解封後，還是想在網路上不斷地買

文：邵鈺珊

不能出門，只好上網買、買、買

疫情持續改變消費大眾的行為與期待，也塑造商業模式的新常態。今年二月的調查發現，33.6%的受訪者一個月網路購物1至2次，25.3%一個月網路購物3至4次，同時也發現，使用行動支付成為普遍的付款方式，且大部分的受訪者習慣以行動支付綁定信用卡。在台灣歷經超過2個月的三級警戒後，消費者網購的行為又有什麼變化？

確實，從最新的調查發現，居家防疫帶動了網路購物頻率成長，總體而言，有62.2%的民眾表示增加了網購的頻率，但仍有5.7％的少數民眾減少了購物頻率。增加網購的消費者組成以30-39歲最多，其次是40-49歲，而增加人數佔比最少的18-29歲，也有54%的受訪者提昇網購頻率。受訪者也表示，選擇網購主要是因為價格合理，其次是低運費或免運，第三個考量點是促銷活動，網路消費決策前三名都與「錢」有直接關係。

三級警戒「吃」出網路業績

從商品類型來看，自今年2月至8月，食品、飲料、餐券的網購有微幅增加1.6%，其餘商品類型皆下降，其中受外出限制影響，下降幅度最多的是服飾配件和鞋子包包，分別下降14%和11.4%。進一步詢問和「吃」有關的問題，發現有36.3%的網友在三級警戒期間是首度網購食材，加上原本就有網購食材的受訪者，共高達56.8%的網友在網路上「覓食」。其中以常溫冷藏料理包、冷凍加熱食品、冷凍肉類最受網友喜愛，尤其以料理包和加熱食品，更是意見菁英的喜愛，因此也可以預期，在三級警戒之後，這兩項產品，還有市場成長動能。與受到疫情衝擊的傳統餐飲業者相比，掌握網路銷售的餐飲食品業者，則在三級警戒期間進入了更有潛力的市場。

WFH和在家學習帶動筆電消費

而長時間的居家工作及在家學習，帶動了那些家電成長呢? 根據調查結果顯示，桌上型電腦及筆記型電腦的消費，佔網購家電品項第一名，其次是智慧型手機、冷氣及電扇。前三名家電消費以男性為主，第四名的廚房家電，則以女性消費者為主。而消費者使用行動支付的使用比例和二月相當，也同樣習慣綁定信用卡。行動支付的服務業者，則是LINE Pay最受受訪者歡迎，緊接著是全聯PX pay及街口支付。不過，電商成長動能可以持續到什麼時候?

電商準備迎來更高速成長

根據其他各國的市場調查發現，民眾的消費習慣已經「回不去了」! 由於便利性、新科技及社交軟體，讓消費者在解封後仍牢牢黏在網路購物。雖然台灣網民的網路購物決策前三名都和預算有關，但電商長期抓住顧客的關鍵，是第四名之後的便捷性。在疫情期間享受過不用舟車勞頓的購物，和在自家試穿、試用的舒適性後，越來越多的消費者將會維持在網路購物的習慣。其次，AR、VR技術也越來越普及在網路購物流程中（參考五月份調查結果 : https://www.thenewslens.com/article/150476），沉浸式的購物體驗絕對能增加電子商務的銷售品項。第三是社交媒體與網路購物的結合，例如越來越多的Instagram和Facebook廣告，以及串聯購物渠道直接銷售，讓消費者在網路人際關係中避不開購物誘惑。社交平台和電商業者正在合謀消費者的錢包，你也心甘情願掏錢了嗎?

責任編輯：徐喬莉

核稿編輯：黃玟捷