曾文誠《60歲的我，也能完成226超級鐵人三項》：還好有教練「推坑」，讓我品嘗到完賽的美好

文：曾文誠

那些人，那些事

「為自己負責」是我行事的準則，總是希望把事情都做好，未必是一百分，但至少對得起自己。很喜歡那種專精做一件事的感覺，李國修的那句「人一生做好一件事就功德圓滿」，我將它當做座右銘，在棒球領域上，我也許有接近這樣的標準。

依這樣的個性，把跑步當成運動項目的話，我應該只是個不斷跑步再跑步的人。但一些事及一些人卻改變了這一切。

那天是二○一三年十月，詳細的日子有點忘記了，應該是世界大賽的某個休兵日，我在健身房的器材上操作著。會上健身房是因為聽說不能只是光靠跑步，必須有些肌力強化的訓練幫助，所以想讓自己跑步狀況更好，就入了健身房會籍去動一動，不過是沒有特定目標性的訓練，就看到什麼器材練什麼。

亂練了一陣子，這一天練著練著，有人走了過來，如果不是他那一身制服，你不會覺得他就是健身房的教練，因為身型實在太不像，但他就是啦！蔡承翰教練。

他緩慢地走近，臉上有著些許興奮的表情，但見到我的第一句話卻是「槓片不要碰撞在一起喔！」，看起來我使用器材的動作是錯誤的。原本以為蔡承翰教練接下來會說正確方式，結果他說的卻是「我剛才在電視看你的比賽（重播），沒想到你就從電視跑出來。」

這就是與蔡承翰的第一次接觸。

不知你有沒有上健身房使用器材，然後健身教練走向你的經驗，你的直覺是什麼？這傢伙是要跟我推銷課程吧！會有這樣的疑惑是正常的，尤其蔡承翰所屬的健身集團，我覺得或許是公司經營的政策。所謂的健身教練，推銷課程的重心反而凌駕在他們專業之上，有時真的就覺得他們比較像業務員，有點可惜。

辻盛英一那本《業務之神聊天術》將業務員分為六大類，從最糟的「強迫自己想賣或非賣不可的商品，最後勞心勞力，搞到自己累垮，顧客也討厭你」，到最高級的「神級般的存在、顧客成為你的信眾，強力支持你任何事」，我很肯定蔡承翰一定沒看過這本書。但最後我卻成為他的學生好多好多年，最後成為好友，原因不是他也看棒球，也不是他很有話術，而是他表現在工作上的熱情，蔡承翰對於練好自己（雖然外型真的很不像）及讓別人更強這件事，充滿熱情。

我自己的工作也是一樣，一年平均一百場棒球轉播下來，老實說真的好看的比賽不到十場，有些球賽可能前兩局就勝負已定，有的則是九局超過四個小時還拖著，如何保持轉播時的熱情並不容易，尤其現在的觀眾不太可能從第一球看到結束，他可能半途才加入，如果他剛打開電視就聽到主播球評要死不活的聲音，應該很難接受。

所以我們一上台就該像藝人一樣，全心全力去「表演」，觀眾根本不會在意也不想知道你昨晚睡得好不好、是不是和家人吵架。像以前中廣高雄台的張大樑，那時我們在立德棒球場播比賽，但他的工作不是只有轉比賽而已，白天還有採訪工作，那些年中廣記者真的很辛苦，白天跑新聞晚上還要兼著播棒球，然後加班費用好像沒有多太多，甚至少得可憐，我記得同台記者李國彥曾用「差不多買瓶枇杷膏」來形容，最後變成誰懂棒球誰倒楣。

即使在這樣情況下，張大樑每場比賽都播得很精彩、生動活潑，有時遇上爛比賽，根本沒什麼好講的，他就會分享一下白天跑新聞的有趣內容，讓觀眾不至於太沉悶，我記得他說過一句話：「播球的人如果自己不快樂，聽眾怎麼聽得快樂？」這句話我一直記到今天。所以再怎麼累、爆爛的比賽，也始終提醒自己打起精神，要樂在工作。

蔡承翰似乎也是如此，身材不高但嗓門很大，容易讓人感染到他的熱情，教學也是一樣，很習慣在學員做好一次動作時，在旁高喊「oh! ya!」，即使你只是蹲個四、五十公斤都會很有成就感。在棒球圈三十餘年，看過不少例子，某些選手在A教練指導時完全沒改變，但換了B教練後卻進步神速，這可能是他剛好開竅，但更多的時候其實就是選手和教練契合問題，兩人頻率、指導的方式都對，結果就大不相同。

和蔡承翰亦是如此，所以跟他上了不少年的課，進步自然不在話下。不過在這本書這麼大力行銷他，不用害怕有「業配」之嫌，因為蔡承翰已昇為行政職，早不在第一線當教練了，呵！與蔡承翰教練認識，除了在肌力訓練上的進步之外，最重要的是感受到他對任何事情的樂觀態度，還有勇於嘗試的精神。

蔡承翰有個完賽三步驟的說法，哪三步驟？就是「完成報名、比賽人要到現場、帶著輕鬆愉快的心情完賽」，講粗魯一點，這種聽起來有說跟沒說一樣的話根本就是放屁！仔細想好像真是如此，至少沒有前兩樣其他免談，但重點是第三個，是我最難達到的，不論參加什麼項目，都把自己搞得緊張兮兮。

可是他似乎就可以輕鬆面對，我是到了很後來才明白一個道理，蔡承翰每次都完賽，包括二二六等三個不同等級的三鐵，他都能順利跑回終點，是來自於長期紮實的訓練結果。

至今我還很難做到帶著輕鬆愉快的心情完賽，不過蔡承翰勇於嘗試這一點，倒是影響我不少。

記得他第一次推坑要一起報名參加五一．五公里三鐵賽時，我真的以為他在開玩笑，心想我連半馬都跑得二二六六，怎麼可能還兼顧其他兩項，但蔡承翰就是有那種熱情鼓舞人一試，結果我就這麼「完成報名、比賽人要到現場」，接著雖沒有輕鬆愉快，不過游過活水湖、騎完自行車，最後再跑完十公里時，那個感覺很夢幻。如果沒有蔡承翰推一把，我不可能完成三鐵賽事，更不可能開啟後面的挑戰。

很多人愛用「推坑」兩字，乍聽之下好像要別人做什麼壞事，往火（錢）坑裡跳，但多數會把家人、朋友往坑裡推的人，都是經歷過該項賽事訓練的辛苦，也品嘗到完賽的美好，這種滋味也希望親友一試，所以「推坑」絕沒有字面上來得如此糟。很感謝蔡承翰的推坑，讓我勇敢跨出那一步，等你去做了，就知道事情沒有想像那麼難、那麼可怕。

相關書摘 ▶曾文誠《60歲的我，也能完成226超級鐵人三項》：爬起來比跌倒多一次，你就成功了

書籍介紹

本文摘錄自《60歲的我，也能完成226超級鐵人三項：跨越年齡，超越極限，勇於挑戰的曾文誠》，堡壘文化出版

作者：曾文誠

「因為跑步，我發現我還有夢想可以追逐！」

60歲的他，決心不向自己屈服，勇敢挑戰史上最難的226超級鐵人三項，

「曾公」曾文誠超越自我與年齡的超鐵體悟！

他是球評記者曾文誠，曾經採訪過眾多棒球好手，是棒球界無人不知的「曾公」，

他也是跑者曾文誠，在53歲之前從未想過自己會跑三鐵，卻在60歲時完成不可能的226超級鐵人三項（游泳3.8公里、自行車180公里、長跑42.2公里），

他說：「別被年齡限制你的想像，限制你逐夢」、「不揮棒，球不會越過全壘打牆外」，

與其猶豫該不該行動，不如就穿上跑鞋，讓腳步帶領自己向前邁進。

Photo Credit: 堡壘文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航