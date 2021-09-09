認知科學家重新詮釋馬斯洛需求理論：人生需要的不是「金字塔」，而是「帆船」

文：戴羽

大家一定聽說過「馬斯洛的需求層次理論」，那個將人們的需求分成五層的金字塔。但你知道馬斯洛自己從來沒有用「金字塔」來表達這個理論嗎？一位來自美國的認知科學家（Cognitive Scientist）Scott Barry Kaufman在花了多年時間研究馬斯洛後，認為大家都誤解了他的「需求層次理論」。

他認為，人們的需求不是「金字塔」而是「帆船」！

Scott出生於1979年6月3日，在卡內基美隆大學修讀「心理學」與「人機互動」雙學位。之後，他在倫敦大學的國王學院取得哲學碩士，接著又到耶魯大學取得了認知心理學博士的學位。

Scott的工作主要是研究智力、創造力和人類潛力。而他在2020年出版的書《顛峰心態：需求層次理論的全新演繹，掌握自我實現的致勝關鍵》（Transcend: The New Science of Self-Actualization）就重新詮釋了馬斯洛的需求層次理論。

創新點：現今社會瞬息萬變，我們就需要的不是「金字塔」而是載我們乘風破浪的「帆船」。

馬斯洛的金字塔原來是管顧公司發明的

說起馬斯洛，相信大家除了他的理論，對他並沒有很了解。這位被人尊稱為「人本主義心理學」之父的亞伯拉罕・哈羅德・馬斯洛（Abraham Harold Maslow）在1908年4月1日生於美國紐約。馬斯洛的父母是從前蘇聯移民到美國的猶太人，家中七個孩子而馬斯洛是老大。

Photo Credit: Wikipedia 心理學大師馬斯洛

馬斯洛和父母的關係不好，在母親去世時，他甚至拒絕參加葬禮。另外，由於他小時候居住在一個非猶太人的社區，而且在學校又是少數猶太人之一。所以馬斯洛從小就非常害羞並且神經質，他的朋友不多，時間都花在圖書館裡看書，將書籍當成避難所。

雖然成長的環境不好，馬斯洛卻相信「人性本善」。他認為每個人都能通過「自我實現」，滿足多層次的需要，最後發揮身為人的最大潛能，因此他將心理學當成人生志業。但馬斯洛也認為，人生的需求層次是循序漸進，甚至很多時候是前進兩步退後一步的。而且這些需求也會隨著經驗和環境的改變，不斷的改變需求的排序。

所以，Scott認為人類需求並不像金字塔一樣，當你某個需求得到滿足後，就會「升級」去追求更高層的需求。Scott還發現，其實馬斯洛從來沒有用金字塔來呈現它的想法，而我們常看到的「馬斯洛需求金字塔」其實是在1960年，由任職於管顧公司的心理學家Charles McDermid所發明的。

Charles認為企業可以利用馬斯洛的理論，用「最低成本激發員工的最大動力」。另外，金字塔也和當時的企業結構相似，暗示位於金字塔的高層人員，才具備自我實現的能力。而位於低層的低薪員工們由於只能為糊口疲於奔命，企業不需要顧慮到他們更高層次的尊重需求。

為了導正大眾對於馬斯洛理論的認知，Scott決定用新的意象來重塑需求層次模型，而他選用的模型是「帆船」。

有了堅固的船身，我們才有餘力考慮要往哪裡前進

會選擇帆船這個意象，是因為Scott相信人生並不是一路往上攀登的路（金字塔），更像是在廣闊大海中探索。在探索的過程中，我們會遇到各種的機會與挑戰，但也充滿了危險與不確定性。更重要的是，不管航向那個方向，其實都沒有對錯。而面對瞬息萬變的環境，我們就需要一艘堅固的帆船才能持續乘風破浪。

擷取自《Transcend》一書 Scott用帆船呈現馬斯洛的需求層次理論

帆船的船身代表了我們對「安全感」的需求。沒有了船身，我們只能夠用盡所有力氣去避免被海浪沒頂。而當我們開始累積「安全」的需求時，就好比將船身慢慢的建造起來。船身越大越堅固，就能夠抵擋更大的風浪。而唯有確保自己足夠「安全」之後，我們才有餘力往我們想要的目的地前進。

而這個船身就是由「安全」，「連結」與「自尊」所組成的。

由於人們不喜歡處身於「不可預測」的狀況，因此可望一個穩定、可預測、有連續性的環境。所以「安全」是所有其他需求的基礎。唯有確保每天都有食物、住所、可以持續活下去，我們才能夠追求其他的「需求」。

除了「安全」之外，我們還有許多內在的需求。「連結」的需求包括找到歸屬感與和他人有親密的關係。畢竟人類是群居的物種，所以能夠和他人保持有意義的連結，對我們的安全感是重要的。畢竟沒有任何事物，不管是金錢、名聲、權利都無法減輕「孤獨」所帶來的可怕後果。

最後，「自尊」的需求則是在於建立真實的人際關係、技能、能力，並對自己的成就擁有足夠的自信。研究顯示，自尊會直接影響我們對生活的滿意度，而低自尊是導致憂鬱症的主要原因。

當我們缺乏這些「安全感」時，我們就會像小孩一樣不停的哭鬧，吵著肚子餓、要人陪、要人尊重。嚴重缺乏這些需求，還可能導致我們扭曲了對世界的認知，成為造成各種社會問題。

有了足夠的安全感，我們就可以揚起風帆，大步前進！那風帆是由什麼組成的？

揚起風帆，船才能去到我們想要的地方

當「安全感」得到了某種程度的滿足，也就是說我們不用餐風露宿、有關心自己的家人和朋友後，我們依然會不滿於現狀。這時，我們就可以升起代表「成長」需求的風帆來解決這份躁動。不管船身再堅固，沒有風帆的船無法前進。而風帆升得越高，就能夠捕捉到更多的風力，讓我們能夠更迅速的探索更多未知的環境。

但在航行的過程中，我們一定會遇到各種的挑戰與困難。當我們感覺到安全感受到威脅時，我們可能會選擇降低風帆，甚至完全降下直到我們再次覺得安全為止。我們能夠前進多遠，取決於我們是否能夠長時間的張開風帆。

Scott將成長的需求分為「探索」、「愛」、與「目的」。

Photo Credit: Depositphotos

探索的需求又可以再細分為對「社會的探索」和「冒險精神」。社會的探索就是在社交的時候，真心的想要了解對方並從對方身上學習。而不是用打聽小道消息的心態，去得到一些娛樂自己的訊息。而冒險精神，就是願意放下防衛心，盡情的去探索身邊的世界。而這增加了我們在看似難以理解的事物中，找到新的可能性。

至於對「愛」的需求，這不是指在「安全感」中只是滿足情感需要的愛。馬斯洛將它稱為「被愛」（Being Love）。即是有能力關懷那些我們甚至沒有直接接觸或有個人連結的人。在最理想的狀況下，這種「愛」會讓我們對人類有強烈的關懷，進而贏取他人對我們的信賴與依靠，但不會在付出的過程中，忽略了自己的需要。

當我們累積了足夠的「探索」與「愛」後，就會開始尋求「目的」。有了「目的」我們才真正了解人生想追求些什麼，進而找到人生的意義。而這個目的也能夠協助我們檢視生活中的各種活動，並將它們的重要性重新排序。

馬斯洛認為，要達到目的之前，我們需要放棄以快樂作為人生目標，並擁抱隨著試煉而來的痛苦。而環顧世上所有的物種，只有人類才懂得這樣做。所以這是我們與眾不同的能力。

例如，某個人的目的是成為世界拳王。他不但要接受嚴格的訓練，比賽前還要經歷慘痛的「減磅」（確保自己的體重沒有超出所屬量級），而且比賽的過程不但不好受，搞不好還會受傷。拳擊手長年的訓練，就是為了要讓自己全身上下的肌肉，都能夠撐過上擂台的幾個回合。過程雖然痛苦，但是達到目的的喜悅卻能讓所有的付出都變成值得。

簡單的來說，「安全感」需求讓我們拼命思考要如何保護自己，而「成長」需求則是讓我們思考要如何做選擇，才能成為更好的自己。如果我們終其一生都只尋求「安全感」，代表我們無法突破舒適圈，發揮身為人的最大潛能。

「自我實現」還不夠，人生應該要達到「超越」的境界

馬斯洛在晚年的時候，為他的需求理論添加了一個叫「超越」（Transcendence）的層次，而Scott就用帆船上空的海鳥來代表。馬斯洛為了要儘快的將這個理論建構得更完整，還決定放棄教職專心研究。很可惜的，到他去世的時候，都還沒有實現他的心願。

馬斯洛晚年發現，我們最終的追求並非「自我實現」，而是「超越」。馬斯洛本身並不相信「神秘主義」。但他承認有一些體驗是無法解釋的，他稱之為「高峰體驗」。而這種體驗通常都會發生在他稱為「超越者」（Transcender）的身上。這些人都致力於幫助他人，甚至全人類，因此比一般人更有機會去改變自己對世界的認知。而驅使他們行動的，都是一些強烈的價值觀，例如：正義、善良、真相等。

Scott認為，對這些超越者來說，個人、世界和自我之間是沒有區隔的。因為他想要做的事，也是大部份人想要的。根據研究，這些高峰體驗不但能夠讓人變得更正面、更健康，甚至還能淡化對死亡的恐懼。歷史上有不少的偉人都有類似的特質，例如印度聖雄甘地用絕食來反抗壓迫，就像是超越者會做的事。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

如果要簡單的說明這種體驗，它就像當我們凝視浩瀚的星空、廣闊的海洋、壯麗的風景時，那種心中高興到忘記自我的同時，又因認知到人類渺小而恐懼的「敬畏感」，就是其中一種高峰體驗。

馬斯洛認為，「超越」是不容易達到的狀態。想要達到這一步，還是要先解決我們對「安全感」的需求，然後透過多探索、多愛、多尋求目的，之後才能開始向著「超越」邁進。

本文獲創新拿鐵授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航