣，這提供了市場充足的流動性。

證交所指出，投資債券ETF相當於投資不同產業或發行人的債券，可分散投資風險，滿足投資人「股債平衡配置」投資需求。而隨著進來金融市場不穩、變化大，再加上烏俄戰爭衍伸的地緣政治風險，提供更多不同的投資產品，將更有助於投資人管理風險。

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證交所提供

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核稿編輯：翁世航


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