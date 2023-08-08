2023/08/08,
商業

台積電獲德國50億歐元補助於德勒斯登設廠，總投資額上看百億，瞄準成熟製程、車用半導體

台積電獲德國50億歐元補助於德勒斯登設廠，總投資額上看百億，瞄準成熟製程、車用半導體
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根據德國媒體報導，台灣半導體代工龍頭台積電（TSMC）將取得50億歐元補助，並和多家業者拉高合資金額達「百億歐元」，用於打造車用半導體工廠。

台灣晶片代工龍頭台積電（TSMC）取得德國50億歐元補助，落腳其東部德勒斯登（Dresden），並將投資金額一舉提升至百億歐元。不過，德國業內人士強調，半導體投資金額仍遠遠不足，預料短期內全球將掀起半導體投資大戰。

台積電獲50億歐元補助，落腳德國德勒斯登

根據德國媒體《商報》（Handelsblatt ）披露，台積電（TSMC）在德國東部重要的文化、政治和經濟中心——德勒斯登建設工廠幾乎確定。這案與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）等大廠共同合資合作，針對成熟製程、車用半導體。

一名內部人士告訴《商報》，該案經過台積電董事會討論後通過，此外德國政府也已經向《商報》證實了這一點。內部人士表示，所有手續都已辦妥，「台積電來了！」

然而，外界最關注的是補助台積電設廠的金額，因為這關乎未來台積電的公司營運、產能規模，以及未來財報的毛利率、淨利等。《商報》報導，補助金額達到50億歐元（新台幣1745億元），由聯邦氣候與轉型基金（KTF）提供。

受到大筆的補助激勵，台積電進一步投資金額，由70億歐元（新台幣2443億元）一口氣提高到百億歐元（新台幣3490億元）以上，預計台積將由自己口袋拿出新台幣1745億元。

今（2023）年6月台積電的法說會，其董事長劉德音表示，今年台積電資本支出規畫約在320到360億美元，大致落在320億美元（新台幣1.01兆元）。

全球半導體投資大戰，短期不會落幕

值得注意的是，若扣除本次德國投資，預估其它資本支出將落在美國亞利桑納州先進製程、日本的九州熊本的成熟製程，和台灣苗栗的先進封測廠、高雄先進製程等地。

此外，德國的這筆鉅額補助案，引起國內部分人士的批評。《商報》報導指出，德國為了建立自己的半導體產業鏈，付出了無比沈重的代價，除了台積電以外，英特爾（Intel）、沃孚半導體（Wolfspeed ）也取得數十億歐元的補助。

蒂恩斯直言，德國政府認為無法再次承受，因為疫情或戰爭而導致的供應鏈中斷，而巨額補貼希望現代電子產品的關鍵晶片可以量產。然而，半導體投資已經變成各國資金競賽，成為了看不見底部的錢坑。

事實上，包含德國在內，整個歐盟的補助金額達到430億歐元，而晶片供應商AT&S執行長Andreas Gerstenmayer卻認為，430億歐元還是太少，「我們必須在後面加一個零，這樣才能跟上世界其它地區的腳步。」

根據研究調查機構Everstream Analytics的數據顯示，儘管歐洲目前初步取得了成功，但按照時程推算，北美的半導體的投資上，大約是歐洲的5倍，而包含台灣、日本和韓國在內的國家，投資金額也是4倍以上，這也意味著半導體投資競賽，短期仍不會落幕。

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核稿編輯：翁世航


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