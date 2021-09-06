《養股，我提早20年財富自由》：當行情急轉直下，哪種股票該養著？哪種股票得棄養？

文：黃嘉斌

當行情急轉直下，哪種股票該養著？哪種股票得棄養？

股票投資是一條漫長的路，生存之道的重點在於如何做好風險管理。如果不幸蒙受巨額虧損，危機處理便是最後一道防線，守住了就不會提早從市場畢業。否則出局之後，就永遠失去扳回一城的機會，這是股票投資最後一堂課，也是最重要的一堂課。

時間回到「2000年4月15日，加權指數重挫507點」、「2006年6月25日加權指數重挫244點」、「2007年8月15日加權指數重挫317點」，每次股市的崩跌，都會帶來腥風血雨、哀鴻遍野的景象，一堆投資人滿臉無助的期待奇蹟出現，但是這個期待是緣木求魚、令人失望。

過去發生過這麼多次股市的崩盤，1990年郭婉容事件、1996年台海飛彈危機、1997年亞洲金融風暴、2000年921大地震、2004年319槍擊事件等，在那段期間裡總是會接到許多投資人求助的電話：「黃老師！大盤還會不會跌？」、「現在持股比例應該多少？」、「還可不可以逢低承接？還是認賠殺出？」、「我可不可以放著長期投資？」、「現在賣掉會賠好多錢！」我雖然知道他們最期待聽到：「放心！股市沒那麼差，有機會要反彈了，等拉上去再賣。」安慰投資人的話誰都會說，只是於事無補，這裡我必須很慎重的提出警語：「當投資部位出現重大虧損，就要進入危機處理的階段了。」

在過去二十餘年的投資生涯，也曾多次面臨這樣的問題。我知道，如果處理不好，恐怕就得從股票市場提早畢業了。運氣不錯的是，在每次的嘗試處理，並沒有犯太大錯誤，所以對於投資的危機處理有進一步認知，並找出一些準則。以下就把這些經驗提出來給投資人分享。

投資診斷三步驟

任何的危機處理基本上都會有一定的步驟，比如一個車禍受傷的人送入急診室，體溫、血壓、脈搏的測量是一定會先做的事，然後再進行下一步處理，股票投資的危機處理也是一樣，先做持股比例、融資與否與持股內容這三件事的投資診斷，接下來才能夠正式的解決問題。

首先，當我面臨投資部位重大虧損的同時，心態上就必須接受自己的「投資步調錯誤」、「投資決策錯誤」、「投資標的錯誤」的事實，接著再勇於面對錯誤，平心靜氣的處理，然後認真檢視持股比例、融資與否與持股內容這三件事。

Photo Credit: 大是文化出版

一、檢視融資與否

建立上面的認知後，接著檢定持股比例和融資與否，這部分屬於風險控管，目的在避免自己因投資失敗提早從市場畢業，這時候我通常會先問自己：手上的現金是否足夠將全部股票做融資償還。

這點非常重要，融資基本上就是一種財務槓桿，藉由擴張信用希望多賺一點錢，但是在投資失利、市場趨勢改變的時候，這些借來的錢恐怕會讓人賠得更慘，尤其是自己沒有能力將融資償還，就表示投資的金額超出自己能力範圍，這時候應該盡快將持股降低到可以完全換成現股的金額。

2000年台股加權指數從1萬0393點，一直跌到3411點的谷底，有誰能預料得到跌幅如此之深，多數投資人的失敗，就是將半山腰當成谷底，最後屍骨無存，股市有句諺語：「新手套高檔，老手套反彈。」半山腰的反彈一旦套住同樣能致命，股市投資永遠不要輕忽，事情往往會朝最壞的地方發展，通常事後會證明實際情況，比你最壞的打算還要更壞。

二、檢視持股比例

在這裡可以分別從兩個面向做檢驗：

1. 持有股票的市值增減，對生活有沒有影響

引述投資大師科斯托蘭尼的話：「只有長期不需要動用的資金，才可以拿去投資。」我們見過太多失敗的例子，不是對趨勢的方向研判錯誤，而是因為口袋不夠深，無法等到市場來證明你是對的，就被淘汰了。

這是犯了持股策略的錯誤，面對這種錯誤，只要減持部位到可以長期抗戰的水準，最後還是有機會反敗為勝；反之，固執硬撐的結果，往往是斷頭出場。

2. 在資產配置上，願意持有的股票上限為多少

超出目標上限的部分，就要出脫降低持股，或許有人會說：「這樣部位下降後，萬一漲上來就沒辦法回本了，並且投資應該不追高殺低才是？」

當然，若是斷章取義去解釋，的確無法反駁。但是不要忘了，這個前提是投資決策在正確的軌道中行進，今天面對的問題是在做「危機處理」，所以重點是如何能安然度過存活下來，當投資不順時，最忌諱「再賭一把」。

三、檢視持股內容

接著檢視持股內容，這裡有兩個標準要遵守：

1. 當初買進的理由是什麼？

買進的動機是投機，還是投資？若是投機不成，套牢變成長期股東，這最要不得，出清持股是唯一選擇。如果買進的標的本質不錯，就要好好檢視當初買進的原因是否還在，若是不見了，就要出清或降低持股。

2. 持股成本可否隨著持有時間的拉長，成本也跟著下降

當一檔股票由短期投資變成長期投資時，投資性質改變了，檢視的標準就必須跟著改變，在這個時候我們的持股成本，很少會有價格低估，因此只能用時間換取空間（價格），所以應該把眼光放到每年的配股、配息，直到股票市場渡過低迷再度回升，在回升之前，隨著時間的拉長，能不能有效降低持股成本，便是最起碼的條件。

斷尾求生賣股票——賣多少？賣什麼？如何賣？

完成投資診斷後，其實危機處理的程序也完成一大半。投資人在股價下跌時，不能及時處理的最大原因，常是「虧損太大，賣不下手」。結果惡性循環終至不可收拾，如果可以依照投資診斷的步驟思考過，相信可以突破「賣不下手」的心結，接著才可能進一步解決問題。

進行危機處理的最大重點就是「賣股票」，即斷尾求生，賣多少？賣什麼？如何賣？是這個階段三個要思考的議題：

1. 賣多少：降低持股，手上留多少現金再戰？

這可以分成兩種角度切入。首先，假設自己是零持股，認為合理的持股比例是多少，就應該降到那裡。不過這種方式通常投資人比較難辦到，尤其部位本身是虧損的。

另外，就是要降低持股到「資產配置上願意持有的股票上限再打七折」。比如持股金額上限是1,000萬元，就應該留300萬元的現金下來，多留三成現金的目的，在於考量流動性。

有些投資人因為股票套牢，結果一放就是數年完全沒有交易，股票變成不動產。這應該要避免，因為失去流動性時，就算出現好的投資標的，也沒有資金可以投入，機會成本的代價不小；也容易失去對原持股部位的關注，覺得反正不會賣，就不注意了。

這不是投資正確的態度，要記得無論是買、賣或持有的決策結果，都是思考後做的決定，而不是因為輕忽或者煩，因為不想管的結果，只會使後果更糟糕。

2. 賣什麼：汰弱別心軟

當融資換成現股，持股比例也降到預設的水準，接著就是持股結構的調整。在這個階段，除了標的本身必須具備持有時間拉長，成本也會跟著下降的要求，建議可以在同質（產業特性）股票間換股。

尤其是景氣循環股，最好換到龍頭公司，比如晶圓代工龍頭台積電（2330）與聯電（2303），當2000年景氣高峰反轉向下，到了2001年台積電股價從222元剩下約90元，此時聯電也僅剩60元。但是數年後來到下一個循環高峰，台積電還原權值已經解套獲利，但是聯電股價依舊向下沉淪。

在循環向下（無論是景氣或者產業）的過程，無法順利度過的公司大有人在，甚至難再重啟成長動力，所以調整至同質、卻是龍頭的企業，可以降低此風險。

3. 怎麼賣：三階段出脫

第一階段：汰弱存強

一般人喜歡先賣強勢股，因為跌的較少或者還小有盈餘，但是行情出現反彈的時候，都是強勢股先止跌反彈，而弱勢股的彈幅往往不到強勢股的一半。

第二階段：逢高減持

利用反彈的時候，逢高減持強勢股，到達預設的持股比例。

第三階段：調整持股

調整持股到準備長期持有的標的。這樣的持股調整順序，應該可以讓虧損減少一些。

兩軍對壘戰敗的一方，最大傷亡往往出現在撤退的時候。有「沙漠之狐」之稱的德國名將隆美爾（Erwin Rommel），能在戰敗撤退仍讓敵我雙方的損失幾乎相當，就是他為人稱道之處；而股市也有句名言：「會買股票的是徒弟，會賣股票的才是師父。」如何在錯誤的投資下減少損失、順利退場，才是能在股市長存之道。

書籍介紹

本文摘錄自《養股，我提早20年財富自由（最新養股名單大公開）：買了不用管、定期會給孝親費、偷偷漲10倍，閉著眼睛抱10年的股票這樣挑》，大是文化出版

作者：黃嘉斌

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

「看完本書最大感想是，當養兒已不能防老，不如現在開始養股票。」——本書小編

作者黃嘉斌在股市打滾超過20年，曾創下傲視證券業的76.3%報酬率。

不到50歲就靠「被動收入」擺脫薪資束縛、財富自由，

他的訣竅不是天天看盤、殺進殺出，而是：養股，閉著眼睛抱10年。

他說，當養兒已不能防老，不如現在開始養股票，

現在買不起股王沒關係。但你能從小資就開始養出下一支股王！

他用三張表、六個指標，養出賺錢標的。

養股有三種，哪一種最適合我？

買了不用管、自己會長大：成長股連續三年，公司每年獲利成長達三成。 大立光（3008）、聯發科（2454）還有……。

平常賺不多，但定時會送上孝親費：價值股現金殖利率大於5%， 股價淨值比小於2，且連續三年發現金股利。 伸興（1558）、禾聯碩（5283）以及……。

大家不看好的產業，卻偷偷漲10倍：轉機股有四種類型，其中「有富爸爸加持」的，最有可能成為超級大黑馬，本書直接給你名單。

善用六大指標，小資股也能「養」成翻倍賺

營收不能只看公司有沒有賺錢，要看用1元能賺多少？

想逮住股市的大黑馬，別錯過每股盈餘逐季倍數成長的個股。

想打敗定存，就用股息殖利率挑價值股。搭配抵扣率達15%的標的，讓你再賺一次股利（息）。

我這樣養股，打敗加權指數

投資別聽名嘴，要聽市場專家： 年底的外資分析、法人報告就是你的選股依據。

賺波段，你得看利率循環法，有四個階段，進出也得守紀律。 如何分析產業特性與評估重點？怎麼看出「飆的」與後續追蹤？

存到第一桶金，我這樣管理風險

投資的第一步，存小錢或存零股，獲利50萬後，這樣操作資金可賺倍數！

期貨、選擇權和台股有什麼關係？怎麼布局？

當行情急轉直下，哪種股票該養著，哪種股票得棄養？脫手三分之一最能保

特別加碼送45支養股精選，

讓你現在就開始養股兒子，最快達到財富自由。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬