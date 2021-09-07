《終於，我可以舒服的怕生》：「閒聊」其實難度很高，這六點是內向者該掌握的聊天訣竅
我們想讓你知道的是
怕生，是很正常的情緒，你無須否定自己，這是一本從交友、談戀愛到工作，把人際關係濃縮到最適合範圍的開心生存之道！
文：午堂登紀雄
閒聊，其實難度很高
該如何和別人開心聊天？閒聊對我來說，是難度最高的溝通方式之一。
商談或與人碰面都是有明確目的的對話，閒話家常我卻很不在行，我不知道該以什麼方式來回應對方隨口提出來的話題，所以經常陷入沉默。
如果沒有任何暖場便直接談正事的話，可能會讓對方覺得這個人真冷淡、態度不好，一板一眼又不知變通。例如在商談時，你才第一次和對方的負責人見面，卻就立刻想要談生意：「您好，初次見面請多關照。接著我們來看一下這個產品……。」的話，不但很唐突，還會嚇到對方。
閒聊是人與人之間的潤滑劑，在選擇共事的對象時，人們一般會想找在自己心中留下好印象的人。接著我們來看看，什麼才是內向者該採取的閒聊方式，我將和各位讀者分享我自己的方法。
第一種：不用想著要取悅他人
閒聊的目的，就是在正式進入主題前，創造一個讓彼此都感到輕鬆的氛圍。透過閒聊，可以把「我不是你的敵人，我想和你維持良好的關係」這樣的訊息傳達給對方。
為此，我們不需要去取悅對方，而是先讓自己放輕鬆，準備好和對方建立良好的關係。只要自己覺得放鬆愉快，對方也會和你有相同的感受。透過表情和聲調，讓對方知道你在歡迎他，因此閒聊時，真的不用把場子搞得很熱絡或讓對方開懷大笑，也不需要有技巧的話術或豐富的話題。
記住，不要一個人唱獨角戲，而是要提供話題切入點，讓對方好開口。就算你沒說話，只要對方願意接話就不至於冷場，彼此也能維持好關係，接下來就能順水推舟的朝主題推進，讓談話從開始到結束，都能平穩進行，為彼此留下好印象。
第二種方法：改變對沉默的看法
對不擅長閒聊的人來說，沉默是揮之不去的夢魘。
在鴉雀無聲的情況下如果覺得很尷尬，有些人會開始說些漫無邊際的話，結果卻讓場子變得更冷或是挖坑給自己跳，甚至可能踩到別人的地雷。
此時，焦慮的心情會傳染給其他人，讓你在別人眼中看起來毛躁又不穩重，還會讓對方覺得，「這個人現在應該覺得很尷尬，我得找點話題才行」而莫名感到壓力，這樣絕非一件好事。因此我們首先要做的，是去改變「沉默是壞事」這種觀念。
語言是我們傳達訊息時的一種手段，不是用來填補空白時間。當對方沒有話題時，自然只能保持沉默，或許是對方沒有特別想要說的，也可能是他正在思考或擔心些什麼，而沒有心情說話。
因此當你遇到沉默的情況，並且開始焦慮時，請先對自己說：「因為對方也沒有話題，所以我不說話也沒關係。」然後試著把目光從對方身上移開，看看窗外，讓自己放鬆一下。這樣一來，尷尬就會轉變為安靜，只要心情平靜下來，就算對方突然開話題，自己也能以平常心應對。
此外我希望讀者們能了解，會沉默並不一定是自己的問題，因為如果對方有很多話題想說，彼此就不至於靜默下來，除非對方也不擅長和別人聊天。再說，如果對方有想和我們談的事情，那麼他自然會主動開口，你不用自亂陣腳，找些可能會讓自己扣分的話題來聊。
第三種：炒熱氣氛得靠共鳴和一些話題
場子炒不起來，也不是你一個人的問題，是因為大家缺乏共同話題、有共鳴的事，所以找出共同話題以及有共鳴的事，就是我們要努力的方向。
方法其實很簡單。例如，當你第一次和對方見面，在交換名片時，你可以仔細端詳一下對方的名字和住址，如果這個人的名字很特別的話，你就可以說：「你的名字真特別，老家在哪啊？」如果你對名片上的地址很熟悉，也可以說：「其實我以前也曾住在○○車站附近耶！」來引起彼此的共鳴。
上述兩種方法我經常使用，像我姓午堂，這原本就是比較少見的姓氏，因此常常被對方問，有時我會把球再丟回去：「我的姓已經不常見了，沒想到你的也很特別。」就能將對話不斷延續下去。相反的，我們也可以把希望對方能向自己提問的內容，放在名片裡，例如自己的故鄉、興趣或家族成員等，把能夠引誘對方主動詢問的誘餌標示在名片上，是許多老闆的慣用手法。
還有一種方法，是在前往訪問對象的途中，仔細觀察沿途的景色。例如，從最近的車站周邊開始，到對方那裡為止的街景。細心審視對方所在的大樓外觀，甚至是辦公室內的裝潢和擺設物品等。
如此一來，和對方見面時就可以說：「我第一次來這裡，沒想到車站前這麼熱鬧」、「好多可以站著喝酒的店舖，回去的路上找個地方小酌一下也不錯」、「你們辦公室的裝潢設計很棒」等，創造彼此的共同話題。
你可能也想問，如果是已經見過面的人，該怎麼找出共同話題和有共鳴的事？那你就需要事前蒐集和對方有關的資料，最簡單的做法就是找尋有關對方業界的新聞。例如，你可以試著去問：「對了，今天早上我在報紙上看到這樣的報導，對你們有沒有造成影響啊？」當對方回答：「還好，應該不至於太嚴重啦」、「這大大影響了我們」，這時我們只需附和「是這樣啊」、「真讓人擔心」，如此一來就能自然對話。
只要準備好聊天話題，再配合簡單的附和，就能緩和對話時的氣氛。
第四種：問問題能讓對談更流暢
各位可知道，一般人最喜歡說自己的事情，而且還好為人師。因此最高明的做法是去問對方問題，如此一來，對方自然就會開口。
由此可知，在怕生者所學習的溝通技巧中，最重要的莫過於提升提問力。在對的時間問對的問題，可以得到對方的信賴。這是因為有技巧的提問，可以滿足對方的尊重需求。
在聊天的過程中，提問的重點要放在對方想聊、想說的事情上，而對方想說的，其實不外乎是他想炫耀的事情，例如：「你以前連續拿了好幾次公司裡的MVP是吧」、「可以請你教我箇中訣竅嗎」、「你知道的可真多」，像這樣，可以從對方的強項來詢問。
當你在問和對方有關的事情時，如果能從過去問到現在，對方會更容易回答，說起話來也會更加熱情。此外，還要提醒自己最好問一些對方不用深思或煩惱的問題。例如：「之後有打算搬家嗎？」就是一個不容易回答的問題．但問「你是什麼時候搬到東京的啊？」對方則可以立刻回答。
另外，要注意不要問過於抽象的事，盡可能提供對方具體的選項。例如約會時，如果你問對方想吃什麼，對方可能會說什麼都好。但要是你提議「那我們去吃拉麵吧」，對方心裡可能會嘀咕「這傢伙真的很沒情調耶」。因此不妨試著提出一些具體選項：「義大利料理、法式料理、日本料理和中華料理，你想選哪一樣？」
最後我們還需特別注意，回答別人時，最好不要出現像是「應該不是這樣吧」這種否定他人的反應，因為一般人都不喜歡那些否定自己的人，所以不管對方怎麼回答，可以先說「原來是這樣啊」，來予以肯定。
第五種：成為一個好聽眾
對一般人而言，只要有人願意聽自己說話，他就可以滔滔不絕。聽者越是有反應，說話的人就更能樂在其中，因此那些受歡迎的人物，大都是傾聽高手。
這麼說來，選擇當聽眾的內向者，其實有利於維持良好的人際關係，尤其是在蒐集資料方面更顯優勢。因為說話的人越是滔滔不絕，內向者就越能從他嘴裡得到大量訊息。
話雖如此，如果我們只是乾坐在那，對方可能會覺得，「你真的有在聽我說什麼嗎？」因此我們需要磨練傾聽力。
傾聽力和一般的聽有什麼不一樣？前者要做到深層理解，並能和對方有所共鳴，從其他面向來看，傾聽力或許是一種能提供對方想得到什麼反應的技巧。為此我們需要仔細觀察，除了遣字用詞，更要注意對方的聲調高低、臉部表情以及肢體動作，從這些地方來琢磨對方的情緒。這裡提到的觀察，指的是去找出最合適的時機，並做出對方所期待的反應。
例如，「我終於去迪士尼樂園玩了！」和「我是去了迪士尼樂園，但是……。」這兩句話的情緒和之後想要傳達的訊息，應該不一樣。由此我們可以推測出來，前者充滿欣喜激動，後者則非常失落。對於前者，你可以回應「真的啊，太棒了！」、「終於去迪士尼樂園啦，感覺怎麼樣？」對後者則可以關心對方「是不是發生了什麼事？」讓他說出想要講的話。
不論對方是消極負面，或是積極正面，我們要做的，就是順著對方的情緒走，去想像他的心境，然後調整自己的反應，這麼做就能鍛鍊自己的傾聽力了。
第六種：附和時的五項要點
為什麼當今會有這麼多人使用社群網路？我想這反映出現代人都希望被看見，渴望有人為自己按讚的心理需求。
自己扮演好聽眾的角色，做出對方期待的反應，才算是真正的附和。在附和時，我希望各位記住以下這幾點：不鼓勵、不安慰、不提供建議、不打斷對方發言、不站在否定對方的立場，只要說些讓對方願意繼續說下去的話就夠了。
接下來介紹幾句附和句子：「真不愧是你」、「我還真不知道呢」、「好讓人心神嚮往」、「真不簡單」、「好厲害」、「我也是這麼想的」、「你的品味真好」、「（你）真令人尊敬」、「被你給說中了」、「真是出色」、「喔，真可怕」、「嗯，確實是這樣」、「真是不可思議的緣分」、「哇，這可真不賴耶」、「哇塞，太厲害了」。以上所舉的只是部分例句，希望讀者們可以創造出具有個人特色的回應方式。
除此之外，還可以重複對方說的一句話，假如對方說：「我在皇居看見螢火蟲了喔」，我們也可以依樣畫葫蘆，「你在皇居看見了螢火蟲呀！」怎麼樣，是不是一點都不難啊。
這可以讓對方覺得「我的話有被聽進去」、「我說的事情得到別人認同」，但如果過於頻繁使用的話，反而會讓人覺得你很不自然，因此要適度的和其他附和方式相互配合使用。
書籍介紹
本文摘錄自《終於，我可以舒服的怕生：從交友、談戀愛到工作，把人際關係濃縮到最適合範圍的開心生存之道！》，大是文化出版
作者：午堂登紀雄
譯者：林巍翰
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「怕生，這樣生活上常常吃虧吧！」
「這種個性要怎麼與人相處？」
「往來的客戶和客人是客套還是冷淡呀？是不是他們都不喜歡你？」
「你在公司還混得下去嗎？很難被主管重用吧！」
你也跟本書作者一樣，是個很怕生的人嗎？
本書作者午堂登紀雄就是一個極度怕生的人，
他從小個性陰鬱、說話也畏畏縮縮，出社會工作後也一樣，
偏偏他的職業是不動產投資諮詢服務的專業會計師，
很難想像，像他這樣不擅言詞的人，
居然也能公開演講，舉辦資產運用和商業技能的相關講座。他常說：
「針對以上這些關於怕生的關心和疑問，我可以很明白的做出回覆。
完全沒什麼好擔心的。事實上，怕生的我現在的生活可幸福了！
你問我為什麼做得到？
那是因為，我決定要以一個「怕生的人」來過生活。
還為自己打造了就算怕生也能有所發揮的環境。」
怕生的你，反而有許多強項
怕生的人多半觀察力敏銳，能捕捉環境的細微變化，
而且跟交遊廣闊的人比起來，
性格沉靜的人容易給人做事認真、受信賴的好印象。
特別是在數位時代，擅長文字溝通的內向者將越來越占優勢。
所以，與其逼自己變活潑外向，不如選擇在對自己有利的環境中一展長才，
怕生的人最適合選擇哪幾種職業？（你可以看看第六章）
怕生者的舒服交往教戰守則
你的請求對方一直沒有回應？別焦慮，他可能只是忘記了！
拒絕別人就會遭到討厭？其實是你想太多！
本書提供你絕對不得罪人的拒絕說詞，和拜託別人的最好表達方式。
還有，就像醫生看診前要穿上白袍、超級業務會替自己買個高檔手錶，
怕生的你不妨找個加持自信的道具，出門前戴上它，你就不怕了。
談戀愛的訣竅，不用告白也能交往
初次約會行程，就選刺激的遊樂園或浪漫的遊湖？
很抱歉，這可能不是怕生者的好選擇。
建議你要避開雙方容易沉默或需要一直排隊的地點（因為你要不斷找話題），
還有，約會時千萬別出現四種行為（詳見本書第七章），
不然對方會就此謝謝再聯絡。
怕生，是很正常的情緒，你無須否定自己，
這是一本從交友、談戀愛到工作，
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九