曾文誠《60歲的我，也能完成226超級鐵人三項》：爬起來比跌倒多一次，你就成功了

文：曾文誠

爬起來比跌倒多一次你就成功了

二○二○年十一月十四日，趕在下午四點半之前，騎完一百八十公里自行車的我，回到賽道的起始站，在轉換區用最快的速度換下卡鞋，改套上跑鞋，準備迎接最後的四十二公里。起步的速度比我預期的好很多，這歸功於之前長時間的轉換訓練，不到一公里我就轉進了活水湖森林公園，十幾個鐘頭前我才從這裡下水，現在又回到這裡，幾乎耗了一整日之後，還有個馬拉松要完成。想想自己，幾年前連九公里都跑不完，很奇妙。

在我三十年的棒球轉播生涯，究竟服務過多少電視公司？自己都數不清楚，但肯定的是ESPN絕對是其中最久的。一九九六年我就在ESPN轉播美國大聯盟，那時還得從台北飛新加坡，因為ESPN亞洲總部設在那兒，一個月大抵要飛兩趟左右，每次一待就是一個禮拜，在那個沒有網路的時代，工作之後不知如何打發，算是比較辛苦的部分，不過有機會在異地工作也是件很不錯的事。

後來ESPN在台灣設分公司，有專屬的錄音室，不再和家人因工作分隔兩地，感覺很幸福，而且終於有台灣同事了。我一直很喜歡ESPN的同事，這家美商電視台，台裡的氣氛也很美式，雖然我常是早上七點的比賽，等做完節目差不多上午十點，但錄音室外的同事才三三兩兩來上班，即使如此大家還是很有交情。

那天，一如往常，我轉播完一場比賽走出錄音室，拿著我的咖啡杯盡可能不打擾他人，慢慢往前移動，突然有人叫住我，那是行銷部的Mia，她說的那句話，我還記得：「曾公，我們要報台北馬拉松，我已經幫你報了9K組了。」通常我做完比賽都是累到不想再講話的狀態，但我在聽了那句話之後立刻清醒，等等，報了9K組是什麼意思？跑馬拉松？我不跑步的啊！

說我不跑步也不太正確，是以前跑過，但記憶實在太苦痛了，所以根本不想再跑，有生之年如果可以的話。之前的跑步經驗和多數男生一樣，是在當兵很不得已的情況下。

那時我駐防金門，七○年代的金門還有點戰爭氣息，不過平日部隊很少操體能，跑步也不多，唯一要「長距離」跑步的就是每月師部要求的五公里。那時各部隊統一帶到太湖公園，然後大家齊跑，如果是連上自己活動，要怎麼跑連長就睜一眼閉一眼，但當不同單位一塊跑，說什麼各連長也要面子，所以我們在前面跑，連長就在後面一路罵，跑多久他就罵多久，我們都已經夠喘了，耳根子還不能清靜，實在是很糟的經驗。

男人都很愛提當兵之事，尤其早年的查甫人，不過事後回憶當兵很有趣，但身處當下實在很痛苦。

這是我唯一跑步的經驗，應該講唯二。另一次已經是退伍十多年後，我在台北體院念研究所，教授運動管理的老師希望全班去參加太魯閣馬拉松，觀摩運動賽會的規劃與經營，那時我還帶兒子從台北到花蓮，報的是五公里組，不開玩笑，我們父子倆應該不到一公里就開始用走的，成了五公里散步組。所以報了9K組是什麼意思？這要我命吧！

此時我有兩個選擇，其一是誠實地告訴Mia，雖然在體育台工作，但主播球評都出張嘴，講得是一口好球，但真要動起來是心有餘力不足；其二是硬著頭皮說ok，大家感情都這麼好，她如此熱心幫我報了名，就去跑吧！結果我做了這一生最正確的決定之一，就跑吧！

九公里到底是什麼概念？老實說我這種平常不是開車，要不就是兩輪機車代步的人，真的沒什麼距離感。但我只知道當年二十歲正港少年郎五公里都跑得氣喘吁吁，那多了三十幾歲的我，距離拉長近一倍，應該很可怕吧！

光想就覺得恐怖，但都已經報名了，至少要練一下吧！我沒什麼「偶包」，但從頭走到尾總是不好看吧！

我居住的前方就是永和堤防，堤防邊有步道，我只在上面騎過車，距離大概就是永和、板橋來回，帶著兒子一塊騎，了不起是來回十公里。而這次我要穿上鞋，且還不是專業跑鞋跑起來。

聽說跑步有諸多好處，此時當我第一次練跑，我只知道它有很多壞處，我氣喘不已，說「跑」其實應該是比快走好一點點的速度吧！真的很喘。一公里不到我就想放棄了，不誇張，有種心臟快從嘴巴跳出來的感覺，如果真跳出來，我還沒有力氣用手接，因為整個雙手累到不是擺動，是完全的垂放。

人腦中同時有兩個大腦，這是《輕鬆駕馭意志力》這本書說的，這兩種同時存在的腦，一種會對我們的立即需求有高度回應，但不一定符合我們的長期目標。

另一個相反，會讓我們記得長遠目標、重要的價值觀，以及用寬闊的目光檢視自己的人生及選擇。白話一點講，人腦中就住著天使與惡魔兩個角色，一個要你看遠一點、一個要你即時享樂。這晚第一次練跑的我真的很累，腦中那給我正能量的天使今晚一定休假了，滿腦子只有快回家、快回家的念頭。

結果，我沒有回家（腦中的惡魔或許也累壞了），只是改成用走的，把預定三公里走完，但到底有沒有三公里也不是那麼確定，手腕上什麼運動錶都沒有，不知速度、不了解距離，只知道「可能」三公里了，然後就結束第一天的訓練。

有什麼事是你覺得最得意的？

英文很強？鋼琴彈得很好？還是畫畫很棒？

有沒有想過你這些比他人強，或者說你只是很愛從事的這些，一開始是如何練的？《刻意練習》一書告訴我們天才是不存在的，沒有人呱呱墜地就熟練某些能力，都得從第一步踏起，但常常第一步跨出後卻是跌坐在地。

我在不同演講場合，即使是對拿下二○二○年中華職棒總冠軍的統一獅隊演講，我都喜歡用一句話來勉勵聽眾：「爬起來比跌倒多一次你就成功了」。

第一次練跑真的很像是跌倒不想再起來的苦痛，事實上初期的每次練跑都很痛苦，記得有一回我改換場地，轉換一下心情，我去大安森林公園跑，那邊的距離就比較好抓，繞一圈大約是兩公里，但距離好量測不代表你就比較OK，記得我約莫跑了兩圈就停下來休息，喘氣聲大到引起身旁小朋友的注意，轉身問了我一句：「叔叔，你是不是很不舒服？」我很高興他叫我叔叔不是阿伯，讓我年輕了十幾歲，但我怕如果回答「是」，他會趕緊去撥一一九，所以趕緊說我沒事，呼！應該沒事！

後來，不論是想挑戰任何比賽或學習任何事物，包括溜滑板或跟女兒學彈鋼琴、跟老婆學煮菜，我都會以剛開始練習跑步這段經驗來提醒自己，初期肯定是不順利的，但重點是如何持續下去。

我會持續下去，老實說自己也意外，明明第一次練跑不怎麼愉快，但過兩天我還是往堤防而去，差別應該是沒有人逼我去，而且不像當兵那樣有人在後頭罵個不停，我只是給自己一個目標，不要太早放棄、太早用走的，我想要練到屆時比賽看能不能至少跑一半的路程，這是我的目標。

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書籍介紹

本文摘錄自《60歲的我，也能完成226超級鐵人三項：跨越年齡，超越極限，勇於挑戰的曾文誠》，堡壘文化出版

作者：曾文誠

「因為跑步，我發現我還有夢想可以追逐！」

60歲的他，決心不向自己屈服，勇敢挑戰史上最難的226超級鐵人三項，

「曾公」曾文誠超越自我與年齡的超鐵體悟！

他是球評記者曾文誠，曾經採訪過眾多棒球好手，是棒球界無人不知的「曾公」，

他也是跑者曾文誠，在53歲之前從未想過自己會跑三鐵，卻在60歲時完成不可能的226超級鐵人三項（游泳3.8公里、自行車180公里、長跑42.2公里），

他說：「別被年齡限制你的想像，限制你逐夢」、「不揮棒，球不會越過全壘打牆外」，

與其猶豫該不該行動，不如就穿上跑鞋，讓腳步帶領自己向前邁進。

Photo Credit: 堡壘文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航