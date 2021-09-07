《我離開以後，請把我撒在新宿二丁目》：即使只能再活一天，我都要繼續推廣預防愛滋
我們想讓你知道的是
日本NHK專題報導：創辦同志雜誌的編輯、日本藝能界首例同婚的女演員、酒吧的媽媽桑、女老闆……各有各的風情樣貌，各有各的愛恨情仇，他們如何在變與不變的日子裡，抬頭挺胸活出彩虹的驕傲。
文：長谷川晶一
Episode 01 如果我死了，請把骨灰撒在這吧……
（前略）
創辦同志雜誌，不被愛滋打倒
正當長谷川感到迷惘時，一位多年熟識的媽媽桑問他：「我最近計畫辦本同志雜誌，你有沒有興趣參一腳？」
當時是1993年，也就是在他染病後的隔年。
「那個時候，新宿二丁目的同志酒吧流行用錄影帶打響自家名號，結果沒多久市面上就出現了海盜版，有些甚至還在老牌雜誌上大打廣告。那位媽媽桑為了與之抗衡，便興起了辦雜誌的念頭。她知道我是做這一行的，所以我自然成了她的不二人選。不過，當時負責編輯的只有兩個人，其中之一還是我，因此我除了要撰稿，從拉廣告到跑業務，也幾乎是一手包辦。」
當時的同志雜誌有所謂的「五強」。
這五家雜誌分別是《薔薇族》（第二書房）、《亞頓》（Adon，砦出版）、《三仔》（太陽出版社）、《男同志》（The Gay，雜民之會）與《參孫》（Samson，海鳴館）。由長谷川操刀的《Badi》（泰拉出版）創刊以後，馬上成為後起之秀，挑戰五強的地位。
而這五強的創刊年，分別是《薔薇族》的1971年，《亞頓》與《三仔》的1974年，《男同志》的1981年，與《參孫》的1982年。
《Badi》便是在這樣的時空背景下，橫空出世的新雜誌。就連日本知名藝人貴婦松子（按：日本專欄作家、評論家、異裝藝人和主持人，總是自嘲外型像巨型妖怪。現在是日本主持界數一數二火紅的男大姐）也曾是編輯部的一員。
不過，當時與長谷川一起奮鬥的編輯實在少得可憐，其中之一就是小倉東——他在新宿二丁目開了一家「娘炮玄學」（Okamalt）圖書咖啡店，後來也曾以「瑪格麗特」（Margaret）的藝名化身變裝女王。
「公司高層打從一開始就沒有什麼經營計畫，是我與小倉拚了老命、好不容易才拼湊出一期。例如，創刊暖身號的《男同志字典》，比照字典的形式，將與男同志相關的知識，按照英文字母A到Z來排序。這就是小倉的點子。」
當時，高層只有一個要求，那就是不碰愛滋病與性別平等教育（以下簡稱性平）這兩大議題。所謂「性平」，就是透過同性戀解放運動（Gay Liberation）等的推動，藉此消除社會大眾的性別歧視。
由於此議題涉及層面非常複雜，對於高層來說，是禁忌話題。
「坦白說，這本雜誌走的是娛樂路線，上面會有這方面的顧忌也不難理解，就我個人來看，性平倒也不是這本雜誌的重點。
「不過對於愛滋病，我卻相當堅持，只要我長谷川在的一天，就不會放棄。於是，大概在雜誌出到第二期，還是第三期的時候，我就在董事會上當眾出櫃：『報告董事長，其實我是HIV帶原者……。』」
沒想到，董事會最後竟然點頭，讓長谷川開闢「帶原者交流網」的專欄。老實說，就當時社會氛圍來說，這個議題不僅過於敏感，也是冷門題目。所幸這本雜誌沒有長谷川就辦不下去，所以高層也別無選擇。
於是，長谷川便一點一滴的編織出HIV感染者的交流網。
「後來，也有人請我去演講。當時，我是以真實姓名出席活動。因為，如果用假名的話，肯定被竊竊私語：『看吧，他自己也覺得丟人，才這麼偷偷摸摸的。』」
由此不難看出，長谷川的決心與放手一搏的覺悟。
其實，他真正想說的是：「我就只是運氣不好，染上HIV病毒而已，但這並不代表我就得哭一輩子。」
我願意原諒你
當你露出陰莖，
粗魯的插入我毫無防備的肛門。
當你在我柔弱的直腸裡，
盡情的噴射精液。
當你讓我背負，
肛交高潮的業障。
當你在我體內，
留下HIV病毒卻揮手而去。
這一切的一切，我都選擇原諒你。
——摘自《熊夫人的告白》
其實，長谷川與《Badi》的淵源也不過才大半年的時間。
「當我接下這本雜誌的時候，就有熱度頂多持續三年的心理準備。這完全是我自己的個人經驗。因為大家一開始都是每期必看，但等到真正踏入同志圈以後，這些雜誌對他們來說就太小兒科了。與其如此，倒不如比照豪華便當的概念，讓雜誌內容應有盡有、包羅萬象，滿足所有讀者的喜好。或許是我矇對了市場走向，加上從其他雜誌搶到不少廣告。《Badi》雖然是新創刊，卻也立即打出名號。」
即使只能再活一天，我都要繼續推廣預防愛滋
他調皮的笑著說道：「於是，我便順勢以功成身退為由，腳底抹油，就是一個字——溜！」
長谷川離開以後，《Badi》的發行量仍然不斷攀升。當時的網路不如現在發達，因此雜誌的影響絕非今日所能想像。
「其實，《Badi》之所以一炮而紅，應該歸功於小倉擔任總監以後，慧眼獨具的打造出『我是同志，我樂活』的風格。換句話說，這本雜誌成功的關鍵，就是我說的那個豪華便當，我打前鋒做出飯盒，然後他跟著接棒，擺滿各種美味佳餚。」
這種應有盡有、包羅萬象的編輯方針不僅對了市場胃口，而且內容還新奇有趣，讓讀者欲罷不能。於是，《Badi》甫推出便成功擄獲全日本上上下下同志的支持。其中之一，包括後面會提到的HIRO。
長谷川雖然離開了《Badi》，沒多久又創辦了新雜誌《G-Men》。
「這本雜誌的定調很簡單，總歸一句就是『屁孩滾蛋』。因為我要辦的是一本成熟男人逐夢的雜誌。」
成熟？長谷川為什麼會鎖定這個客層？他接著解釋當時的業界生態。
「當時，同志雜誌分為三大類，一個是主攻年輕族群的《薔薇族》，一個是標榜男子氣概的《三仔》，另外一個就是走熟男路線的《參孫》。
「後來加入戰局的《Badi》，則是以外型亮麗的小鮮肉為賣點。因此，我便想辦一本完全擺脫既有框架的雜誌，例如模特兒全是有點年紀又滿臉鬍鬚的猛男之類的。」
這本突發奇想的《G-men》，共耗費他七年心血，對身為主編的他而言，這段日子可說是充滿挑戰。即便他得定期接受治療，日子卻過得比生病以前更有活力、更加充實。
對於最後仍離職，他僅表示：「該做的都做了，也該走人了。」
長谷川說道：「當初《G-men》找我的時候，我只有一個條件，那就是放手讓我一些HIV與愛滋病的報導。所以，每期我爭取到整整6頁，開闢『治療最前線』、『福祉支援資訊』與『HIV患者手札』等專欄。不少讀者來信說：『當我知道自己中標以後，是因為看了以前的期刊，才下定決心去醫院就診的。』當下我心中甚感欣慰。」
對於長谷川而言，他的階段性任務已經完成。
當長谷川得知自己染上HIV病毒以後，也曾茫然失措好一段日子，甚至一心求死。沒想到，上帝又為他開啟了另一扇窗——讓他有機會參與《Badi》的催生，接著又創辦《G-men》。多虧那段時間陀螺似的從早忙到晚，連休息的時間都沒有，才又讓他找回生活的重心，且就此打消尋死的念頭。
「同志雜誌對我來說，應該是老天爺給的啟示吧。與其每天在那裡胡思亂想，倒不如順其自然，反而對自己比較好。」
忙碌的編輯工作，讓他更加精力旺盛，甚至忘了自己有生病這回事。每天就是為工作打拚。
即便如此，長谷川始終留在新宿二丁目。只不過二、三十歲的他，只想發洩慾望；四十幾歲、感染HIV病毒以後，卻是致力於文化事業的推廣。
除此之外，他還濃妝豔抹、穿上華麗的女裝，參加各種變裝女王的活動。同時， 也試著透過不同的舞臺朗誦自己創作的詩詞。
此外，他也十分積極參與HIV相關的其他活動。例如，與流行病學學者四處奔波，就為了在日本六大主要城市，成立HIV防治中心。
而這個舞臺，自始至終都是在新宿二丁目。
然而，在這段時間，新宿二丁目也起了極大的變化。
「我記得，自己剛到新宿二丁目的時候，大家出入這裡都是躲躲藏藏，深怕被熟人撞見似的。但在社會風氣漸漸開放以後，這裡卻不再像從前那樣，有著一層神祕的面紗。這種改變或許對同志而言是友善的，但反過來說，卻也不再是那個我們追求性愛、幻想或淫靡的地方。事實上，有幾家酒吧就是因為這樣才轉移陣地的。」
從前那個神祕又迷人的新宿二丁目，卻成了一個開放的觀光景點。
長谷川笑著表示，這個自己總是三步併兩步每天報到的地方，已不再讓他感到雀躍。不過，即便如此，他仍捨不得離開這裡。
醫療技術的發達與藥物的進步，雖然讓長谷川的病情得以控制下來，但他仍因為糖尿病與高血壓必須定期洗腎，甚至因組織壞死，而失去右腳。
第一次踏入新宿二丁目的他，還是個不到20歲的小夥子，一直到邁入七十幾歲了，長谷川仍然眷戀此地。
他表示：「我一直覺得自己就是在這裡長大的。新宿二丁目可說是我的第二故鄉。坦白說，我們在其他人眼中就是一群怪咖。天地雖大，能夠包容我們的，也就只有這裡而已。其實，只要融入這裡，你就會知道到處充滿人情味，但我知道自己不可能像那些正常人一樣善終，所以總會這麼交代……，」頓了一下以後，長谷川接著開口：「哪一天，我如果真的不在了……就把我的骨灰撒在這吧！」
你或許並不知道，
我血液裡流竄的HIV病毒，
正是支撐我奮鬥下去的力量。
心臟的鼓動，
宛如時鐘般規律滴答作響，
讓全身上下，
甚至連指尖上的每一條細微血管，都隨之奔騰！
即使免疫力不再，
但我的肉身，依然充滿生命力。
——《熊夫人的告白》
書籍介紹
本文摘錄自《我離開以後，請把我撒在新宿二丁目》，任性出版
作者：長谷川晶一
譯者：黃雅慧
日本NHK專題報導：生と性が交錯する街 新宿二丁目
作者長谷川晶一，日本社會寫實作家，
以六篇貼身採訪的故事，描寫這裡的人們。
創辦同志雜誌的編輯、日本藝能界首例同婚的女演員、
酒吧的媽媽桑、女老闆……
各有各的風情樣貌，各有各的愛恨情仇，
他們如何在變與不變的日子裡，抬頭挺胸活出彩虹的驕傲。
新宿二丁目，這麼一個普通的地名，
許多人卻會不自覺意有所指的說：「喔，那個地方啊……。」
這個地方因背負「同志村」的盛名，便在世人心中烙下盡在不言中的想像空間。
這個現象並非日本人的偏見，
事實上，新宿二丁目在國際間就是這麼一個形象。
在這個東西僅300公尺、南北不到350公尺的彈丸之地，
聚集了大大小小的酒吧。
雖以男同志為主，但也不乏女同志、雙性戀或跨性別者的據點。
就像是一塊磁鐵似的，每當夜幕低垂便召喚各路同志前來舉杯同歡，
有愛慾交錯，更有真性情：
如果我死了，請把骨灰撒在這吧……
從鄉下孩子變酒吧玩咖的他，30歲時曾經一心想死。
「難道因為我是同志，就沒有享受性愛的資格了嗎？
另有需求或目的的人，就該受到譴責？ 」
然而，這句話卻拯救了他——「性愛無對錯。」
每一種人生，都值得被擁抱
總是自稱「老子」、「恁祖媽」的律姐，就連地方黑道也敬畏三分。
她在二丁目開的深夜食堂，深受客人的喜愛，已邁入第50個年頭。
既不是女同志，也不是跨性別者的她，說：
「誰餓了，或是想訴苦就來我這，忘卻一切煩憂吧……。」
無須虛張聲勢，做回自己就好
從小到大，她最討厭大人動輒就說：
「男孩子就該怎麼樣！」、「女孩子這樣子不像話。」
但她卻怎麼也搞不清楚，自己到底喜歡女生，還是男生？或者……
好不容易才公開認愛，能真正找到幸福嗎？
在這個情慾流動之地，各種性傾向的人
是如何從徬徨、無助，到站出來為自己發聲？
在時代汰換下，他們又如何活出自己最喜歡的樣子？
六篇人生故事，看見你我身邊最真實的新宿二丁目。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰