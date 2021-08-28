2021/08/28,
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被職棒經紀人耽誤的法律人——球團聞風喪膽的「吸血鬼」波拉斯

被職棒經紀人耽誤的法律人——球團聞風喪膽的「吸血鬼」波拉斯
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

知名棒球經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）曾是職棒球員和律師，他是如何從這些身分轉而成為經紀人的？在他經紀公司旗下的球員眼中，波拉斯是怎樣的一個人？

相信有在關注MLB（美國職棒大聯盟）的朋友們，都一定認識這位著名的棒球經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）。他之所以會有這個綽號，是因為波拉斯非常擅長替客戶向球團談判並哄抬球員的身價。棒球界許多歷史級的巨型合約都是由他經手而來（包含陳偉殷當年加盟馬林魚隊的5年8000萬美金合約），成為球團聞風喪膽的對象。

其實，波拉斯曾經是個律師。他是怎麼成為當代最頂尖經紀人的呢？

從職棒球員變成律師，再當上職業經紀人

波拉斯從小就熱愛棒球運動，也以成為職棒選手為目標，而且相當有天分。當他就讀太平洋大學時，有多項進攻表現在校史可以排上前10名，儼然就是一位未來的棒球巨星。

畢業之後，他馬上從紅雀隊的小聯盟體系開啟了職業棒球生涯。他生涯在小聯盟的打擊率達0.288，更被選入小聯盟的全明星隊。看似平步青雲的生涯，卻因為屢次的膝傷，讓他無法再往上挑戰更高的層級，選手生涯僅4年就宣告終結。

不過波拉斯很清楚打棒球並不是生活的全部，他當初一邊在小聯盟打拼時，也同時取得了藥學博士的學位，在他離開球場後，甚至再度回到母校攻讀法學博士，並獲得律師資格。他曾經替芝加哥的製藥公司在團體訴訟中進行辯護，也曾為客戶爭取到上百萬美元的醫療疏失賠償。

此時，波拉斯球員時期的隊友Caudill與Fischlin找上他，因為當時的經紀人根本不想花時間管這些初出茅廬的小球員，於是他們尋求擅長談判且熟知棒球業界的波拉斯幫忙，因此讓波拉斯改以經紀人的身分重新回歸棒球界，並持續至今。

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波拉斯（右）與道奇左投Julio Urias（左）｜Photo Credit: AP / 達志影像

客戶不只是客戶，也是共同奮鬥的夥伴

雖然在媒體塑造的形象中，波拉斯往往被形容為一名貪得無厭、破壞市場行情的吸血鬼。但在其經紀公司旗下的球員眼中，他給予了最堅實的後盾。

眾所周知，波拉斯在從業生涯中頻頻幫助球員簽下大約，像洋基隊王牌Gerrit Cole、「天才小史」Stephen Strasburg，還有連早餐店阿姨都熟知的Alex Rodriguez，他們所簽下的合約都分別創下當時棒球合約的最高紀錄。

但大家所不知道的是，波拉斯除了幫客戶爭取最多的薪資，也非常關心球員們的生活、心理及家庭狀況。

例如，球員家人有時可能不明白職業球員所背負的壓力，球員自己也不知如何跟家人溝通，這時波拉斯就會當他們彼此的橋樑，緩解緊繃的情緒，讓球員可以心無旁鶩的上場比賽。像陳偉殷在訪談中就提過，在球季中波拉斯都會打電話關心他與家裡的狀況、有什麼需要協助之處，陳偉殷說：「這是之前經紀公司不曾做到的」。

因為對波拉斯來說，他並不把這些球員當成客戶，而是一起奮鬥的夥伴，希望球員拿到高薪之外生活也能得到最好的照顧，而且不僅在球員生涯，是一輩子。

參考資料

本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航


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