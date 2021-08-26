泰國疫情：政策轉向「學習與病毒共存」，呼籲50萬名孕婦接種疫苗

泰國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情未歇，政策已走向「學習與病毒共存」，計畫逐步解封和開放邊境。COVID-19疫情指揮中心（CCSA）25日呼籲，懷孕女性應施打疫苗，並引述數據指出，染疫患者中孕婦的死亡率較高。

《路透社》報導，「我們目標是讓50萬名孕期滿12週的孕婦都接種疫苗，不過目前只有2078人，也就是0.4%的人，已完整接種兩劑疫苗。」泰國COVID-19疫情指揮中心發言人阿披莎邁（Apisamai Srirangsan）說，「孕婦染疫死亡率為一般人的2.5倍，原因是身體形狀改變而使呼吸困難。」她說明，孕期滿三個月的孕婦可以安全接種任何疫苗，免疫力也能轉移到孩子身上。

《泰國公視》報導，阿披莎邁表示，泰國皇家兒科醫學會對孕婦染疫死亡率表達強烈憂心，並根據研究指出，從2020年12月到2021年8月11日的染疫死亡人數中，孕婦佔0.43％，並且有11.8％胎兒會被母親傳染。因此，孕期滿三週的孕婦應接種疫苗，在哺乳期的女性也應接種。

《路透社》報導，泰國衛生部數據顯示，4月以來共有2327名孕婦確診，當中只有22人已接種一劑疫苗，而有55人和23位尚未出生的嬰兒死亡。英國科學家4月發表研究指出，孕婦染疫面臨較高風險，早產、高血壓、器官衰竭，可能導致需要密集照護和重症死亡。

泰國6600萬人口中已完整疫苗接種的比例是9.7％，主要接種科興（Sinovac）和阿斯利康（AstraZeneca）兩種疫苗。輝瑞-BNT疫苗（Pfizer-BioNTech）則提供給孕婦接種，以及先前施打兩劑科興的醫護追打。

與病毒共存

《曼谷郵報》報導，據泰國衛生部公佈，26日單日新增1萬8501例確診病例（1萬8350例確診病例和12例境外移入病例）、229例死亡病例與2萬0606例康復病例。26日單日新增確診病例數量前五多地區為：曼谷、沙沒巴干府（Samut Prakan）、龍仔厝府（Samut Sakhon）、春武里府（Chon Buri）和呵叻府（Nakhon Ratchasima）。

自4月1日第三波疫情爆發至今，累計109萬2006例確診病例，1萬0220人染疫死亡；自去年疫情開始至今，累計112萬0869例確診病例，1萬0314人染疫死亡。泰國總確診病例數在東南亞國家中，僅少於印尼、菲律賓、馬來西亞。

《彭博社》報導，公共衛生部疾病管制署署長歐帕斯（Opas Karnkawinpong）指出，泰國國家傳染病控制委員會（National Committee forthe Control InfectiousDiseases）23日批准國家政策轉向「學習與COVID-19共存」（learning to live with COVID-19），開始初步規劃鬆綁疫情管制以及對施打疫苗的旅客重新開放邊境。

未來政策方向是將感染者數量控制在公衛系統可以負擔的範圍內、讓風險較高的群體完全接種疫苗、加快病例追蹤。長期目標是，9月解除半封城狀態相關規範，10月將普吉島（Phuket）旗艦旅遊開放計劃，複製到其他觀光勝地。

政策轉向反映6月總理帕拉育（Prayuth Chan-Ocha）說，他要在10月時重新開放國家，以「開始減輕無數人喪失收入的痛苦」。他也表示，這是冒著「經計算過的風險」，並要求人們「做好準備面對生活中一些風險」。

然而，朱拉隆功大學醫學院助理教授提拉（Thira Woratanarat）說明，考量到變種病毒傳播，確診病例數字並未反映真實情形，因為它沒有包含自己使用快篩試劑發現確診的人數，且篩檢人數太少。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒