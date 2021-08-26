港國安處要求交資料，支聯會批打壓

根據港媒報導，港警國安處的人員25日派送信件給多名香港支聯會的常委與相關人士，透過《香港國安法》第43條的實施細則，要求支聯會交出相關資料。

《立場新聞》報導指出，支聯會的副主席鄒幸彤分享的信件內容顯示，港警要求她提供支聯會自2014年以來的會議紀錄，以及與「華人民主書院」丶「中國維權律師關注組」或其他海外政治組織的金錢往來。此外，港警還要求鄒幸彤解釋支聯會今年2月為何收到來自「Asia Democracy Network」的3000元的用途。

香港警務處在該信件內稱，警務處處長有理由相信支聯會是「外國代理人」。根據《香港國安法》第43條實施細則的相關規定，香港警務處處長合理地相信發出該通知是為了防止與偵查危害國家安全罪行所需的。支聯會被規定在14天內透過書面方式，親自將相關資料與證據送達警察總部。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 鄒幸彤今年6月曾兩度因呼籲民眾參與集會遭逮捕。

港警要求支聯會分享的資訊當中，還包含支聯會與蘋果日報創辦人黎智英前助理Mark Simon之間的活動。港警在信中提到的海外組織丶台灣政黨或追求政治目的的組織包含了「民主中國陣線」丶「Asia Democracy Network」丶「美國國家民主基金會」及收受「美國國家民主基金會」款項的組織。

鄒幸彤再次被鎖定

除了相關會議與聯繫紀錄外，港警也要求鄒幸彤提供支聯會自2014年開始在香港的資產丶收入丶收入來源與開支，以及香港本地銀行帳戶跟與上述境外組織還有Mark Simon的交易與金錢往來。信中要求鄒幸彤提及這些交易與金錢往來的原因。

港警國安處在給鄒幸彤的信中提到，由於她是支聯會的幹事，所以《香港國安法》第43條的細則要求她確保支聯會在9月7日前向港警提交所有資料。此外，港警國安處也向何俊仁丶李卓人等7人發布相同的信件通知。

港警在信中警告，若收到通知的對象無人遵從相關規定，作為幹事的鄒幸彤將被視為犯罪，定罪後最高可能處10萬港幣的罰款以及6個月的監禁。若提交的資料虛假或不完整，提交資料的人也可能被視為犯罪，最高可被處10萬港幣罰款及2個月的監禁。

鄒幸彤譴責港警用國安法打壓香港公民社會，並否認涉及國安法的相關指控。支聯會則說需要開會商討與研究信件通知的內容。事實上，鄒幸彤6月曾兩度被香港警方逮捕。警方指控她違法宣傳參與六四燭光晚會遭警方逮捕，後來在七月一日前夕，她因保釋被撤銷而二度被捕，直到本月初才再次被准許取保候審。

除了鄒幸彤外，香港支聯會的主席李卓人及副主席何俊仁也分別因被控參與非法集會，遭香港法庭判刑被關押至今。25日，香港明報報導，支聯會的常委以在23日通過決議解散支聯會，但決議仍須透過會員大會通過。然而，支聯會常委梁錦威雖承認23日開會時有談到與解散相關的議題，但不願針對報導中提到的決議做評論。

（綜合報導）

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀：

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin