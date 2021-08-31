《設計的極限與無限》：東方的偉大在其致力於智慧，而西方則一直專注於知識

文：喬治．竇奇（György Dóczi）

東方與西方的生活藝術

從只求生存轉為生活藝術，其中所需要件或許沒有比智慧（wisdom）和知識（knowledge）來得更重要了。就某方面而言，人類這兩種才能幾乎是難以切割；但從另一方面來看，兩者是兩極對反。智慧是匯集，知識是拆分。智慧是綜合與統整，知識是分析和區別。智慧只用心靈之眼觀看，預想著關係、一體、統合；知識只接受能以感官檢證者，只理解具體明確與分歧多樣者。

這兩個字詞的字源暗示著兩者的對反。wisdom源自印歐語系的動詞weid，「看見」，源自相同字根的字詞有vision（視力、預見、想像）和Veda（吠陀經），後者是印度古代神聖教典之名，字面意思為「我曾親見」。另一方面，知識源出gno這個字根，「知曉」，這個字根也孕育出can（能夠）和cunning（狡猾）這些字詞。

智慧與知識都是以經驗為依據，但智慧在這方面更甚於知識，知識經常只透過概念思維的篩選，來決定保存哪些經驗，有時就把生命種子給拋棄了。相較之下，智慧往往口舌不利，或是講一些意象、象徵、悖論，甚至是謎語。

我們或許可以說，東方的偉大在其致力於智慧，而西方則一直專注於知識，尤其是過去一、兩個世紀。西方對這方面的注重導致科學與技術驚人的蓬勃發展，可惜並未在智慧方面有類似的發展，但當然了，如我們所見，西方文化的源頭不缺自己的古代智慧。但知識和智慧是同等重要的反合式分歧，應當彼此互補。為了彌補我們目前的單面性，相應的反合作法就是提高西方對東方式教誨的興趣。

獲頒諾貝爾獎的物理學家薛丁格（Erwin Schrödinger）在1956年於劍橋大學三一學院講課時說過：「……我們現在的思考方式確實需要加以修正，或許是輸一點點東方思想的血。」這樣的輸血其實正在進行，以西方對東方醫學、瑜珈、佛教、太極及其他東方式修練進行研究為形式，還有像是拉爾夫．蕭（Ralph G. H. Siu）的《科學之道：論西方知識與東方智慧》（The Tao of Science: An Essay on Western Knowledge and Eastern Wisdom），本章就是受此書啟發。

下面以東方智慧的若干重要觀點與西方知識的某些顯著特徵做比較，試著證明兩者確實是共有相同基本模式形成過程的反合式分歧。如果我們能夠加以統合，我們自己和我們的世界就會變得更加完整一體。

對於佛陀慈悲教誨的反思，顯露在西藏佛像準則裡上下元素互為關連，顯露在婆羅浮屠卒塔婆最上層和最下層陽台之間類似的相互關係，亦顯露在藥師寺寶塔的最上層和最下層屋頂。在印度，於這些教誨之前還有吠陀群經的智慧，以tat twam asi（You are That）、「汝即彼」的方式表達，教導萬物的相關性及由此領悟而來的非暴力態度。

個人的分歧統合介於意識與超乎意識之間，是禪宗佛教的核心體驗，其體現如日本龍安寺庭園中，岩石與砂地之間完全互為關係。這種一閃即逝的統合體驗，稱之為悟り（さとり，即「開悟」或「洞察」），被六百年前的中國僧人雕像給捕捉到了（日本禪宗是從中國大乘佛教禪宗宗派發展而來）（圖168）。

Photo Credit: 臉譜提供 圖168

佛陀教誨人要避免過度，要在自我放縱與自我苦修之間踐行中道（Middle Path）〔譯注：此指《雜阿含經》的「離於二邊，說於中道」〕。因此，他透過人類行為來表現黃金分割的和諧。在契悟中道時所發現的一體至福，往往描述為有如新生，常以心中綻放千瓣蓮花為象徵。

中國的至聖先師孔子（西元前五、六世紀）也相信，黃金律的相互關係是人間利益分歧最和諧的統合方式。他的教誨類似於《舊約》：「你不想別人怎麼待你，就不要那麼待人。」〔譯注：《舊約》和《新約》都未見這段文句，原註標明的出處〈利未記〉也沒有。應指孔子在《論語．衛靈公篇》所說的「己所不欲，勿施於人」〕

與孔子的實踐智慧相對應的，是一般認為老子（西元前六世紀）所撰《道德經》的神祕智慧。該書以正面用語表述黃金律，如《新約》的「要愛你們的仇敵」。對老子來說，限制之力成了人類和諧行為的關鍵，道出人間大事與小事之統合：「治大國若烹小鮮」。還有這則要人謹防過度的建議：「企者不立，跨者不行……自矜者不長」。自然世界將大與小統合於「小物之大」，被《道德經》一再標舉為生活藝術的最佳指引：「天下莫柔弱於水，而攻堅強者莫之能勝」。

對中國的生活藝術帶來影響且可能是最古老的智慧之書，是傳統上認為原創於四千年前的《易經》。該書是以這樣的認知為依據：永遠在改變之中的存有分歧，其背後是有秩序的統合，而萬物在這樣的統合中皆彼此關連。這項秩序的基礎是陰與陽兩種原理的反合式統合，前者以斷線「– –」表示，後者以實線「—」表示。這些線每三個一組，分為八種三線型（trigram，即八卦）；這些三線型搭配出所有可能組合，形成六十四種六線型（hexagram，即六十四卦），每一種都包括六條線，象徵著不同的基本生命情境。

幾世紀以來，中國先賢們給這些符號一一增添了評註。經年累月，該書一直被當成如神諭般的重要參考，獲取在各種特定處境下該採取何種合宜態度的建議。這種建議通常以生動的、如詩般的神祕語言表達，帶著往往取材於自然界的意象。自然界的智慧總是被標舉為生活方式的最佳範例。八種基本三線型的所謂先天八卦，連同其主要涵義，如圖169所示，環繞著中央稱為太極的陰陽符號組織起來，而太極表示分歧元素光與暗的統合。

Photo Credit: 臉譜提供 圖169

西方的生活藝術是由知識來形塑，而非智慧，這一點我們會在下面的例子裡看到。然而，的確，東方智慧與西方知識的分歧，在自然界與藝術的和諧賴以創生的相同基本模式形成過程中，似乎有著共同的起源。

在十八世紀一封出自匈牙利自由鬥士米克斯（Kelemen Mikes）的信件中，提及下面這則軼事，是關於一位主教，他自己的宗教信仰阻止不了他與另一個人心意相通，即使此人以嚴重違反主教信仰的措辭表達自己的信仰。

這位主教登上了一座孤島，發現那兒有一個無人知曉的隱士正熱誠地禱告著、反覆說著這些話：「願上主受詛咒。」主教凜然地訓誡他並修正他的禱詞：「願上主受讚美！」接著他重新上路，船很快起錨出航。當船帆已鼓風揚起，他看到有人從船後跑來。這個人趕上並爬上了船，令水手們大吃一驚，他們還以為他是從浪頭上跑過來的！就是那個隱士，滿臉是淚，因為他忘了正確的禱告詞。主教本人深受感動，扶起下跪的隱士，擁抱並親吻他，說道：「就如你向來那樣禱告吧。」

如果我們在今日（寫作當下）兩大政經強權蘇聯和美國之中尋找分歧統合，會發現兩者皆缺乏這類完全對反式的統合。蘇聯力圖大一統，也做到了，卻是以壓制並責難所有分歧為代價。相反的，美國力圖完全的分歧自由，相當程度地達成，卻犧牲了目的之統合。令人難過的是，兩者都正錯失掉相鄰物之間互為倒反的關係，亦即將反合式分歧給統合起來，其結果就是缺乏社會的和諧與力量。

然而，相鄰物相關性原理曾是美國這個國家賴以建立的智慧之一。傑佛遜（Thomas Jefferson）明白，所有人類都「由造物主賦予」他們「生命、自由和追求幸福」的平等權利，因為沒有人生來就是「背上綁著馬鞍，也沒有少數幸運兒套著靴、裝上馬刺……」。這是西方世界在十八世紀對於促進和諧生活的貢獻。今天，我們的文化對人類知識的貢獻，大多是在高科技領域，但即使在這個領域，反合原理依然適用。

空氣動力學、材料結構強度、引擎物理學和化學、商業技巧的知識，似乎是航空器設計中最顯而易見的考量。然而，波音747的設計所透露的和諧比例，也與我們在自然形式與藝術作品中看見的和諧比例相似得令人吃驚。

如圖170所示，這架航空器的整體平面圖C剛好可以套進兩組互為倒反的黃金矩形，而這兩組矩形在機身中心線上相接；較大的矩形對應著飛機前段（從機鼻到天線尖端），較小的矩形則涵蓋尾端。側視圖B顯示，整個機身被納入五個黃金矩形加一個倒反矩形之內；其中最小的一個剛好套住機鼻，四個大的包納機身的其他部分，包括主翼和機尾，第五個大的則包住了方向舵。前視圖A被納入兩個黃金矩形之內。輪距與飛機高度（從地面到方向舵頂端）成黃金比例（見A與B之間的波形圖解，以及折線圖A和B）。

Photo Credit: 臉譜提供 圖170

主翼D的比例讓我們想起楓樹的翅果和蒼蠅的翅膀。兩邊的主翼各自被納入一對相等黃金矩形之內，和前視圖一樣。主翼的波形圖解顯示，就連兩個引擎在主翼前緣的位置，與主翼後緣分段之間亦共有著恰恰相同的關係。

平面圖C的機長與機寬兩側波形圖解顯示，機身寬度、主翼分段與單邊翼展之間，以及機身前段、翼展與尾端之間，有著類似的共有關係。折線圖顯示這些比例與音樂根音和聲之間的近似。這架飛機是技術、科學與商業知識的產物，但也是自有其美的一項藝術作品。這種美不只是令人賞心悅目的形式，也是完整一體與力量。

這些信手拈來的例子是要提示：智慧與知識曾以其分歧多樣的方式塑造了東西方的生活藝術，而且西方知識有時需要靠東方智慧的元素來補足，好讓和諧比例可以完全展現，不只是在我們的飛機設計上，也在我們日常生活的模式中。

從佛教與航空器設計這等天差地別的分歧統合之中，浮現了種種具有完整一體性的模式。針對與生活藝術相關的完整一體性之本質進行更詳細的探討，將是我們最後的主題。

書籍介紹

本文摘錄自《設計的極限與無限：從東方到西方，從自然物到人造物，探索自然、藝術和建築中的秩序之美與比例和諧》，臉譜出版

作者：喬治．竇奇（György Dóczi）

譯者：林志懋

【作者介紹】

喬治．竇奇，1909年出生於布達佩斯，匈牙利、瑞典、伊朗和美國執業建築師，作家，平面設計師。策畫西雅圖太平洋科學中心（Pacific Science Center）的自然與藝術之形式常設展，榮格心理學西北之友會（Friends of Jungian Psychology Northwest）創立者之一。逝於1995年。

【本書特色】

從恐龍、鯨魚，到花草、蝴蝶，到魚和貝殼

從文字、易經到禪思，從人造物到無形之物

從遠古至現代，從微渺至廣袤

一場跨學科的探險，深入科學、藝術、哲學與宗教諸疆界之間那片無人之地！

Photo Credit: 臉譜提供

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航