吃遍東京港區名店全攻略（一）：港區真有一處坡道叫「乃木坂」，但與偶像團體無關

港區簡述

日本有三個都市有港區這個區，最早出現港區的是大阪，於1925年（大正14年）成立；第二個港區在名古屋，1937年（昭和12年）；東京的港區則是在1947年（昭和22年）成立，由芝區、麻布區與赤坂區合併而成，與千代田區和中央區並列為東京23區的中心部。

東京的港區有幾個特點，一是報社、電視台、廣播電台等大眾傳播媒體，以及IT產業與其它企業的總公司特別地多；二是地名為「坂」的地名特別地多；三是綠地特別地多；四是大使館與外資企業特別地多。

富士電視台（フジテレビジョン）位於港區台場二丁目、朝日電視台（テレビ朝日）位於港區六本木六丁目、日本電視台（日本テレビ放送網）位於港區新橋一丁目、東京電視台（テレビ東京）位於港區六本木三丁目、TBS電視台（TBSテレビ）位於港區赤坂五丁目。

日本的外國大使館與領事館計有153所，其中位於東京港區的就有82處，有超過半數都在這，台北駐日經濟文化代表處也在這一區。至於港區的大使館與領事館之所以那麼多，則得從明治維新開國之後開始說起。

當時的江戶城被改為了皇居，而江戶城的西南方原本則是大名宅邸的聚集地。明治維新之後，大名沒了，他們原本所住的房屋也紛紛被拆毀。而這些空出的土地包括了現在的南麻布、元麻布、西麻布、麻布十番、南青山、廣尾，都陸續建起了西式建築，成為了各國的官廳。

對當時的明治政府而言，將各國的公使館全部集中在同一個區域不但比較方便管理，而且由於港區離搭船往返母國的橫濱港不遠，對來自各國的人也比較便利。

自從1854年《日美和親條約》（日米和親条約）簽訂後，最早的4個公使館分別是美國、英國、法國和荷蘭，其中美國的位於元麻布的善福寺、英國的位於赤坂的東禪寺、法國位於三田的濟海寺、荷蘭位於芝的西應寺。這幾個外國在日本最早的使館都是寺廟，則是因為寺院是幕末以來做為外國使節團住宿的場所。

由於港區的外國大使館多，因此這樣是東京都最受外國人青睞的區住地，加上商業區集中，與機場的交通又便捷，這些都成了這裡外資企業特別多的原因。日本的外資企業最多的除了第一名的港區外，第二名則是千代田區，第三名為中央區，第四名澀谷區，第五名為橫濱市。

不單是外資企業，許多的日本企業也都集中在港區。對這些企業來說，總公司開在這就是品牌的保證，而這裡昂貴的地價更彰顯了這裡企業的雄厚資本。另外，以日本最多的金融、保險與IT三大外資企業來說，又以IT產業的外資公司將港區選為其日本總公司所在地的最多，而且有聚集在六本木的傾向。

位於六本木與霞關（霞が関／かすみがせき）之間的神谷町（かみやちょう），則可說是日本的外資城，而這裡的外資公司則以金融和保險為主。理由很簡單，這類的企業需要頻繁地做各種申請與許可的手續，而霞關又是全東京各種中央政府機關最集中的地方，這些外資企業將總公司設在這樣自然是方便多了。

日文的「坂」指的是山丘或斜坡。由於港區為台地，而其間小溪、小河等河道縱橫，使得這裡的被刻劃許多高低落差很大的地形，而在這樣的地形上進行街道的整修與開發，就形成了許多的「坂」了。在東京，因為這樣的地形而有著最多斜坡的區為港區和文京區，第二和第三多的則分別為新宿區與千代田區。

乃木坂

這些坂，都有著各自傳奇的身世和故事，隨著歷史堆疊成積在這些地方。日本作詞家秋元康擔任製作人的偶像團體當中，含有「坂」字的一系列偶像團體被稱為「坂道系列」（坂道シリーズ／さかみちシリーズ），其中最知名的為2008年所成立的乃木坂46。

不過，在港區的赤坂，則是真的有一處坡道叫乃木坂（のぎざか）。但是這個乃木坂自然與偶像團體無關。而是為了紀念曾參加過甲午戰爭和日俄戰爭，任台灣總督時認為台灣是塊燙手山芋，建議當時的日本首相松方正義將台灣賣給英國；回日本後任宮內省轄下的官立學校學習院的院長，直到1912年明治天皇駕崩出殯後，與其妻自殺為明治天皇殉死的，前大日本帝國陸軍大將乃木希典（のぎ まれすけ）。

乃木坂原本在江戶時代叫幽靈坂。會有這個名稱，是因為如果從位於高地的青山往下看的話，是一片百姓町人，也就是當時地位低的人住的地方，所以住在高處的武家看下去覺得是個根本不想接近的地方，故名之。而又因為高低差有32.8公尺到16.9公尺之多，因此還有雪崩坂（なだれ坂）的別稱。

乃木希典在明治初期的時候，原本住在芝區西久保櫻川町（現在的港區虎之門一丁目）。而在明治12年（1879年）8月，其長子乃木勝典出生的時候，搬到了當時赤坂區的赤坂新坂町。而現在的乃木坂，則是在乃木夫妻為明治天皇殉死後的1912年（大正元年）為了紀念他，由赤坂區議會決議將幽靈坂改名為乃木坂的。

三田的幽靈坂

不過像乃木坂的前身叫幽靈坂的地方在東京還真不少，在文京區就有兩個，北區一個，千代田區三個，新宿區一個，而同樣在港區，位於三田的幽靈坂，為了與其它地方的幽靈坂做區隔，還特別定為為三田的幽靈坂（三田の幽霊坂／みた の ゆうれいざか）。

在這個幽靈坂的半坡，有間早在安土桃山時代末期，慶長4年（1599年）就在當時江戶八丁堀（現在的中央區櫻川）創立，後來隨著江戶時期的城市擴張，而在寛永12年（1635年）遷到現址的玉鳳寺。

Photo Credit: Tokyo Watcher @ CC BY-SA 3.0 御化粧延命地蔵尊

在這個玉鳳寺的門口，有著一尊「化妝地藏尊」（全名為「御化粧延命地蔵尊」おけしょうえんめいじぞうそん）在此坐鎮，在晚上看起來，那慘白的外貌，看起來的確嚇人，所以還流傳著「卸了裝的話，妖魔就會出現」這樣的一句話。只是，這座寺廟的地藏王菩薩為何要化妝呢？

這事兒就得回溯到江戶時代。當時玉鳳寺的住持翁宗逸和尚，在八丁堀的地藏橋旁，發現了一尊被棄置於橋旁，滿是泥濘的地藏王像。由於他不忍這佛像倒在路邊，於是就把他運回了玉鳳寺。

翁宗逸和尚不但將這尊地藏王佛像身上的泥濘清洗了乾淨，還細心地修復佛像上每個破損的地方。不過由於破損的地方實在是太難修復，他只好無耐地替佛像拍上白粉來祭拜。沒想到自此之後，住持臉上的坑坑巴巴都莫名其妙地消失了。若是在現在的話，根本是醫美診所的殺手。

這個奇蹟一傳了出去之後，女信眾們可不放過，對自己外貌不滿意的她們紛紛地帶著白粉來參拜。很快地，不只是女信眾，所有那些身上有傷的信眾，都紛紛帶著白粉，邊唸著六字真言「嗡嘛呢叭咩吽」，邊將白粉塗在地藏王像上與自己傷口相同的部位。

現在，來這的許多人，尤其是女性，都會帶著嬰兒粉來，把粉塗在地藏王像上那些自己身上的那些些惱人的痣、疤、斑點等部位，期望得到美麗的肌膚，而這尊地藏王佛像也就這樣被美白了。

由於幽靈坂之名來自江戶時代這裡的「ゆうれいざか」這個地名，因此也有漢字被寫成「有礼坂」的說法。這種說法則是因為明治時代的第一任文部大臣森有礼（もり ありのり）的住所在附近，而有此一說。但是這種說法，多半只是為了改變大家對幽靈坂這個地名的負面印象，而杜撰出來的。

以上談到的兩個坡地都在赤坂地區，而赤坂其它還有因為江戶時代為紀伊藩（現在和歌山縣與三重縣南部）宅邸而得名的紀伊國坂（紀伊国坂／きのくにざか）、西側為江戶時代消防員住所的九郎九坂（くろぐざか），還有安鎮坂、稻荷坂、櫻坂、牛鳴坂、榎坂、圓通寺坂、轉坂、鮫河橋坂、三分坂、新坂、丹後坂、彈正坂、南部坂、冰川坂、本冰川坂、檜坂、藥研坂、靈南坂。

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本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

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