「商務休閒」（business casual）怎麼穿才得體？常見的三種職場穿搭風格與單品

所謂「佛要金裝，人要衣裝」。在講求專業形象的職場中，得體的衣著是建立良好第一印象的第一步。

商業服裝（business attire）會依活動類型、產業場合（occasion）而有不同的服裝規定（dress code）。在對的場合穿著合適、得體的衣服才不會讓自己顯得輕浮。今天就一起來認識最常見的三種職場穿搭風格與單品（product item）英文吧！

Business Formal 商務正式

商務正式穿搭的場合多為重要會議或大型商務活動，需給人內斂、穩重、專業的形象。在法律、金融等行業，都需要著商務正裝。男性建議穿成套的深色西裝（suit），可以挑選黑色、深藍色或灰色。

襯衫可以穿經典的白色或淺藍色，搭配深色的西裝外套，塑造一個低調且嚴肅的形象，並繫上領帶（tie）、穿著正式的皮鞋（leather shoes），如牛津鞋（oxfords）或德比鞋（derby shoes）。

女生的商務正式穿搭通常建議採黑色商務西裝外套，搭配同色系的俐落西裝褲（dress pants）或及膝的鉛筆裙（pencil skirt）。妳可以選擇成套的裙裝或褲裝，顏色儘量挑沈穩的灰色、深藍色或黑色。

襯衫則建議穿白色或黑色這種較素的顏色，如果穿白色襯衫，記得先穿上一件白色小背心，以免因為襯衫太薄而走光。穿著商務正裝時，不妨搭配中跟鞋（mid-heels）或有跟皮鞋，穿出自己的商業氣場！

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

Business Casual 商務休閒

第二種職場穿搭是商務休閒，比商務正式的穿著要再輕鬆一點，但又不失專業。風格偏優雅（elegant）又帶點休閒感（casualness）。

對女性來說，商務休閒的服裝建議挑選剪裁簡單俐落（sleek）的設計，顏色宜淡雅且不要有太多花俏的圖案。男性最適合的商務休閒穿著則以剪裁合身（tailored-fit）、舒適（comfortable）為主，可以選擇不搭配領帶。

商務休閒的女性單品包括鉛筆裙、及膝西裝裙（knee-length suit skirt）、連身洋裝（dress）、西裝闊腿褲（wide-leg pants）、針織衫（blouse）、襯衫、尖頭高跟鞋（pointed high heels）等。

男性可以選擇的商務休閒單品則包括休閒長褲或卡其褲（khaki pants）、正式襯衫、開領襯衫（open-necked shirt）或Polo衫，也可以看心情加上領帶或符合季節的休閒西裝夾克（suit jacket）。

Smart Casual 正式休閒

正式休閒的穿搭風格近年來受到許多人青睞，因為它比起商務休閒，更少了點拘謹（restraint），但又不過度隨興。這種職場穿搭很適合小週末聚會夜或是雞尾酒派對之了的半正式社交活動。正式休閒的風格給人體面、整潔、時髦、活潑卻又不失端莊（graceful）、專業的形象。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

在正式休閒的穿搭上，男性最典型的選擇有休閒西裝外套、襯衫、T恤、牛仔褲（jeans）、球鞋（sneakers）或皮鞋。

女性在這個分類之下的打扮有較多選擇，如時尚（stylish）且顏色較鮮豔的上衣、洋裝、背心（vest）、牛仔褲、涼鞋（sandals），也可以另外搭配一些顯眼的配件（accessory）或飾品（jewelry）來提升整體造型。

正確的職場穿搭不但能讓同事對你產生信任感，更是展現自己對工作負責任的態度。除了上述的三種商務穿著風格外，國外針對特殊活動場合也有其它服儀規定，如半正式禮服 （black tie attire）、雞尾酒會禮服 （cocktail dress code）等。如果不清楚應邀場合適宜的服裝要求，建議還是先詢問朋友或上網搜尋，才不會到了現場發現穿搭太突兀而鬧了笑話喔！

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航