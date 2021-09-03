《婦科女醫的私密門診》：藉由衛生棉讓經血任意流淌，還是努力到能控制經血，最終要看妳想成為哪一種人

文：駒形依子

衛生棉條，也是造成經痛的原因？

現在，市面上有許多標榜讓經期更輕鬆、舒適的生理用品，如紙質衛生棉、衛生棉條、月亮杯等。

在沒有這些生理用品的時代，大多女性會採取月經期間隔離、在陰道塞棉花或和紙（按：日本以傳統技藝生產的一種紙）、布墊、月經帶、控制經血等手段來撐過去。

所謂的控制經血，意指將經血積累在陰道內，然後到廁所排出的方法。辦得到的人，基本上什麼手段都不用，就能輕鬆度過生理期了。

曾有一位年過90歲的婦人告訴我：「不懂怎麼控制經血，就嫁不出去」。即使她已經90歲了，也不需要使用尿布，那個瞬間，我徹底感受到陰道的力量有多麼偉大。

雖然生理用品不斷進化，為女性帶來便利與舒適感，但我總覺得與此同時，女性的骨盆底肌群退化、月經失調的狀況也開始增加了。

比方說，有很多人儘管經血過多，仍會選擇把衛生棉條插入陰道來吸收經血，但往往忙到沒空替換。

換言之，她們使用衛生棉條，為了避免工作時經血外漏。

雖然有些人認為，當事人覺得好，就好了。但事實上，衛生棉條有時候也是造成經痛的原因。有些人光是不再使用衛生棉條，就減輕了經痛的症狀。因此，我基本上會請患者不要使用衛生棉條。

為什麼衛生棉條可能會讓經痛惡化？

很多人使用衛生棉條，主要是為了避免衣服被外漏的經血弄髒，或者覺得頻頻更換衛生棉很麻煩。也就是說，基本上是出血量大的人在用。

衛生棉條的用法，是放在陰道內，以堵住從子宮排出的血液，避免經血外漏。有些衛生棉條廠商宣稱：「連續使用8至9小時也沒問題。」

可是，就算能堵住陰道，阻止了經血流到體外，卻無法控制子宮持續排泄經血。結果，造成經血一直積在子宮入口和衛生棉條之間，讓子宮像滴管般運作。

如果沒有衛生棉條阻擋，子宮原本會收縮肌肉、排出內膜。

然而，放入衛生棉條後，經血在陰道內囤積好幾個小時，使得陰道積滿經血，本應排出的經血，則會在子宮收縮時再度被吸收。也就是說，子宮內的容量不只沒減少，反而還塞得更滿了。這麼一來，子宮因為沒辦法排泄，而增加收縮次數，甚至過度收縮而引發經痛。

如果經血排泄不順，最後不會只流到子宮入口，還會逆流到輸卵管，可能進而導致子宮內膜擴散、沉澱到腹部內，引發骨盆子宮內膜異位症。

如果沒有擴散到腹部內，這些組織卻卡住輸卵管的話，就會造成不孕症。

有些情況下，以便利的角度來挑選衛生棉比較好，但妳至少要先了解缺點，再好好問自己，哪一個選項對自己而言最為自在。

衛生棉與「漏尿女子」

在推特（Twitter）使用漏尿（お漏らし）一詞，會引來指點（按：雖然原文是指漏尿、失禁，但該詞卻流行於日本的情色戀物次文化，藉由自己或他人的尿急，來促進性刺激和興奮感，若自己或他人尿失禁時即達高潮）。雖然漏尿一詞給人的印象如此差勁，但衛生棉包裝或廣告上，常使用「外漏、滲出」等詞彙。

例如「長時間也很安心」、「夜晚絕對不外漏」或者「就算白天量多，也不滲出」等。

既然不管尿布或衛生棉，都會用「防止側漏」等用語，那麼，我們可以把排尿和排便，視為同一個類別。

事實上，不論是將尿液、大便或月經排到體外，都會使用由尿道、肛門和陰道括約肌等所組成的骨盆底肌肉。

前文曾提到控制經血，這是一種把經血積存在陰道內，然後到廁所排出，不過正如我在前面所說，這是在衛生棉出現前所採行的方法。當然，那個年代也有再怎麼努力也辦不到控制經血的人。

不過我認為，如果陰道夠柔軟、有彈性，應該可以在內部留存一定程度待排出的經血才對。

其實，也有人認為「量多的日子，反而更容易有自覺的控制」。

仔細想想，就連極為細小的尿道括約肌，大多數人都能憋住約300毫升至400毫升的尿液，而且不外漏。

雖然肛門括約肌稱不上多大的肌肉，但少則500公克至600公克，多的話，甚至撐住一公斤到兩公斤的大便不外泄。

因此，我不認為面積比尿道括約肌和肛門括約肌還寬大的陰道括約肌，無法積存正常量僅約20毫升至140毫升的經血，畢竟就算經血量超過正常值，顯然也比不過糞便的量。

說到底，這純粹是因為我們沒好好意識到這塊肌肉，所以不懂得善加利用。

以前的人在懷孕和生產次數方面，本來就跟現代人不同，經歷過的月經次數也不一樣。所以不能放在同一個水平上相提並論，但人類誕生至今，儘管生活模式和生活用品不斷改變，但身體的機制基本上沒有多大的改變。

事實上，反而是不使用生理用品的時代壓倒性的長久。

在沒有生理用品的時代，女性會把棉花夾進陰道、月經期間被隔離在屋內、使用束腰、安全帶或月經帶等，即便使用的物品隨時間不斷變化，但仔細思考後會發現，這些都是無法控制經血的人才會做的事。

結果，無法控制經血的人，為了同樣辦不到的人創造了便利商品，並說著：「不擔心會隨意流出」、「滴漏出來也沒關係」，大家便自然而然的覺得，這麼做更輕鬆省事。

不管這些開發出來的生理用品如何進化，要不要購買、使用，都是個人選擇。最終要看妳想成為哪一種人，是藉由衛生棉讓經血任意流淌，還是努力到能控制經血為止。

以我自己來說，自從我學會控制經血後，比起使用衛生棉，或為了實驗而吃避孕藥時，現在的我能以最輕鬆的方式度過生理期，而且是難以置信的輕鬆。

一般而言，從出生到能忍住漏尿便意為止，大約是四歲到六歲左右。

但在現代，女孩大多十歲左右初潮來訪，經血任意外漏；此外，有的人在3、40歲就開始漏尿，若對早期漏尿置之不理，之後就是持續一輩子的漏尿人生了。

所以，我認為女性要好好的面對自己的身體，藉由持續修練來打造不失禁、不被月經影響的健康體格。

書籍介紹

本文摘錄自《婦科女醫的私密門診：每天一分鐘溫活訓練，改善經痛、婦女病和不孕症，讓妹妹溫潤緊實》，大是文化出版

作者：駒形依子

譯者：高佩琳

momo網路書店

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

「經痛到動不了。」「生理期時，心情都變得很糟。」

「變得性冷感。」「每次愛愛都痛到不舒服。」、

「想要小孩卻懷不了孕。」

為什麼女人總有這麼多跟婦科相關的苦惱？

對中西醫都有深入研究的日本婦產科名醫駒形依子說：

「那是因為有高達80％女性，都輕忽了陰道的女子力，

就是沒有好好保暖自己的陰道。」

女子力，很多人會聯想到，花心思在穿著打扮上、用來表示女人味的詞彙。

不過，本書談的女子力，

是指如何讓陰道溫活：溫暖、濕潤且緊實，

因為女人的魅力，不是靠外表，而是由陰道的女子力決定。

本書作者駒形依子是婦產科名醫，

東京女子醫科大學醫學系畢業，專職婦科、漢方內科。

高中時期，因為經痛和經血過量而深受困擾。

擔任住院醫師時期，開始探究消除經痛和經血過量的方法。

之後開始研究中醫，並用自己的身體反覆實踐，

規畫出每天一分鐘的私密處自我照護法。

「最愛子宮的婦產科醫生」的駒形依子，透過部落格及演講活動，

向患者提出靠自己治癒自己的「不出事的子宮養成法」。

女人的美，由陰道的女子力決定

老是經痛？有高達80%的女性陰道受寒而不自知，

因為陰道受寒，子宮也會跟著寒，容易產生經痛與不孕。

但是，陰道又看不見？要如何知道受寒？又要如何保暖？

妳可以從生理期前後的白帶分泌量來分析，

還有，老愛穿性感三角褲，或為了穿比基尼而頻繁的除陰毛，

這些都可能讓妳明明很年輕，卻有一個受寒的老陰道。

怎麼補救？有最愛子宮之稱的婦科醫生可以幫妳。

女人最重要但又最恨的朋友

影響女人健康的重要三關卡，就是貧血、受寒、低血壓：

貧血會讓體內的氧氣跟養分減少，於是皮膚乾燥、身體變冷。

身體受寒就會引發經痛、甚至經血過量，於是出現低血壓的無力感、頭暈等。

避免陷入這三個惡性循環的方法，就是溫活——讓陰道變溫暖的活動，

本書有九個簡單方法。

九招自我照護法，讓妳性福又健康

作者設計九個私密處自我看護法，包括:

陰道訓練，遠離漏尿困擾；會陰按摩，能改善氣血循環；

骨盆伸展操，骨盆順了全身就放鬆；

還有胸鎖乳突肌放鬆操，能強化子宮力

每個動作只要短短一分鐘

就能改善惱人的經痛、婦女病和不孕症，找回性福與健康。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰