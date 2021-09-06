《猶太人的智富思維》：讓自己從他人的主張中解放出來，《塔木德》養成猶太人批判性思考的能力

文：洪益憙

《塔木德》教育法：提問和討論

《塔木德》裡有一句話說：「獨自學習的人，將變成傻子。」因此，傳統上來說，教導《塔木德》時，會以提問和討論的方式進行。學校教育也是如此，並非採用灌輸式教育，而是讓學生理解概念和自行領悟事情的原理。因此，課堂會以提問和討論的方式進行，先以提問為媒介，再引發討論。提問是有所準備的人得到的成果，越好的提問越是如此。這種提問的文化是猶太人創意的根源。

若要進行提問和討論，前提是要先能夠理解和應用。一場充滿火花的提問與討論，能夠激發不同思維之間的碰撞與融合，進而促進創意的萌發。

「你問了什麼問題？」

猶太人與亞洲人的共同點是重視教育，但方法卻大不相同。猶太父母會先講故事給孩子聽，再出謎題，以培養孩子的思考能力。當孩子透過有趣的方式學習時，會認為學習是一件很愉快的事。

亞洲人的主要學習方法為記憶，猶太人的主要學習方法為討論。在猶太學校裡，課堂的進行方式是由學生向老師提問，老師再回答學生。有時，老師也會反問學生。

孩子返家後， 母親不會問孩子：「你今天在學校學到什麼？」而是問：「你今天問了老師什麼問題？」孩子入學的第一天，父母會告訴孩子：「你在學校裡面會遇到厲害的老師，如果有任何不知道的事情，都可以問他們。」反觀韓國父母，卻會告訴孩子：「你在學校裡面要好好聽老師的話。」前者強調的是主導與自律，後者則強調被動與他律。

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猶太人有一句教誨：「人必須好好學習，但不應該習慣被動學習。」因為，孩子一旦習慣被動學習，原本人類與生俱來的創意便會逐漸枯竭殆盡。

《塔木德》教導：「老師不能只是自己一個人講得口沫橫飛，孩子只聽老師說話的話，那並不是在教導，而是在訓練一隻鸚鵡。學生必須針對老師所說的內容提問。老師與學生之間的問答越多，教育的成效越高。」比起聽話的學生，充滿好奇、敢於針對不懂的部分提問的學生，當然會更有創意。因此，猶太父母最常向孩子強調的，就是「提問」。

提問也有分等級好壞。孩子必須先理解到一定的程度，才提得出問題，而從提問的內容中，也可以看出學生的程度在哪裡。

實際上，在猶太學校裡，能夠提出好問題的學生將擔任班長。問答式教育是猶太人獨有的傳統教學方法，而這樣的教育也促進了「討論文化」的形成。

找出正確答案，但不能只找一個

如果有一個人找到了正確答案，我們通常就不會再去尋找其他正確答案。但是，當我們習慣「找出唯一的正確答案」時，就等於是在自己的思考及問題處理方式上畫地自限。

不過，為了解決問題和進行改善，我們有時候要嘗試第二次、第三次，甚至第十次，才會找到最好的正確答案。如果要增加創意，從多個不同的角度去尋找正確答案，是很重要的過程。

還有很重要的一點是，答案會隨著提出的問題而有所不同。為了得到多個不同的答案，請試著從不同的角度及表達方式來提問。其中一個方法是，提出可以導出兩個以上的答案的問題，另一個方法則是提出出乎意料的問題。

《塔木德》教育的重點在於提問和討論。猶太孩童從小就練習這種《塔木德》式的討論。父母和孩子會找時間一起坐在客廳裡或餐桌前，打開《塔木德》，閱讀其中一篇短文後，根據各自的看法來進行邏輯上的攻防。

如此一來，為了反駁對方的邏輯，自己會絞盡腦汁、思考各種可行的說法，並從其中找出邏輯最嚴謹、最完美無缺的回應。在這個過程當中，思考能力將會有所進步，而從小就每天進行這類討論的孩子，將逐漸發展出強烈的好奇心和創意。

討論文化有助於培養創意。創意源自於抱持著不同想法的人，這個人可以是別的對象，也可以是不同於昨天的自己。換言之，創意，就是能夠提出不同想法的能力，而討論能夠激發各式各樣的想法及觀點，使人不停的挖掘新事物。

當討論文化擴大應用至學術領域後，將引發不同領域的融合。當兩個不同的領域融合時，新的領域便會誕生，產生加乘效應。就像科學遇上人文學會迸出新滋味，討論文化將使大量的創意遍地開花。

一對一討論，養成批判性思考

猶太人的宗教教育強調，先透過反覆的背誦，讓身體產生記憶，接著，再透過提問來學習。猶太老師不會直接告訴學生答案，而是會幫助學生不斷提出問題與自行找出答案。即使學生錯了，老師也不會責罵，反而會鼓勵學生可以做得更好。

而且，大部分的教育都是透過討論進行，尤其《塔木德》的學習會搭配「和朋友一對一討論」的方式。猶太人經常針對《塔木德》中的某個段落展開一、兩個小時的論辯。

當某一方為《塔木德》某個段落做出解釋，另一方就會問他為何那樣解釋；而當對方做出回應，這一方又會逐條反駁對方的不合理之處。只要對方的答案存在漏洞，就會毫不留情的攻擊，讓對方陷入苦思。因此，作答的人必須針對所有可能的攻擊，事先準備好應對之策。之後，雙方會互換立場，再次展開論辯。猶太人希望透過這樣的過程，體會到單向灌輸的知識並不會直接變成自己的知識，而是要親自領悟。

倘若過程中出現雙方都不清楚的部分，就會尋求拉比的協助。而當論辯結束後，雙方都能夠像從沒爭論過一樣，重新回到友好的樣子。由此可見，猶太人從小就開始鍛鍊「該據理力爭的時候就據理力爭，該克制的時候就克制」的能力。

《箴言》中，有一句話說：「鐵磨鐵，磨出刃來；朋友相感也是如此。」針對《聖經》與《塔木德》進行神學上的討論，好處在於能夠同時培養敏銳的頭腦和良善的品行，從而使人感到喜樂。

好好聆聽，才能好好表達

猶太人的「提問和討論」教育，換句話說，就是在訓練聆聽及表達的能力。經過大量的提問和討論，猶太孩童能夠養成事先掌握主題的本質及重點的能力。這是很重要的能力。

而且，他們能夠有邏輯的組織自己對於某主題的觀點，並養成批判性思考的習慣。

透過不斷訓練，這些能力開始有所發展和內化時，他們便能學會如何清楚的表達自己的想法，他們的知識與智慧將逐漸增加，並成為具有深度和洞察力的人。

有一名天才少年，在13歲時就成為了拉比。他從小就被父母教育：「當你整理好自己的想法、決定好要說什麼的時候，就要勇敢站出來，大聲的說清楚。」他根據父母所言，經過訓練後，在審核拉比資格的發表會上，在一群大人的面前演說了兩個小時。

聽眾完全被這個13歲的少年迷住，且讚嘆不已。即使年紀還小，他最終仍被臺下的一百名拉比正式任命為拉比。

由此可見，要成為猶太社會裡最受尊敬的拉比，比起擁有穩重的姿態，更重要的是懂得如何確實表明自己的想法。這名少年就是俄羅斯革命史學的權威，拉比艾薩克．多伊徹（Isaac Deutscher）。

西方人與東方人交談時最尷尬的情況是，當兩人對話到一半，出現一陣令人尷尬的沉默。事實上，這樣的情況，我也遇過很多次。我們從未被教育過何謂真正的對話方法，甚至從小被教導「男子漢大丈夫不可多話」。

因此，西方人與東方人聚在一起時，通常是西方人單方面說話，而東方人只聆聽。雖然這種現象也受到語言能力差異的影響，但更多是因為我們沒有養成對話的習慣。

對於從小就習慣透過對話來學習一切的猶太人而言，沉默意味著拒絕學習或拒絕對話。他們跟初次見面的人聊天，光是聊天氣，就可以聊30分鐘以上。以生活周遭的輕鬆話題來開啟對話，並且有條理的對談，就像將自己的心向外界敞開，也等於向他人發出「我想學習」和「我想認識你」的信號。

論辯式教育：用對話開發創意

舉凡對話、提問、討論、論辯，簡言之都是「交談」。認真的交談會發展為問答，更專業化的問與答會發展為討論，更深入的討論則會發展為論辯。

論辯式教育會讓孩子具有分析性、組織性和融合性的思維。因為在討論過程中，孩子會想到很多平時完全不會想到的點子，這就是「開發創意」。而且，對話時，雙方的創意互相碰撞所產生的加乘效應是非常可觀的。這就是為何，猶太人特別有創意。

進行《塔木德》式的討論，有三項明確原則：1. 聆聽多個不同的意見；2.發表多個不同的意見；3. 毫無保留的發言。

基於這樣的傳統，猶太人會認真聆聽他人的言論，並在與他人互持不同意見時，以合理的邏輯說服他人。猶太人具有傑出的溝通協商能力，可以透過討論，找到許多不同的解決方案。

猶太人認為，教授現有的理論或學說，並不是真正的教育；教導如何在現有的理論之中添加新的東西，才是真正的教育。

因此，對猶太人而言，真正的教育應該是「青出於藍」。唯有當學生超越老師，在老師的理論之上建立出新的理論，才能夠成為真正的學者。

這樣的觀念起源於《塔木德》。《塔木德》寫道：「盲目接受教導的人，將使外在權力與他自己雙雙腐化。」無論對方是多麼厲害的老師，猶太人都不會盲目接受對方的教導，而會努力克服其理論上的漏洞，樹立出更好的理論。

猶太人的傳統是，如果有人提出新的理論，他不僅會受人讚揚，也會獲得物質性的獎勵。因此，猶太人不會安於既有的普遍觀念，而會不斷的試圖開拓新領域。這就是猶太人的創意源源不絕的原因之一。

《塔木德》：人生的智慧書

猶太人的律法有兩種；一種是書面寫成的「成文律法」，一種是口頭傳述的「口傳律法」。兩者都是摩西在西奈山上從上帝那裡領受而來的律法。但，除了《聖經》裡的《摩西五經》（Pentateuch）得以書面流傳之外，其餘規模龐大的內容皆未能以文字記載，唯以口頭傳述。

《舊約聖經》的前五卷經書（創世記、出埃及記、利未記、民數記、申命記）相傳由摩西寫成，因而稱為《摩西五經》，猶太人又稱之為《妥拉》。而猶太人認為，在《舊約聖經》中，《妥拉》以外的經文皆是用來解釋《妥拉》的補充經文。

「耶和華的律法傳給了摩西，再傳給了大祭司亞倫與他的兩名兒子拿答與亞比戶，後來再傳給了以色列長老中的七十人，最後再傳給了百姓。」——《出埃及記》第二十四章九到十八節

猶太人的口傳律法稱為《米書拿》。為了讓人更能夠讀懂《米書拿》，多位著名的拉比寫成了解釋《米書拿》的《革馬拉》（Gemara），而後人將《米書拿》與《革馬拉》稱為《塔木德》。《塔木德》意為「偉大的研究」，對於失去家國的猶太民族而言，是精神支柱，也是生活準則。

猶太人相信，《妥拉》是絕對的上帝所教導的課程，但是，深入研究與學習《妥拉》的奧妙真理，是上帝留給人類的功課。因此，《妥拉》為成文律法，而研究《妥拉》的《塔木德》為口傳律法。

這代表《妥拉》已經被記錄下來，無法再更改；反之，解釋《妥拉》的《塔木德》可能隨著不同時代下的研究，而出現不一樣的解釋。

西元前一世紀的著名拉比希勒爾被要求概述《妥拉》時表示：「這部經典教你『自己不想被要求做的事情，切勿拿去要求別人』。而除此之外的一切解釋，只不過是在闡釋這一句話。」

猶太人的經典裡也有類似的教導：「讓別人感到不舒服，就是讓上帝感到不舒服。」拉比約哈難（Yohanan ben Zakkai）也說過類似的話：「心存善良，僅此而已。」

這是普遍存在於幾乎所有宗教裡的恕道（Golden Rule），是有如金子般的最高真理。

佛教說：「勿拿有害自己的事物來傷害他人。」儒家的孔子說：「己所不欲，勿施於人。」伊斯蘭教說：「只為自己、不為他人，不是信徒。」基督教的恕道也說：「以你希望他人對待你的方式，來對待別人。」這也是哲學領域中，關於人際關係的恕道，例如，康德也指出：「讓自己的行為符合普遍立法的原則。」

匯集五千年的智慧，猶太人天天讀、不忘本

《塔木德》的誕生，是為了讓流散於世界各地的猶太人保有其宗教信仰與民族認同。自西元前6世紀，巴比倫時代的猶太人開始流散之後，為了讓散布於世界各地的猶太青年能夠妥善吸收外來文化與希臘文化，猶太長老認為，律法也應該隨著時代而有所變化。

但，由於《摩西五經》的內容一點都不能更改，猶太先知以斯拉（Ezra）與尼希米（Nehemiah）不斷苦思解決的妙策。於是，他們想到創建一本學習用的新典籍，讓人在不觸犯律法的情況下也能夠談論律法。因此，《塔木德》誕生了。

《塔木德》包含了自西元前500年起，約1,000年間，兩千多名猶太聖賢的言談與論述，它是人生的智慧書，也是知識的寶庫。也就是說，《塔木德》是一本用了1,000年而寫成的書，也是5,000年猶太歷史的結晶。

《塔木德》教育的最重要目的在於，鍛鍊每一名猶太人成為共同體中忠實的一員。為此，祖先所留下的宗教遺產必須好好的傳承給後代，而其核心在於，教導後代關於《妥拉》和《塔木德》的知識。

《塔木德》不只有對《聖經》的解釋，它也探討人類所面臨的一切問題，包含法律、歷史、思想、健康、文學、科學、哲學等日常生活中所需的智慧。而且，失去家國又到處被打壓的猶太人，不僅必須對於個人的生存，也必須對於整個民族的生存抱持信念與智慧。因此，《塔木德》又被稱為「移動的祖國」與「猶太人的五千年智慧」。

猶太人將《塔木德》視為承載上帝話語的《聖經》，是人類一輩子的教科書。《塔木德》不僅是補足了《聖經》的輔助用書，也是猶太教育的核心典籍。

《塔木德》分為六個主題：農事時令、節慶、婦女與家庭、民法、聖潔、儀式，共63冊，達一萬兩千多頁，是一本規模龐大的典籍。由於廣及生活各大領域，《塔木德》不是幾天之內就可以讀完的，而是需要花上一輩子去鑽研。嚴格而言，與其說《塔木德》是一本經典，不如說是一門學問，而且是一門偉大的學問。

《塔木德》的人生三大課題

猶太人認為，《塔木德》的教育有助於學習《聖經》，並且教導你如何親近上帝。對於人生，《塔木德》有三大課題，分別為研究《妥拉》、參與上帝的事工、實踐善行及慈愛。而對於學習與智慧的熱愛，即猶太人的信仰與使命所在。

《塔木德》的特點是，裡頭許多內容都不是灌輸式教育，而是意在讓人自行研究並領悟的智慧。它不會揭示統一的答案，而是提出可供論辯的議題，讓人可以從不同的角度來思考，並提出問題，而不是重在回答。這本書的焦點在於，啟發人的創意。

猶太人學習《塔木德》所培養出的能力之一，是理性批判。猶太人認為，教育的目的是讓自己從他人的主張中解放出來，而批判就是理性的來源。猶太人從小學習《塔木德》，這對他們的創意及批判能力帶來很大的影響。

《塔木德》的第一章與最後一章都是空白的，代表這本承載著上帝話語的書，是要日夜反覆一讀再讀、讀一輩子的書，沒有讀完的一天。

猶太人一生都在學習和研究《妥拉》及《塔木德》，與它們形影不離。這兩者是他們信仰的根本，也是智慧的源泉。出乎意料的是，這種基於民族而生的集體智慧，反而超越了

宗教和民族的框架，大大的發揚了理性主義、增強了批評意識與應對能力。這些特點使猶太人走上了改革與創新之路，致力於發現新事物，因而創意源源不絕。

書籍介紹

本文摘錄自《猶太人的智富思維：猶太人這麼少，智者和有錢人卻這麼多，就靠塔木德、虎之霸、大頭精神，和長輩給的三個禮物。》，大是文化出版

作者：洪益憙

譯者：邱麟翔

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他們僅占世界人口0.2％，卻拿走22％的諾貝爾獎得主名額。

賭城拉斯維加斯、影城好萊塢、澳門賭場的經濟，都是猶太人造就的。

猶太人成年禮：聖經、手錶和禮金，箇中寓意奠定一輩子有錢的致富思維。

你知道嗎，他們都是猶太人：

發明家愛迪生、天才物理學家愛因斯坦、小說家卡夫卡，

英特爾創辦人葛洛夫、戴爾電腦創辦人麥可・戴爾，

奧斯卡影后梅莉・史翠普、導演史帝芬・史匹柏、伍迪．艾倫，

還有谷歌創辦人賴利．佩吉、臉書創辦人祖克柏……

猶太人比例這麼少，有錢人卻這麼多，怎麼辦到？

連反猶太主義者馬克・吐溫都問：「猶太人不死不滅的祕訣何在？」

本書作者洪益憙，在大韓貿易投資振興公社（KOTRA）工作32年，

特派至紐約、米蘭、馬德里、墨西哥等多國貿易館，

期間透過和猶太人做生意的經驗，結合自身的專業知識完成這本書。

他發現：猶太人這麼少，智者和有錢人卻這麼多，

原來，他們靠三個學習方法：塔木德、虎之霸、大頭精神，

還有三樣長輩傳承的禮物：聖經、手錶和禮金。

智富的第一步，你得先有個夢想

美國七大電影公司，有六家是猶太人創的；

拉斯維加斯的第一個賭場飯店，猶太黑手黨建的，

現代百貨業中「一站購足」和「標價制」也是出自猶太人的發想。

為什麼他們這麼有創意？因為猶太人的經典《塔木德》提到：

夢想與創意，是一個人最美的衣裳，

但，猶太人的創意和你有什麼不一樣？他們深知：

所有發明，只能領先世人半步；所有創意，只能超乎觀眾期望一點點，

谷歌和臉書，就是這樣成功的。

比起千萬財寶，猶太人更樂見一小時的學習

多數猶太家庭的客廳沒有電視，而是擺著可以坐下來討論的圓桌；

長輩不會教晚輩要當個「厲害的人」，但人人都可以成為「特別的人」，

這就是猶太思維中，非常特別的「虎之霸」與「大頭」精神。

你從沒聽過？第二章有詳細介紹。

還有，猶太人從不擔心該如何賺錢，他們只煩惱「該如何用錢滾錢」

因為猶太人在出社會時，都會從長輩手中拿到三樣禮物：

聖經、手錶和禮金；

這三樣東西就是開啟猶太人致富思維的關鍵。

本書徹底剖析猶太文化、鑽研成功實例，解析猶太人的創意來源，

解決你最想問的問題：猶太人，怎麼這麼會賺？

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰