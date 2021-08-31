2021/08/31,
社會

台灣線上影音市場概況Q2串流時間530億分鐘，SVOD訂閱人數達340萬

台灣線上影音市場概況Q2串流時間530億分鐘，SVOD訂閱人數達340萬
Photo Credit：ShutterStock / 達志影像

我們想讓你知道的是

重點特色: 1.YouTube、Line TV及Yahoo TV在串流量居領先地位。 2.SVOD市場Netflix市佔近兩成。 3.免費串流服務的分散市場由Line TV、LiTV及愛奇藝稱霸。

Media Partners Asia (MPA) 近期發佈的最新研究報告指出，2021年第二季的AVOD（廣告隨選視訊服務）、SVOD（訂閱制隨選視訊服務）與直播串流平台的串流時間合計達530億分鐘，這也代表串流時間淨成長達23億分鐘。這份名為台灣線上影音消費者洞察與分析的報告，採用MPA專用的AMPD Research平台，對行動裝置上的各種VOD（隨選視訊服務）進行量測並分析串流媒體的消費量。

YouTube、Line TV及Yahoo TV串流量居領先地位，其中YouTube在線上影音類串流量佔七成，每月活躍使用者達1600萬，高於第一季的1400萬。AVOD播放平台Yahoo TV與免費串流平台Line TV則分居第二與第三位，串流分鐘數在第二季分別佔7%與3%。

在第二季期間，SVOD與免費串流類的總串流時間合計達100億分鐘。其中SVOD平台貢獻了16%的串流時間，以Netflix的使用時間最長。在免費串流類別中，Line TV、立視線上影視與愛奇藝台灣站是最常使用的串流服務。SVOD服務的採用率持續成長，付費使用者總數超越了第一季的300萬，在第二季來到340萬，平均每個家庭訂閱了2.9項服務。Netflix的付費訂閱人數接近市場總人數的兩成，保持領先地位。

關於報告中的重點，MPA的資深分析師Adrian Tong說明如下：

「Netflix的優異表現歸功於日漸重視旗下的亞洲原創內容產品，例如日韓、台灣本土及中國的原創內容，同時美國內容產品的觀眾需求依舊強勁。而愛奇藝的業績成長則多由陸劇及韓劇帶動。另外在第二季期間，Friday影音、MyVideo、KKTV、Line TV與CatchPlay+ 等多家SVOD平台皆推出14-30天不等的免費試用會員服務，之所以會有這些優惠活動，是鼓勵民眾待在家中追劇，避免外出有助於限制疫情在社區傳播。因此，在向上銷售與免費發送TVOD（即點即播服務）兌換券的加持下，不少平台的付費訂閱客群也隨之健全增長。」

台灣前十大OTT影音平台：平均每日觀看時間

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資料來源：2021 第二季 AMPD 研究報告

關於本報告與研究方式

本報告採用MPA專有的AMPD研究平台來評估台灣VOD媒體服務的消費者行為及使用模式。報告中對13家不重複的OTT影音平台進行分析簡介，著重於付費訂閱者、每月活躍使用者、串流分鐘數、平均每日花費時間、觀眾樣貌與人口統計數據。針對主要的SVOD及免費串流平台提供了各項標題層面的分析，包括以內容原創國家與類別來劃分，以及依照年齡和性別人口統計的收視率。本報告每季更新一次。

本次研究與框架分析主要使用兩項工具：

(1) 被動測量：AMPD Vision平台採用的是許可式消費者小組，消費者同意我方收集各工作階段的活動。此份報告即是透過平台被動測量台灣第二季所有 Android 行動裝置上的實際用量，樣本數超過1,500份。報告中收集的資料皆已匿名化，並完全符合台灣的資料隱私法規。

(2)消費者問卷調查：MPA將消費者問卷的調查結果，作為在台灣進行VOD使用者樣貌研究使用。資料透過互動式線上問卷調查收集。調查對象為15歲以上，使用行動與／或家用的寬頻網路使用者，樣本數包括4,076位完成結構式調查之受訪者，問卷內容多為封閉式問題。

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EASY KEY 2 ASIA有限公司是關鍵評論網媒體集團的關係企業，於2020年成立關鍵議題研究中心與Engagement Lab，負責提供有洞察力的數據分析、市場脈動分析和研究未來關鍵趨勢報告。主導此計畫的媒體研究公司AMPD Research與Easy Key 2 Asia合作希望幫助OTT產業更了解自身的利基 。

責任編輯：徐喬莉
核稿編輯：黃玟捷

 


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